Ministerio del Medio Ambiente declara al Río Mapocho como humedal urbano

Como un hito histórico para Maipú y para toda la Región Metropolitana calificó el alcalde Tomás Vodanovic la Resolución Exenta N°9638/2025 del Ministerio del Medio Ambiente, que declara al Río Mapocho como humedal urbano en toda su extensión.

La medida, que durante varios años fue impulsada por municipios y organizaciones sociales, establece un nuevo marco de protección ambiental para uno de los principales ejes naturales de la capital.

“Hoy es un día histórico para Maipú, para toda la Región Metropolitana y para los amantes del ecosistema”, afirmó el jefe comunal a través de un video difundido en sus redes sociales.

La autoridad puso énfasis en el carácter colaborativo del proceso, y destacó el rol de los municipios, la gobernación de Santiago y del Estado, a través del propio ministerio de la cartera.

La declaratoria involucró a trece comunas: Cerro Navia, Independencia, Las Condes, Lo Barnechea, Maipú, Padre Hurtado, Providencia, Pudahuel, Quinta Normal, Recoleta, Renca, Santiago y Vitacura, además del respaldo de organizaciones ambientales, sociales y ciudadanos que impulsaron la iniciativa durante años.

Protección de más de 600 hectáreas

Uno de los aspectos centrales de la resolución es la protección de más de 600 hectáreas de ribera del río, desde Lo Barnechea hasta Padre Hurtado, lo que permitirá preservar un ecosistema clave en un entorno altamente urbanizado.

“Esta declaratoria nos permite proteger más de 600 hectáreas de toda la ribera del río Mapocho para poder preservar y conservar la flora y fauna de este importante patrimonio de la ciudad”, sostuvo el alcalde.

La medida posibilitará reforzar el rol en la regulación hídrica, la mitigación de riesgos ambientales y la conservación de biodiversidad, consolidándolo como un corredor ecológico estratégico para Santiago.