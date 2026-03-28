Más de 200 personas se sumaron a la iniciativa

Este sábado, más de 200 voluntarios bajaron al río Mapocho para hacer lo que Santiago todavía no logra resolver del todo: sacar la basura que sigue acumulándose en sus riberas.

La actividad, organizada por Austerra en el marco de la 18ª jornada del “Desafío Ríos Limpios”, se realizó en un tramo del cauce, perteneciente a la comuna de Quinta Normal, donde persiste un vertedero ilegal.

Para Lucas Marinovic, director ejecutivo y fundador de Austerra, el problema no es solo la basura visible, sino la relación que la ciudad ha construido con sus ríos. “La gente le da la espalda a los ríos y los ocupa como vertedero”, dijo durante la jornada.

Más de 200 voluntarios limpian la orilla del río Mapocho y Orrego afirma que “es parte de la identidad de Santiago”. 18ª jornada del “Desafío Ríos Limpios”

Según detalló, desde que comenzó el desafío, la organización ha movilizado a más de mil voluntarios y retirado cerca de 29 toneladas de residuos en distintos puntos del país, incluyendo el río Loa, el Maipo, el propio Mapocho y zonas de humedales y desembocaduras.

Pero el dato más incómodo no estuvo solo en las cifras del voluntariado, sino en el paisaje mismo: el Mapocho sigue siendo intervenido como si fuera una franja residual, a pesar de que bajo esa apariencia persiste un ecosistema con biodiversidad y funciones ambientales clave.

Más de 200 voluntarios limpian la orilla del río Mapocho y Orrego afirma que “es parte de la identidad de Santiago”. Más de 200 personas se reunieron en sector del río en la comuna de Quinta Normal.

Uno de los puntos que más repitieron tanto los organizadores como las autoridades presentes fue que el problema del Mapocho ya no está, como antes, en sus aguas servidas.

Desde hace años, el río ya no recibe directamente descargas sanitarias como en décadas pasadas, y gran parte de la suciedad visible está hoy en sus bordes, no en el cauce mismo.

Eso fue justamente lo que quiso subrayar el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, quien participó de la jornada. “El río Mapocho no es solamente un accidente, es parte de la identidad de Santiago”, afirmó.

Más de 200 voluntarios limpian la orilla del río Mapocho y Orrego afirma que “es parte de la identidad de Santiago”. Gobernador de Santiago se sumó a la jornada

Desde Austerra adelantaron que la próxima jornada del desafío se proyecta en la desembocadura de San Antonio, como parte de una estrategia que busca realizar al menos una intervención mensual en distintos ecosistemas del país.

Un humedal urbano que se trata como basural

En enero, el Ministerio del Medio Ambiente oficializó su declaratoria como humedal urbano, una figura que lo reconoce como un ecosistema clave para la región y que busca protegerlo frente a intervenciones futuras.

La medida abarca 600 hectáreas de río a lo largo de 13 comunas del país, como Maipú, Pudahuel, Cerro Navia, Quinta Normal, Santiago, Providencia, Vitacura, Lo Barnechea, entre otras.

Más de 200 voluntarios limpian la orilla del río Mapocho y Orrego afirma que “es parte de la identidad de Santiago”

A pesar de su nueva categoría ambiental convive con una imagen mucho más cruda: escombros, plásticos y residuos doméstico.

Al respecto, Orrego señala que la solución no puede descansar solo en jornadas voluntarias, por masivas que sean: “Si no somos capaces de comprometer a la comunidad, primero en evitar que se siga ensuciando el río, y lo más importante, en limpiarlo una vez que está sucio, ese esfuerzo va a ser absolutamente insuficiente”, planteó.

De la ribera del río al choque por la ciclovía de Alameda

La jornada ambiental también se cruzó con otro debate sobre ciudad: el de la ciclovía de Alameda, cuyo futuro quedó en entredicho luego de que el Ministerio de Vivienda retirara de Contraloría el decreto de asignación presupuestaria para continuar la obra, según acusó Claudio Orrego.

El proyecto forma parte del plan Nueva Alameda y contempla una ciclovía de alto estándar de 8 kilómetros, conectada con otros tramos hacia el poniente y el oriente de la capital. Según el gobernador de Santiago, dejarla inconclusa no solo frena una obra urbana relevante, sino que golpea especialmente a las comunas donde todavía no alcanza a construirse.

Más de 200 voluntarios limpian la orilla del río Mapocho y Orrego afirma que “es parte de la identidad de Santiago” Diego Martin

La polémica se instaló esta semana luego de críticas al proyecto y cuestionamientos públicos del ministro Iván Poduje. “Dejarla botada a medio andar, cuando todavía nos faltan las comunas más vulnerables como Estación Central, Lo Prado y Maipú, nos parece que es un incentivo, así no se hace ciudad”, señaló Orrego.

Además, la autoridad reiteró que esta obra solo representa el 0,09% del presupuesto del Minvu: “El ahorro es mínimo. Y el daño es grande”, afirmó.