La metarreforma

No hay que ser adivino para anticipar la posible creación de un nuevo partido en la salida, consumada ante el Servicio Electoral (Servel), de más de 300 militantes del Partido por la Democracia (PPD). Mientras esgrimen argumentos típicos en estos casos (“ausencia de democracia interna” y “discrepancias con la línea del partido”), se han constituido como movimiento político bajo un nombre tan trivial como poco imaginativo: “Firmes por Chile”.

Se trata de atisbos de una tendencia inexorable a la fragmentación partidaria que suceden mientras en el Congreso se debaten, con lentitud exasperante, reformas políticas que, entre otros aspectos, consideran el aumento de las barreras de entrada para constituir nuevas formaciones.

Cabe recordar que las reformas políticas, que aspiran a fortalecer el sistema político y facilitar la gobernabilidad, además de plantear exigencias a partidos políticos e independientes, buscan fomentar la disciplina parlamentaria a fin de desincentivar el transfuguismo político.

Sin embargo, cabe preguntarse si, una vez aprobadas, reportarán los beneficios esperados. Los tiempos legislativos se ven superados por nuevas situaciones que plantean retos a las democracias del mundo, que son menos por cada año que transcurre. Por un lado, la evidencia muestra que el Poder Ejecutivo tiene mucha responsabilidad en su erosión. Sospechas de ello, como ha sido denunciado, se observa en la agenda de seguridad propuesta por el ministro Arrau, la que contiene el endurecimiento de las facultades del Estado para enfrentar el crimen organizado, aprobando leyes de emergencia que “rayarían en lo iliberal”. En lo que algunos ven un simple tropiezo, otros sospechan de un talante que busca expresarse. Y recuerdan que Kast, siendo candidato, ya minimizó la importancia del Congreso.

Por otro lado, no deja de resultar extraño hablar de reformas políticas sin abordar el impacto negativo de la IA en el sistema democrático. Los institutos que elaboran rankings mundiales con carácter anual la han incorporado plenamente en sus reportes, advirtiendo que actúa como acelerador de la “recesión democrática” global.

Por lo anterior, lo que hoy se debate con expectativas de mejora resulta extemporáneo y sin diálogo con los desafíos del momento. La política se aborda como si fuera una actividad sectorial, olvidando que encierra un precepto fundamental. Según Freund, éste consiste en “crear las condiciones que permitan al resto de las actividades desarrollarse según su propio genio”. Debido a su finalidad tutelar de “saber prevenir lo peor y tener la capacidad de impedir que ocurra”, actualizar las reglas del juego político con visión estratégica ameritaría una metarreforma, algo distinto a cualquier megarreforma que se haya propuesto el actual gobierno.

Por María de los Ángeles Fernández, doctora en Ciencia Política