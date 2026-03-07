La Moneda como morada de presidentes

La decisión de José Antonio Kast de convertir nuevamente parte de La Moneda en residencia presidencial pareciera haber renovado el interés del público en el Palacio, pero también por cómo era vivir en ella y quiénes habían sido los ocupantes de sus augustos patios y salones.

Que el futuro presidente quiera vivir en La Moneda podría verse quizás como una forma de afirmar que el poder se hace cargo de su propia materialidad, habitando literalmente el edificio que ha servido de sede desde Manuel Bulnes, quien en 1846 fuera su primer ocupante presidencial, trasladando la casa de gobierno de la Plaza de Armas a calle Moneda.

Pero fue su sucesor, Manuel Montt, quien transformó el Palacio en una verdadera casa familiar: junto a su mujer, Rosario, criaron a varios de sus hijos, conociendo en sus pasillos también el dolor. Allí, en 1857 murió Manuel, su primogénito, un recordatorio brutal de que el poder no blinda contra los golpes de la vida.

Algo similar le ocurrió al Presidente Balmaceda, quien en 1889 enfrentó la muerte de su hijo mayor, Pedro. Y dos años más tarde, luego de la derrota en la guerra civil, cruzó la puerta principal rumbo a la Legación Argentina, donde terminaría eventualmente con su vida.

Arturo Alessandri, ocupante dos veces del Palacio, la bautizó como “la casa donde tanto se sufre”. Pero fue el hijo del “León”, Jorge Alessandri, quien en 1958 rompió con la tradición: prefirió su departamento en calle Phillips, ya que el Palacio le pesaba mucho: allí había muerto su madre en 1936.

Los muros dos veces centenarios de La Moneda han sido testigos de la Historia de Chile y de historias cotidianas de sus ocupantes. En unos días más, La Moneda volverá a ser casa de gobierno y de familia, y esperemos que su nuevo inquilino presidencial encuentre en su nuevo hogar la inspiración que le permita unir a los chilenos, como hijos de la misma tierra y herederos de su misma historia, de esa que cubre al Palacio de La Moneda.

Por Cristóbal Huidobro, historiador.