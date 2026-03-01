El lugar que Kast escogió para vivir en La Moneda a partir del 11 de marzo

La decisión está tomada. La misma noche del cambio de mando del 11 de marzo, el presidente José Antonio Kast dormirá en La Moneda, convirtiéndose en el décimo jefe de Estado en la historia de Chile en residir en el Palacio de Gobierno. El último fue Carlos Ibáñez del Campo, en la década del 50.

“Tal como lo prometió, el presidente empieza a vivir ahí desde el mismo 11, como un mensaje republicano, de sobriedad y de austeridad ante el país. Esa noche se queda en La Moneda, esa es su decisión”, sostiene una alta fuente de la Oficina del Presidente Electo (OPE).

Reunión de traspaso de mando entre el Presidente en ejercicio Gabriel Boric y el Presidente electo José Antonio Kast.

Las tratativas para la instalación del futuro mandatario se iniciaron el 15 de diciembre, un día después del triunfo en segunda vuelta. Ese lunes, mientras el Presidente Gabriel Boric y Kast sostenían la primera reunión de traspaso de mando, su esposa, Pía Adriasola, visitaba junto a Antonia Illanes, administradora de La Moneda, y a Catalina Ugarte, jefa de gabinete de Kast, los lugares que podían adecuarse para residir en el edificio de más de 200 años, que es patrimonio nacional y que está afecto, por tanto, a todas las protecciones que eso significa.

De los casi 19 mil metros cuadrados y 40 habitaciones, dos espacios eran los más factibles: las dependencias del tercer piso -ubicadas en el centro de la sede de gobierno, hacia la Plaza de la Constitución- y el despacho -en el ala nororiente del segundo piso- que ocupó Cecilia Morel como exprimera dama, en las dos administraciones del fallecido expresidente Sebastián Piñera.

Esa área fue la más apropiada para Adriasola, aunque hoy luce completamente distinta a como fue dejada en 2022.

Nada queda de la distribución ni de los muebles que hubo en esa época, desde que la Dirección Sociocultural de la Presidencia -que tenía siete fundaciones a cargo de la primera dama- fue disuelta oficialmente el 31 de diciembre de ese año, tras la decisión de Irina Karamanos, expareja del jefe del Estado, de modernizar la institucionalidad y desanclar el rol de la primera dama de la estructura del Estado.

Hoy, esas dependencias están convertidas en las oficinas transitorias de la División Jurídica de la Segpres, por las remodelaciones en que se encuentra la sede de gobierno y que se iniciaron a fines del año pasado, bajo el “Plan de Conservación” del MOP.

La decisión definitiva la adoptó Kast el 15 de enero. Fuentes de la OPE comentan que ese día, después de la segunda reunión de traspaso con el Presidente Boric, el mandatario electo aprovechó de visitar los posibles lugares.

No lo hizo solo. Junto a Adriasola y a su equipo más cercano -Cristián Valenzuela, futuro director de Comunicaciones y Contenidos del Segundo Piso; María Paz Fadel, jefa de prensa- estuvo su amigo Julio Feres, futuro administrador de La Moneda y arquitecto, quien se inclinó por las dependencias del segundo piso, pues la habilitación no requiere de cambios estructurales. A ello obedece que hasta ahora no se hayan hecho consultas al Consejo de Monumentos Nacionales.

“Kast lo visó de inmediato”, comentan. Y agregan que el compromiso de La Moneda y de Illanes es tener desocupado el lugar a más tardar al mediodía del 11 de marzo.

Oficinas de la exprimera dama Cecilia Morel.

En la sede de gobierno hay coincidencia en que las exoficinas de Morel eran las más adecuadas. De hecho, Piñera siempre quiso trasladarse a ese sector y así lo confesó en distintas entrevistas.

“Cuando llegué el 2010, y lo mismo hice ahora en 2018, fui al ala oriente y me di cuenta de que era mucho mejor, por el sol de la mañana, por la vista a la Plaza de la Constitución. Y le dije a mi mujer: ´Yo me voy a instalar acá’. ¡Por ningún motivo!, me dijo. Este terreno es como un terreno apátrida, aquí nadie puede entrar a este territorio y salir vivo (...). Así es que aquí estoy yo, y la Cecilia sigue en las mejores oficinas de La Moneda”, comentó en abril de 2018 al matinal de Mega.

El espacio se ubica en el segundo piso, en el ala nororiente del edificio, justo sobre el Ministerio del Interior, en la intersección de Moneda con Morandé. Cuenta con el Salón Neruda (que se usaba como comedor para recepciones); un amplio gabinete, con dos ventanales hacia la Plaza de la Constitución y uno hacia Morandé.

Lo anterior, junto a una zona -en la que se instalará el dormitorio- compuesta por un vestíbulo, una pieza y un baño con ducha, que era uno de los requisitos básicos de habitabilidad. La remodelación del baño fue hecha en la década del 2000 por Marta Larraechea, esposa del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Kast ha planteado que solo llevará un mobiliario sencillo, lo básico para acondicionar un dormitorio: una cama, veladores y un par de lámparas.

“Para el 11 de marzo solo se habilitará el dormitorio. Eso es lo prioritario”, dice una fuente de la OPE, que sostiene que no está definido en qué momento se trasladarán esos muebles. Si antes o justo el día del cambio de mando.

Más adelante se planea instalar dos escritorios de trabajo (uno para Kast y otro para Adriasola), un comedor, un living y llevar algunos objetos familiares, para darle un ambiente de hogar.

“Todas las adquisiciones que haga el presidente van a ser asumidas con sus recursos personales, pues su determinación es que en la habilitación de ese espacio no va a haber platas públicas comprometidas”, afirma un integrante de su círculo.

El mismo presidente electo refrendó este principio dos días después de la elección. “Yo no pido lujos, yo no pido que me atiendan, yo soy capaz de hacer mi cama, soy capaz de hacer muchas cosas, soy autosuficiente. Y creo que esa forma de actuar también es una señal de austeridad para lo que tenemos que pedirles a los chilenos, porque vienen tiempos muy difíciles. Hoy día no tenemos holgura fiscal. Entonces, si yo comienzo a remodelar un lugar, empiezo a gastar en mí, creo que no corresponde”, sostuvo en esa oportunidad.

La decisión de Kast es asumir con sus recursos personales la habilitación de las dependencias donde va a residir. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

El lugar tiene -además- una fácil conectividad. De partida, se accede por la entrada de Moneda, subiendo por la primera escala hacia el oriente, y también por la que está al final del pasillo del Ministerio del Interior, que lleva al segundo piso y a la placa recordatoria del expresidente Salvador Allende. A ello se suman los ingresos por Morandé 80 -puerta abierta por Ricardo Lagos, después del cierre durante el régimen militar-, y un paso restringido por el tercer piso que conecta ambos despachos y que fue usado con frecuencia en Piñera I y II.

Símbolos republicanos

Kast venía masticando la idea de residir en Palacio desde la campaña. Pero fue justo después de su triunfo en primera vuelta que le pidió a su equipo imprimir a su eventual Presidencia un notorio sentido republicano, con símbolos que recuperen las tradiciones históricas.

De ahí que sumara el escudo a la banda presidencial en la fotografía oficial que se usará durante su mandato. Un punto que no ha dejado de causar polémica, porque aunque fue usado por expresidentes como Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, Gabriel González Videla y Carlos Ibáñez del Campo, también lo utilizó el general Augusto Pinochet, con la carga política que eso implica. Y porque estaría contraviniendo el artículo 2 de la Ley 2.597, de 1912, que establece que la banda presidencial “se compondrá de tres fajas horizontales de igual anchura: azul la del borde superior, blanca la del centro y roja la del borde inferior”, sin mención al escudo nacional. El problema -según se advierte a nivel político- es que esa normativa también habría sido transgredida por los jefes de Estado mencionados.

Foto oficial del presidente electo, José Antonio Kast, con el escudo nacional.

Pero Kast -dicen- está dispuesto a correr las cercas. De ahí la decisión de trasladarse a La Moneda, cosa que sorprendió a muchos. No solo porque es algo que no se veía desde hace casi siete décadas, sino que por la incomodidad de vivir donde se trabaja y por el riesgo de enfrentar manifestaciones. En todo caso, desde la OPE se indica que los fines de semana el presidente y su esposa se trasladarán a su casa familiar en Buin.

La apuesta para las primeras horas apunta a marcar diferencias claras con el gobierno saliente, instalando de inmediato el “gobierno de emergencia”. De ahí que para el 11 de marzo, aparte de lo protocolar -que considera la foto oficial con sus ministros en Cerro Castillo, la ceremonia en el Congreso, el almuerzo en Cerro Castillo con autoridades internacionales y el discurso en el balcón de La Moneda-, el presidente se recluya en Palacio a firmar una serie de decretos y proyectos de ley en seguridad y economía.

“El objetivo es que la gente vea que este nuevo presidente tomó de inmediato el control de la agenda, que incluso vive en La Moneda para responder a los desafíos que plantea un gobierno de emergencia”, dice un parlamentario. Otros, sostienen -a su vez- que la meta es mostrar logros y cumplir con rapidez las promesas de campaña, para evitar decepciones y descontentos anticipados.