SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

La ONU y la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad

Edgardo RiverosPor 
Edgardo Riveros
La ONU y la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad REUTERS/Eduardo Munoz Eduardo Munoz

Se cumplen 80 años desde que, en 1945 al término de la Segunda Guerra Mundial, se crea la Organización de Naciones Unidas (ONU) como expresión del multilateralismo. Durante todo este tiempo ha sido el principal foro de diálogo, debate, coordinación y cooperación de los Estados, originalmente 51 y hoy 193. Se han aprobado una serie de resoluciones de diverso carácter jurídico y ha surgido un sistema del cual forma parte diversas organizaciones especializadas.

A lo largo de los años se ha visualizado a la ONU de manera diferente, según el contexto de momento. En la actualidad en que se viven acontecimientos que afectan el bien jurídico esencial llamado a proteger por la ONU, cual es, la paz y seguridad internacional, se habla de una crisis y que no estaría cumpliendo sus funciones. Lo paradojal es que se han unido a estas opiniones gobernantes que poco contribuyen, en la conducción de sus Estados, al fortalecimiento de la organización y al sistema creado en torno a ella. Esto es un grave problema porque el multilateralismo, al igual que toda la construcción del derecho internacional, depende de la voluntad soberana de los sujetos regidos por éste. De tal forma, las fortalezas y las debilidades de una entidad como la ONU dependerán de la conducta y decisiones de sus miembros.

Es efectivo que existe un órgano permanente de la organización que se ha visto paralizado debiendo haber actuado, como es el caso del Consejo de Seguridad, ante los evidentes quebrantamientos a la paz y seguridad internacional debido a las flagrantes violaciones al derecho internacional vigente.

Sin embargo, la situación por la que atraviesa dicho Consejo no debe hacer concluir que el conjunto de las Naciones Unidas y su sistema ha vivido la misma realidad. En efecto, los otros órganos permanentes cumplen sus funciones con normalidad y asumiendo los desafíos propios de una institución constituida por integrantes con diferentes culturas, orígenes, ideologías, modelos políticos y económicos, desarrollo, entre otros. Es el caso de la Asamblea General, del Consejo Económico y Social, del Tribunal Internacional de Justicia, como órgano judicial de la ONU, y de la Secretaría General.

Destacable también es el funcionamiento de las organizaciones especializadas de Naciones Unidas que dedican su labor a temas de la mayor relevancia y que requieren de cooperación y coordinación internacional. Sin agotar la enumeración en este caso se deben mencionar: OIT, UNESCO, OMPI, OMS, FAO y el FIDA, entre otros.

Destacable es la contribución que la ONU ha efectuado en el plano de Derecho Internacional, cumpliendo el mandato de su Carta de dar desarrollo progresivo a esta disciplina jurídica y su codificación (art. 13).

No obstante, es preciso hacerse cargo de la situación del Consejo de Seguridad por la importancia del tema que se le encarga y por ser el único órgano, además de los fallos de la Corte internacional de Justicia, que emite resoluciones obligatorias en virtud del art. 25 de la Carta. Es indudable que su parálisis frente a situaciones que amenazan o quebrantan la paz internacional se debe al derecho a veto de los cinco miembros permanentes de este órgano que, al votar cualquiera de ellos en contra de una resolución, impiden que ésta pueda adoptarse. Esto ha quedado de manifiesto con el veto de Rusia frente a la situación en Ucrania y de Estados Unidos en la del Medio Oriente. Es urgente lograr al respecto una reforma de la Carta.

Por Edgardo Riveros, Director de Centro de Estudios de Política Internacional, U. Central

Más sobre:NAciones UnidasConsejo de SeguridadSeguridad internacional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Corte Suprema de EE.UU. permite a Trump poner fin a protecciones contra deportación de 300.000 venezolanos

Abogada de empresario niega su implicancia en desaparición de Julia Chuñil y cuestiona a fiscalía por tardanza en investigación

Trump cree que Hamas “está listo para una paz duradera” y pide a Israel que “pare inmediatamente los bombardeos”

Sean “Diddy” Combs es condenado a más de 4 años de prisión por delitos relacionados con la prostitución

Los piropos de Bank of America a Wom y sus proyecciones ante una eventual compra de Telefónica

Fiscalía formalizará a notario de Santiago por millonaria falsificación de escrituras

Lo más leído

1.
28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

28 programas quedan con presupuesto $0 para el próximo año, liderados por ministerios de Desarrollo Social y Educación

2.
Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

Ley de Presupuestos considera $151 millones para debut de Boric como expresidente y le pone un cerrojo para evitar rechazo

3.
Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

Justicia ordena retener recaudación de shows de Silvio Rodríguez en Chile por no pago de derechos

4.
Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

Hijas dicen que grabaciones confirman que María Ignacia González no manejó al salir de la casa en que se perdió su rastro

5.
Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Casas en el extranjero, un colegio y copropiedades: la declaración patrimonial de los presidenciables

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo fue la incursión de aviones de combate de EEUU cerca de Venezuela, según acusa el régimen de Maduro

Cómo fue la incursión de aviones de combate de EEUU cerca de Venezuela, según acusa el régimen de Maduro

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Las 8 rutinas “no negociables” de un cardiólogo de 95 años para aumentar la longevidad

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Estos son los 5 signos más tempranos y sutiles del Alzheimer, según una neuróloga

Servicios

A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina

A qué hora y dónde ver a Nacional vs. Universidad de Chile por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina

Dónde y a qué hora ver a Colo Colo vs. Olimpia por la Copa Libertadores Femenina

Rating del jueves 2 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 2 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Abogada de empresario niega su implicancia en desaparición de Julia Chuñil y cuestiona a fiscalía por tardanza en investigación
Chile

Abogada de empresario niega su implicancia en desaparición de Julia Chuñil y cuestiona a fiscalía por tardanza en investigación

Fiscalía formalizará a notario de Santiago por millonaria falsificación de escrituras

Presupuesto: diputados RN acusan al gobierno de “incumplir las metas fiscales” y advierten que estudian acciones constitucionales

Los piropos de Bank of America a Wom y sus proyecciones ante una eventual compra de Telefónica
Negocios

Los piropos de Bank of America a Wom y sus proyecciones ante una eventual compra de Telefónica

Abogado cercano a Trump asume como número 2 del FMI

Ventas de autos repuntan y alcanzan su mayor nivel desde inicios de 2023

“Todos moriremos”: qué es la superinteligencia artificial y por qué hay que temerle, según el “profeta de la IA”
Tendencias

“Todos moriremos”: qué es la superinteligencia artificial y por qué hay que temerle, según el “profeta de la IA”

Qué se sabe de la “Operación Tridente” entre las fuerzas de EEUU y Argentina que autorizó el presidente Milei

Cómo fue la incursión de aviones de combate de EEUU cerca de Venezuela, según acusa el régimen de Maduro

Revisa la formación con que la Roja buscará avanzar en el Mundial Sub 20 ante Egipto
El Deportivo

Revisa la formación con que la Roja buscará avanzar en el Mundial Sub 20 ante Egipto

Ucrania gana el grupo B en el Mundial Sub 20 y Paraguay avanza por un gol

Fallece Edú Manga, exjugador de la UC, Palmeiras y Corinthians

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 4 y 5 de octubre

Más de 40 expositores de arte y diseño, talleres y música en vivo: así será la nueva edición de Plaza Pública

Monster Jam en Chile: esto debes saber de las tres fechas del show de motorsport más impactante del mundo

Sean “Diddy” Combs es condenado a más de 4 años de prisión por delitos relacionados con la prostitución
Cultura y entretención

Sean “Diddy” Combs es condenado a más de 4 años de prisión por delitos relacionados con la prostitución

¿Se suspende el Fondo CNTV? La preocupación (y confusión) del sector audiovisual ante el Presupuesto 2026

Un abrazo de generaciones: Inti Illimani y Los Bunkers publican colaboración

Corte Suprema de EE.UU. permite a Trump poner fin a protecciones contra deportación de 300.000 venezolanos
Mundo

Corte Suprema de EE.UU. permite a Trump poner fin a protecciones contra deportación de 300.000 venezolanos

Trump cree que Hamas “está listo para una paz duradera” y pide a Israel que “pare inmediatamente los bombardeos”

Hamas dice que acepta liberar a los rehenes israelíes y busca cambios en el plan de paz de Trump para Gaza

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile
Paula

Prematurez al alza: una alarma en medio de la crisis de natalidad en Chile

De ser “adoptada” a contribuir a las comunidades: el impacto de ser vista en la infancia

¡Mercado Paula regresa con todo!: gastronomía, música, diseño y mucho más