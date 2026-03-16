SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    La riqueza está en el norte… ¿y en Chile cuándo?

    Lucas PalaciosPor 
    Lucas Palacios
    innovación internet Alfredo Cáceres

    Les comento un dato curioso: casi todos los países ricos se instalaron en el hemisferio norte. Ahí está Europa occidental, Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea del Sur, entre algunos pocos. Del selecto grupo de 40 naciones desarrolladas (de un total de 200), solo 2 se encuentran en el hemisferio sur: Nueva Zelanda y Australia. ¿Qué hicieron estos dos países? ¿Por qué Chile aún no alcanza ese nivel de bienestar económico y social? ¿Será realmente un problema geográfico?

    Es importante advertir que no existe una única definición de desarrollo. El Banco Mundial considera desarrolladas a aquellas economías que superan los 14 mil dólares de ingreso promedio anual por habitante (este indicador Chile lo cumple). Por su parte, la ONU elabora el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que combina tres variables: ingresos, educación y esperanza de vida. Los países desarrollados registran un IDH sobre 0.9 (aquí Chile marca 0.86, que no alcanza para el desarrollo, pero es bastante alto). Con tan buenos indicadores, la pregunta es inevitable: ¿qué nos falta?

    Más allá de los indicadores mencionados, hay al menos dos elementos fundamentales para considerar desarrollada a una nación: la productividad y la capacidad de innovar. Las sociedades desarrolladas no solo tienen ingresos promedio altos (lo que podría deberse a la disponibilidad de recursos naturales, por ejemplo), sino que poseen estructuras productivas complejas y diversificadas, empresas innovadoras, alta inversión en ciencia y tecnología, y estados capaces de sostener políticas públicas de largo plazo. Además, se preocupan de formar el capital humano adecuado para mejorar su productividad. En estas materias Chile quedó rezagado.

    Australia y Nueva Zelanda lograron el desarrollo pese a su alejada ubicación geográfica respecto de los grandes centros económicos del mundo. ¿Qué hicieron? En primer lugar, ambos consolidaron estados de derecho sólidos, reglas claras y sistemas políticos previsibles. Segundo, desarrollaron sistemas educativos amplios y de buena calidad, lo que permitió formar una fuerza laboral altamente calificada. Tercero, promovieron una apertura económica diversificada, con exportación de productos primarios e incorporación de servicios avanzados, educación internacional, tecnología y finanzas. Resultado: altos ingresos, bienestar y cohesión social.

    Chile avanzó a buen tranco hasta hace algunos años; sin embargo, nuestra productividad se estancó y luego todo se derrumbó... Hoy podemos salir de la modorra y replicar algunas buenas prácticas para retomar el ritmo hacia el desarrollo. Pero ¿por dónde empezar?

    Lo más urgente: impulsar una verdadera revolución en innovación y productividad. Chile invierte alrededor de 0,3% del PIB en investigación y desarrollo, muy por debajo de los países desarrollados. Un objetivo razonable sería alcanzar al menos 1% del PIB en la próxima década. Y hay una lección clara: ningún país ha alcanzado el desarrollo sin educación de alta calidad. Mejorar la educación temprana, fortalecer la formación técnica avanzada y atraer talento científico internacional es clave.

    Los países que hoy lideran el mundo tardaron décadas en consolidar una estrategia hacia el desarrollo, fortaleciendo y respetando su estado de derecho, invirtiendo en educación y productividad. No es un camino automático y requiere de esfuerzo. ¿Nos imaginamos un Chile desarrollado? Si lo podemos imaginar, lo podemos construir.

    Por Lucas Palacios Covarrubias, Rector INACAP.

    Más sobre:InovaciónDesarrolloProductividadChileTrabajo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Investigación asegura que dio con la verdadera identidad del artista británico Banksy

    Sujetos derriban parte de reja perimetral en barrio Meiggs: hay un detenido

    Cuerpo Militar del Trabajo: el brazo operativo del Ejército al que Kast recurrió para construir zanjas en la frontera norte

    Crisis en Cuba: Creciente malestar social deriva en actos de protesta poco habituales y autoridades reportan apagón nacional

    PC se abre a inaugurar temporada de reclamos ante el TC por Plan de Reconstrucción Nacional de Kast

    Las consecuencias de un sistema frontal “poco frecuente” en el sur: clientes sin luz, calles cortadas y clases suspendidas

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los pacientes que aseguran haber visto qué hay después de la muerte (y qué dice la ciencia)

    Los pacientes que aseguran haber visto qué hay después de la muerte (y qué dice la ciencia)

    La historia secreta de revista Fibra
    paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Por qué el insomnio puede ser un signo temprano de Alzheimer, según una investigación

    Por qué el insomnio puede ser un signo temprano de Alzheimer, según una investigación

    Mi canción favorita de Lollapalooza
    paula

    Mi canción favorita de Lollapalooza

    Servicios

    Este martes termina el plazo para inscribir la PAES de Invierno: ¿Cómo hacer el trámite?

    Este martes termina el plazo para inscribir la PAES de Invierno: ¿Cómo hacer el trámite?

    ¿Cuándo son los próximos partidos de Chile? Las fechas confirmadas para la Roja en marzo

    ¿Cuándo son los próximos partidos de Chile? Las fechas confirmadas para la Roja en marzo

    Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar 2026

    Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar 2026

    Sujetos derriban parte de reja perimetral en barrio Meiggs: hay un detenido
    Chile

    Sujetos derriban parte de reja perimetral en barrio Meiggs: hay un detenido

    Este martes termina el plazo para inscribir la PAES de Invierno: ¿Cómo hacer el trámite?

    Cuerpo Militar del Trabajo: el brazo operativo del Ejército al que Kast recurrió para construir zanjas en la frontera norte

    Ministra de la Mujer, Judith Marín: “Faltó una protección real a las mujeres que ingresaban al mundo laboral”
    Negocios

    Ministra de la Mujer, Judith Marín: “Faltó una protección real a las mujeres que ingresaban al mundo laboral”

    La AIE afirma que mantiene más de 1.400 millones de barriles y está lista para liberar más reservas de crudo de ser necesario

    Minerales críticos y geopolítica: Innovar o perder el liderazgo

    Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar 2026
    Tendencias

    Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar 2026

    Por qué Sean Penn no llegó a la ceremonia a recibir su Premio Óscar por Mejor actor de reparto

    Confirman lluvia y tormentas en la Región Metropolitana hoy: dónde y a qué hora

    En vivo: Christian Garin enfrenta a Liam Draxl en la qualy del Masters de Miami
    El Deportivo

    En vivo: Christian Garin enfrenta a Liam Draxl en la qualy del Masters de Miami

    La razón de la Roja para borrar a Erick Pulgar de los amistosos frente a Cabo Verde y Nueva Zelanda

    Se retira Sergio Romero, el arquero de Argentina que adorna la historia de la Generación Dorada

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción
    Tecnología

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Investigación asegura que dio con la verdadera identidad del artista británico Banksy
    Cultura y entretención

    Investigación asegura que dio con la verdadera identidad del artista británico Banksy

    Candelabro defiende su show en Lollapalooza: “No dijimos ninguna mentira, hacemos música en torno a lo que vivimos”

    Entre la omisión de Timothée Chalamet y la ausencia de Sean Penn: lo que dejaron los Oscar 2026

    Crisis en Cuba: Creciente malestar social deriva en actos de protesta poco habituales y autoridades reportan apagón nacional
    Mundo

    Crisis en Cuba: Creciente malestar social deriva en actos de protesta poco habituales y autoridades reportan apagón nacional

    Las rivalidades e intrigas que llevaron a Mojtaba Jamenei al poder

    Escándalo de su jefe de Gabinete y crisis económica golpean imagen de Milei en encuestas

    Aurora Gutiérrez Mamani: De profesión, artesana
    Paula

    Aurora Gutiérrez Mamani: De profesión, artesana

    Mi canción favorita de Lollapalooza

    Datos Paula: Meli Meló, la nueva propuesta culinaria que llega al MUT