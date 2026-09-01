Las amenazas de alto riesgo a la democracia latinoamericana

Jair Bolsonaro observa un centro de votación en la escuela Rosa da Fonseca durante las elecciones presidenciales, en Río de Janeiro, el 2 de octubre de 2022.

Por Kevin Casas-Zamora, secretario general del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA International) y ex vicepresidente de Costa Rica. Artículo originalmente publicado en Americas Quarterly.

Para Daniel Ortega las elecciones democráticas están sobrevaloradas. El autoproclamado copresidente de Nicaragua anunció recientemente al mundo que no se volverán a celebrar elecciones en su país, para que no se conviertan en un caballo de Troya para el imperialismo. Algunos descartan los comentarios de Ortega como las peroratas de un autócrata engañado, pero en realidad son parte de un ataque global a la legitimidad de las elecciones como componente fundamental de la democracia.

Una quinta parte de la humanidad acudió a votar en el ciclo electoral mundial sin precedentes de 2024, pero este triunfo de las urnas parece cada vez más vacío. IDEA Internacional ha seguido la credibilidad electoral durante décadas, y el puntaje global actual, que representa el grado en que las elecciones están libres de irregularidades, es el más bajo en 30 años.

Esta tendencia no ha escapado a América Latina. Sin embargo, llega tras un inmenso progreso en la última generación. Casi todos los actores políticos latinoamericanos han aceptado que las elecciones son el único camino legítimo hacia el poder político. Se trata de una transformación social, política y cultural trascendental para una región donde hasta hace poco el poder se tomaba a menudo a través de los cuarteles militares o de las montañas.

Los dividendos son preciosos. Las elecciones han dado a los ciudadanos latinoamericanos una porción de poder sin precedentes, y esto ha resultado en cambios reales en el bienestar de las personas. Durante las últimas tres décadas, y a pesar del impacto devastador de la pandemia, la región ha logrado avances notables y sostenidos en materia de desarrollo humano. Según cifras de la CEPAL, desde 1990 la pobreza en América Latina se ha reducido a la mitad, la pobreza extrema se ha reducido casi un 40% y la desigualdad de ingresos ha disminuido prácticamente en todas partes.

Los períodos de buen crecimiento económico respaldan estos avances, pero también lo hacen las decisiones de política pública, como un mayor gasto social, que estuvieron claramente influenciadas por el voto. En 2000, el gasto social en América Latina equivalía, en promedio, al 8,4% del PIB; en 2024, fue del 11,6%, incluso después de una gran caída durante la pandemia.

En América Latina, la consolidación de la democracia electoral y la aceleración del progreso social están directamente relacionadas. La democracia electoral, con todas sus deficiencias, está haciendo su trabajo. Está redistribuyendo el poder político, aunque lentamente. Aquellos que habían sido excluidos de la toma de decisiones han llegado a participar en la política y, en consecuencia, las disparidades socioeconómicas se han reducido.

Pero las señales de advertencia que tenemos ante nosotros muestran que este progreso está en peligro.

Las bases del progreso

El mayor logro de la democratización de la región ha sido la creación de instituciones y procedimientos electorales sólidos. A pesar de la experiencia de Venezuela en 2024, el fraude descarado se ha convertido en gran medida en una cosa del pasado. El último estudio de IDEA Internacional sobre credibilidad electoral encuentra que América Latina sólo está detrás de América del Norte y Europa y está claramente superando el promedio mundial. Seis países latinoamericanos figuran entre los 50 primeros del mundo en este informe.

En términos generales, América Latina celebra bien las elecciones; su éxito al navegar un importante ciclo electoral durante la pandemia de Covid-19 fue revelador. Una razón clave es que la región ha desarrollado algunas de las autoridades electorales más poderosas, innovadoras y sofisticadas del mundo.

Aunque muchos lo desconocen, se ha convertido en líder mundial en votación electrónica, con cuatro países -México, El Salvador, Panamá y Ecuador- que han llevado a cabo recientemente proyectos piloto centrados en los votantes que residen en el extranjero. Sus organismos de gestión electoral también están a la vanguardia en la lucha contra los desastres climáticos y han logrado importantes éxitos en la implementación de respuestas multisectoriales coordinadas ante la desinformación electoral, como se ha visto, especialmente, en Brasil.

Señales de alerta

Sin embargo, este progreso es más precario de lo que parece. Estudios de IDEA Internacional muestran que la credibilidad de las elecciones en la región ha disminuido gradualmente durante 20 años, al igual que la confianza en las autoridades electorales. Según Latinobarómetro, el 34% de la población latinoamericana confiaba en las autoridades electorales en 2024, una cifra superior al 26% de 2017, pero que representa un descenso significativo respecto al 44% de 2015 y al 47% de 2006.

Además, América Latina no ha sido consistente en el respeto a los resultados electorales, y la conveniencia ideológica a menudo nubla el juicio. Si bien la región se unió para exigir respeto a la voluntad popular en Guatemala, cuando fuerzas políticas corruptas casi lograron impedir la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo en 2024, pocos meses después no logró pronunciarse unánimemente sobre las desastrosas elecciones venezolanas de 2024, robadas a plena luz del día por el entonces presidente Nicolás Maduro. Ante una evidente transgresión democrática, los presidentes de Brasil, Colombia y México, las mayores democracias de América Latina, optaron por la ambigüedad.

Si esto era un síntoma de la incapacidad de la región para aprender de su propio pasado, también lo es la creciente frecuencia con la que los políticos atacan a las autoridades electorales autónomas. Los ataques públicos, que a menudo rozan la peor forma de negacionismo electoral, de los expresidentes Andrés Manuel López Obrador de México, Jair Bolsonaro de Brasil, Rodrigo Chaves de Costa Rica y Gustavo Petro de Colombia, contra las autoridades electorales competentes de sus países, son ejemplos de una preocupante tendencia regional. Se ha vuelto cada vez más común intentar deslegitimar la esencia misma de la democracia.

Dividendos en riesgo

“Si votar cambiara algo, lo habrían abolido”, bromeó en una ocasión el exalcalde de Londres, Ken Livingstone. En América Latina, sin embargo, el voto ha cambiado las cosas mucho más de lo que la mayoría de la gente imagina.

Por eso, las elecciones democráticas inquietan a tantos autócratas y aspirantes a autócratas en todo el mundo. Son el máximo contrapeso al poder y un motor de progreso político y social. Mantenerlas libres y transparentes en América Latina exige un compromiso inquebrantable de todos los actores políticos para defender la integridad electoral.

Esto implica, entre otras cosas, proteger la autonomía de los órganos electorales de la región, que en general son sólidos; garantizar que quienes socavan la credibilidad de las elecciones paguen las consecuencias políticas y legales; implementar respuestas coordinadas e integrales de toda la sociedad contra la desinformación electoral; y priorizar la regulación efectiva del financiamiento de las campañas, una necesidad primordial en una región donde el crimen organizado se cierne sobre la democracia como en ninguna otra.

Como en el resto del mundo, las fisuras en el progreso electoral de América Latina son visibles y cada vez mayores. Este progreso es el logro político más impresionante de la región en las últimas décadas y su mejor mecanismo para construir sociedades más justas. Es valioso, está en riesgo y necesita una protección proactiva.