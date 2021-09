Las campañas de prevención, una tarea más allá de septiembre

Sin duda será un mes de la patria distinto al del año pasado; hay más libertades, la economía comienza a mostrar un cierto grado de reactivación, la vida laboral y personal se retoma en forma gradual, el proceso de vacunación avanza ahora con la dosis de refuerzo y la preocupación por el coronavirus ya no resulta ser tan agobiante como en otras oportunidades.

Sin embargo, a pesar de este panorama más auspicioso, me atrevo a decir que una de las cosas que no podemos dejar de tener presente es el valor de la prevención. Todos vemos como, casi de manera orquestada, se conjugan campañas de seguridad vial por los traslados, concientización por el consumo de alcohol, para comer sano y prevenir accidentes en celebraciones. Solemos ver a septiembre como un mes de festividad y orgullo nacional, pero también es aquel en donde el valor de la prevención resalta, acompañándonos en todo momento sin darnos cuenta.

El sistema de mutualidades, por casi 60 años, ha contribuido al bienestar de los trabajadores de Chile, siendo una parte activa y protagonista de la seguridad social del país y, en específico, de la seguridad y salud en el trabajo. Somos un sistema solidario, universal y colectivo, en el cual todos los trabajadores reciben las mismas prestaciones, y las cotizaciones son de cargo al empleador. Como Mutual de Seguridad apoyamos a las empresas con un norte claro: que todos los trabajadores vuelvan a su casa todos los días sin haber sufrido un accidente en los lugares donde trabajan o en el trayecto de ida o vuelta de este. Para nosotros, la prevención no solo se gestiona en este mes, sino que sostenemos este valor durante todo el año.

Hemos adoptado un compromiso visible y decidido en la prevención de accidentes de tránsito y trayecto con la promoción de la seguridad vial. Ofrecemos a las empresas asesorías de diagnóstico y planificación en este tema; un manual de buenas prácticas para la contratación de servicios de transporte de traslado de pasajeros; cursos de formación en seguridad vial y simuladores para vivir la experiencia de manejar en condiciones que no son aptas (por ejemplo, bajo los efectos del alcohol). Todo este trabajo lo complementamos con campañas en medios de comunicación y redes sociales para concientizar a las personas, y este septiembre no ha sido la excepción.

Como Mutual de Seguridad promovemos gestionar el coronavirus “como un riesgo más” y, al mismo tiempo, no perder de vista las preocupaciones que no han desaparecido, ni se han reemplazado por la gestión preventiva del Covid-19. El desafío actual es claro: retomar la gestión en prevención de riesgos de manera transversal, con programas idóneos a la realidad de los diferentes sectores económicos, empresas y trabajadores con un objetivo: evitar los accidentes graves y fatales, no solo en el trabajo, sino que también en sus trayectos. Ninguno de nosotros quiere sufrir un accidente, por lo que parece simple y hasta razonable.

Ejemplo de lo anterior es la “Guía del Delivery Seguro” y su respectivo kit preventivo que lanzamos y pusimos a disposición de quien quiera tener herramientas para hacer más seguro este proceso que involucra al comercio, los repartidores y los consumidores finales. Esto es siguiendo la línea de eliminar la precarización de algunos sectores laborales, o bien, de igualar la cancha, como lo hemos hecho anteriormente con la Guía de Mujer y sus riesgos laborales, entre otros.

En suma, me he permitido hacer esta revisión de los planes y entregables que hemos aportado al país, para constatar cuál es el valor de la prevención en nuestro día a día. Entendemos que a veces sea una labor silenciosa para algunos grupos de interés y para nuestros trabajadores. En cierta medida, nos alegramos que lo sea, porque ello significa que la prevención está dando resultados y que la seguridad y salud en el trabajo no es una preocupación constante para el trabajador, que es y seguirá siendo el destinatario más importante de todos nuestros esfuerzos.

* Felipe Bunster, Gerente General Mutual de Seguridad.