BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Las venas ocultas

    Joaquín TrujilloPor 
    Joaquín Trujillo
    Las venas ocultas Javier Torres/Aton Chile JAVIER TORRES/ATON CHILE

    ¡Qué rara se va volviendo la política cuando nos acostumbramos a que se convierte en cualquier cosa!

    Es una Tebas no de siete, sino de mil puertas. Si las cerrara todas, no podría respirar, pero si las abre sin criterio, las corrientes de aire acaban por remecerla, incluso arrancarla de sus cimientos.

    Es tan estrictamente práctica, prudencial, que en ella cualquier teoría hace agua, en estado sólido, líquido o gaseoso, mas agua al fin.

    La verdad puede ser dicha y nunca tanto, pues los adherentes podrían enterarse del profundo fracaso y abandonar varada (o peor, encallada), como está, la embarcación. Y las encuestas, que viven de verdades subjetivas, quedarse sin ellas, como sin materia prima, si sus consultados mienten u omiten, por desconfianza, rebeldía juvenil, paranoia o qué sé yo. Ya lo advirtió el doctor Viktor Frankl: los pacientes aprenden a manipular el diagnóstico.

    Porque la política entendida única y exclusivamente como la pugna por el poder, define más bien otro asunto, eso que ella tendría precisamente que evitar, la guerra o, lo que se le parece, las tensiones que la invocan.

    De alguna manera, a eso apuntaba Platón al explicar que la política no la hacen ni los fabricantes ni los usuarios de espadas, arcos y flechas. Él propuso que el más indicado era el filósofo o el rey capaz de filosofar, o sea, digámoslo claro, de discernir lo permanente, aquello que pese a las locuras de temporada, explosiones de entusiasmo, virtudes desproporcionadas, subsiste.

    Pero cuando la política es un inmenso despliegue que tiene por propósito ocultar ese afluente, tal vez no deliberadamente (o tal vez, sí), tarde o temprano, muchos empiezan a concluir que esa modalidad es dinámica perversa, a la larga nefasta para todos.

    En ese momento, comienza a vislumbrarse la posibilidad de que la política no se trate tanto de la pugna por el poder, como más bien de entrenarse en el saber de a quién confiárselo.

    Llegado ese momento, aunque ya tarde, esas personas hayan quizá decidido dedicar sus esmeros a otras cosas, como esas venas que se ocultan hartas de jeringas que invaden para meter o sacar.

    Quien promueve un ambiente adverso puede engendrar una especie apta o también extinguirla. Lo que mata no hace más fuerte habría que retrucar a Nietzsche y Kelly Clarkson.

    De nuevo, puesto que es prudencial, la fórmula está siempre viva, en el sentido jabonoso de esa palabra.

    Los grandes políticos que abrieron espacios (tal vez demasiados) como Arturo Alessandri y Pedro Aguirre Cerda, fueron los epónimos, o sea, los nombres con los que se bautizó un mutuo entendimiento para nada total, pero sí muy amplio, del que participaban personas que nadie se hubiera imaginado involucradas en un mismo circuito. Los otros tuvieron otro nombre. Proclamado candidato presidencial por los partidos progresistas en 1915, Enrique Mac-Iver, por ejemplo, se opuso a ese alto honor porque su nombre dividía.

    Las venas de la verdadera política seguro por un inveterado decoro no están abiertas, expuestas y, sin embargo, irrigan muy lejos.

    Por Joaquín Trujillo, investigador CEP

    Más sobre:políticacandidato presidencial

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Las históricas contra los exdirectores de Sartor AGF y las infracciones que detectó la CMF

    Congreso de EE.UU. aprueba desclasificación total de archivos Epstein tras giro de Trump

    Ex director de Sartor AGF confiesa “operación triangulada” que permitió financiar la compra de Azul Azul

    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    Condenan a 10 años y un día de cárcel a interno que mató a otro en penal de Cañete y se fugó del recinto

    Hasta 31°: emiten aviso por altas temperaturas en cuatro regiones del sur del país

    Lo más leído

    1.
    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    El primer cara a cara en La Moneda tras derrota electoral: ministros advierten la dificultad de traspasar el voto Parisi

    2.
    “PLEASE HELP”: el mensaje que encendió las alarmas de la tragedia en Torres del Paine

    “PLEASE HELP”: el mensaje que encendió las alarmas de la tragedia en Torres del Paine

    3.
    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    “Es el mayor fracaso histórico de un sector que ya no representa a los chilenos”: la reflexión de ME-O tras las elecciones

    4.
    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    “Veo la situación con mucha tristeza”: el dolor de Manuel Pellegrini al hablar del complejo presente del Málaga

    5.
    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Tragedia en Torres del Paine: qué se sabe hasta ahora sobre los tres turistas afectados

    Qué es Cloudflare, el sistema de conectividad global que enfrentó una falla que impide utilizar apps como X y ChatGPT

    Qué es Cloudflare, el sistema de conectividad global que enfrentó una falla que impide utilizar apps como X y ChatGPT

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Estudio revela la posible causa del aumento de cáncer de colon en mujeres menores de 50 años

    Lluvia en la zona central y sur de Chile: en qué regiones habrá chubascos los próximos días

    Lluvia en la zona central y sur de Chile: en qué regiones habrá chubascos los próximos días

    Servicios

    Anuncian horario extendido del Metro para este miércoles por concierto de Oasis

    Anuncian horario extendido del Metro para este miércoles por concierto de Oasis

    Este fin de semana llega la nueva versión del Paris Parade: revisa el horario y recorrido

    Este fin de semana llega la nueva versión del Paris Parade: revisa el horario y recorrido

    Cómo, dónde y a qué hora ver el show de drones de Oasis previo al concierto en Chile

    Cómo, dónde y a qué hora ver el show de drones de Oasis previo al concierto en Chile

    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín
    Chile

    Corte de Apelaciones de Santiago despacha sentencia por desafuero del diputado Joaquín Lavín

    Condenan a 10 años y un día de cárcel a interno que mató a otro en penal de Cañete y se fugó del recinto

    Hasta 31°: emiten aviso por altas temperaturas en cuatro regiones del sur del país

    Las históricas contra los exdirectores de Sartor AGF y las infracciones que detectó la CMF
    Negocios

    Las históricas contra los exdirectores de Sartor AGF y las infracciones que detectó la CMF

    Ex director de Sartor AGF confiesa “operación triangulada” que permitió financiar la compra de Azul Azul

    Cencosud estaría negociando para comprar cadena de supermercados brasileña

    The Game Awards 2025: los nominados a GOTY, a fondo
    Tendencias

    The Game Awards 2025: los nominados a GOTY, a fondo

    Una viña chilena es elegida como la mejor del mundo 2025 por Forbes

    Lluvia de estrellas Leónidas 2025: qué es este fenómeno que podrá verse desde Chile

    En vivo: Rangers recibe a San Marcos por la Liguilla de la Primera B
    El Deportivo

    En vivo: Rangers recibe a San Marcos por la Liguilla de la Primera B

    Joaquín Larrivey le da el triunfo a Concepción sobre Antofagasta en el inicio de la Liguilla de Primera B

    Adiós a su campaña perfecta: España clasifica al Mundial con un amargo empate en casa frente a Turquía

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad
    Finde

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Red Bull Al Agua Pato: en qué consiste esta acuática carrera en bicicleta que debuta en Chile

    Con charlas, talleres y música en vivo: Santiago Ecofest, el evento que busca destacar la importancia del medioambiente

    Grupo Frontera vuelve a Chile y agenda show en el Movistar Arena
    Cultura y entretención

    Grupo Frontera vuelve a Chile y agenda show en el Movistar Arena

    Los hermanos Gallagher llegan a Chile por separado y habrá show de drones como previa al concierto de Oasis

    Mon Laferte presenta el video oficial de “Melancolía”: velo aquí

    Congreso de EE.UU. aprueba desclasificación total de archivos Epstein tras giro de Trump
    Mundo

    Congreso de EE.UU. aprueba desclasificación total de archivos Epstein tras giro de Trump

    Justicia argentina confirma procesamiento de Alberto Fernández y lo deja a un paso del juicio oral por caso de seguros

    Cámara de Representantes aprueba por amplia mayoría un proyecto de ley para obligar a la publicación de los archivos de Epstein

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores
    Paula

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores

    Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver

    ¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?