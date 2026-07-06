SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Legislar con la evidencia, no contra ella

    Anuar QuesillePor 
    Anuar Quesille

    Hay dolores que no admiten matices. La muerte de una persona —más aún la de un niño— a manos de un adolescente, interpela a cualquier sociedad y exige respuestas. Comparto esa exigencia sin reservas: estos hechos deben prevenirse, y cuando ocurren deben investigarse con seriedad y sancionarse conforme a la ley vigente. Nada de lo que sigue relativiza la gravedad de lo sucedido, ni el sufrimiento de las víctimas. Es, precisamente, porque me importa que no vuelvan a ocurrir hechos como éstos que insisto en preguntar qué medidas efectivamente los evitan y cuáles solo prometen hacerlo.

    La pregunta urge cuando, desde el Congreso y el Ejecutivo, avanzan propuestas para endurecer las sanciones a adolescentes de 16 y 17 años por delitos graves: duplicar penas, sumar la reincidencia como agravante, eliminar la irreprochable conducta anterior y, en su versión más extrema, trasladarlos al sistema penal adulto. Son medidas de enorme calado, discutidas al calor de la conmoción, y merecen el mismo rigor con que se examina el dolor que las motiva.

    Conviene recordar que el sistema de responsabilidad penal adolescente no es una debilidad, sino un compromiso que Chile asumió al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño. El Comité de los Derechos del Niño fijó sus estándares en las Observaciones Generales N° 10 (2007) y N° 24 (2019): la privación de libertad como último recurso y por el período más breve que proceda; un principio de no regresión que desaconseja devolver adolescentes al régimen adulto; la improcedencia de que cumplan condena en cárceles de adultos; y el reconocimiento de que la adolescencia, con un cerebro aún en desarrollo, incide en el control de impulsos y la toma de decisiones. No es un marco importado: es aquel a cuya luz Chile construyó su propia institucionalidad.

    Pero mi preocupación no es solo principista. La evidencia seria apunta, con notable consistencia, en una sola dirección: aumentar la severidad de las penas no modifica de manera relevante la conducta infractora adolescente. El estudio Pathways to Desistance, que siguió por siete años a más de 1.300 adolescentes condenados por delitos graves, no halló reducción de la reincidencia asociada a castigos más severos ni a estadías más largas. Décadas de investigación criminológica lo confirman: quien delinque rara vez pondera una pena futura, que percibe distante e improbable. Y hay algo peor: el encierro tiende a ser contraproducente. La exposición prolongada de adolescentes a contextos de privación de libertad, junto a pares con trayectorias delictivas, produce contagio criminógeno —el conocido “efecto escuela del delito”— y aumenta la reincidencia en lugar de reducirla. La reciente revisión del Sentencing Project (Why Youth Incarceration Fails, 2023) documenta que el paso por la detención incrementa la probabilidad de nuevos delitos y de encarcelamiento en la adultez. Más años de encierro no equivalen a más seguridad futura; con frecuencia significan lo contrario.

    Nada de esto es un llamado a la inacción. Al contrario: Chile ya tomó un camino correcto y lo está abandonando justo cuando empezaba a recorrerlo. Con la Ley N° 21.527 creó, por primera vez en su historia, el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, una institucionalidad de alto nivel técnico, con estándares, financiamiento basal y un modelo de intervención basado en evidencia, capaz de cumplir los dos objetivos que un sistema de justicia juvenil debe perseguir a la vez: responsabilizar y reinsertar. A ello se suma una institucionalidad sólida en prevención del delito, dependiente del Ministerio de Seguridad Pública. El desafío del país no es inventar respuestas nuevas al calor del titular, sino aportar —en serio— a lo que construimos con esfuerzo, consolidarlo y evaluarlo antes de desmontarlo. Una reforma que recién comienza a desplegarse corre el riesgo de ser saboteada antes de demostrar sus resultados.

    Sí urge legislar en un frente: el reclutamiento de adolescentes por el crimen organizado, que los instrumentaliza aprovechándose de las reglas que los protegen. Tipificar esa conducta y perseguir con fuerza a quienes reclutan es plenamente compatible con nuestros estándares. La propia Observación General N° 24 lo recuerda: antes que infractores, esos niños son también víctimas de un adulto que los explotó. Endurecer la respuesta contra quien recluta es coherente; hacerlo contra el niño reclutado es equivocarse de destinatario.

    Frente al dolor, la tentación de la mano dura es comprensible, pero un Estado serio no legisla para tranquilizar por un momento a la opinión pública: legisla para producir resultados. Las medidas que hoy se anuncian se alejan de los estándares que Chile se comprometió a respetar y no darán la seguridad que prometen. Esa seguridad —la que las víctimas merecen— no se construye contra la evidencia, sino consolidando la institucionalidad de reinserción y prevención que ya tenemos. La pregunta no es cuántos años debe durar una sanción, sino qué clase de Estado queremos ser: uno capaz de aprender de la evidencia, o uno que legisla contra ella.

    Por Anuar Quesille, Defensor de la Niñez

    Más sobre:NiñezSancionesDelincuenciaInstitucionalidadPrevención

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La pintura como archivo afectivo: el artista Fede Taus inaugura exposición en Departamento Jota

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Choque de dos buses RED en Independencia termina con ocho heridos

    Senadora Gatica (RN) y relación entre partidos oficialistas: “El respeto es fundamental para que podamos seguir avanzando”

    Presidente de la Cámara cuestiona actuar de la Contraloría tras informe sobre Steinert: “El poder político está en los ciudadanos electos”

    Desistimientos en compra de departamentos alcanzan su mayor nivel en un año y caen ventas de entrega inmediata

    Lo más leído

    1.
    Caerse a pedazos

    Caerse a pedazos

    2.
    El extraño caso del oficialismo que se autopercibe oposición

    El extraño caso del oficialismo que se autopercibe oposición

    3.
    Cuando el vocero desaparece

    Cuando el vocero desaparece

    4.
    La fuerza del tiempo

    La fuerza del tiempo

    5.
    Cuando importa el desde

    Cuando importa el desde

    6.
    ¿AC contra Steinert?

    ¿AC contra Steinert?

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez

    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Por qué el frío puede aumentar la sensación de hambre y cómo mantener una alimentación saludable durante el invierno

    Por qué el frío puede aumentar la sensación de hambre y cómo mantener una alimentación saludable durante el invierno

    El fármaco aprobado por la FDA que podría combatir un tipo raro de cáncer de hígado

    El fármaco aprobado por la FDA que podría combatir un tipo raro de cáncer de hígado

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este lunes 6 de julio: todo el servicio está disponible

    Así funciona la red de Metro este lunes 6 de julio: todo el servicio está disponible

    Temblor hoy, lunes 6 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 6 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Decretan alerta ambiental en la RM para este lunes por malas condiciones de ventilación: revisa la restricción vehicular

    Decretan alerta ambiental en la RM para este lunes por malas condiciones de ventilación: revisa la restricción vehicular

    Choque de dos buses RED en Independencia termina con ocho heridos
    Chile

    Choque de dos buses RED en Independencia termina con ocho heridos

    Senadora Gatica (RN) y relación entre partidos oficialistas: “El respeto es fundamental para que podamos seguir avanzando”

    Presidente de la Cámara cuestiona actuar de la Contraloría tras informe sobre Steinert: “El poder político está en los ciudadanos electos”

    Desistimientos en compra de departamentos alcanzan su mayor nivel en un año y caen ventas de entrega inmediata
    Negocios

    Desistimientos en compra de departamentos alcanzan su mayor nivel en un año y caen ventas de entrega inmediata

    Petróleo cae 1% tras acuerdo OPEP+ y recuperación en Ormuz

    Dr. Martens apuesta a ventas por sobre los US$5 millones para 2027 en Chile y proyecta un año difícil para el comercio

    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez
    Tendencias

    Cómo el cannabis puede afectar al cerebro, desde la adolescencia hasta la adultez

    El fármaco aprobado por la FDA que podría combatir un tipo raro de cáncer de hígado

    Por qué el frío puede aumentar la sensación de hambre y cómo mantener una alimentación saludable durante el invierno

    “Es realmente grave”: la insólita lesión de un referente de Inglaterra tras celebrar victoria sobre México en el Mundial
    El Deportivo

    “Es realmente grave”: la insólita lesión de un referente de Inglaterra tras celebrar victoria sobre México en el Mundial

    “La decisión cruzó una línea roja”: la amenazante reacción de Bélgica y la UEFA tras el perdonazo de la FIFA a Balogun

    Novak Djokovic vuelve a hacer historia: el impresionante récord que el serbio le arrebata a Roger Federer en Wimbledon

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile
    Tecnología

    Shark CryoGlow, la máscara LED para el cuidado de la piel y elogiada por Time, anuncia su llegada a Chile

    Sonos firma alianza de audio con Škoda para su nuevo vehículo eléctrico

    Por qué el próximo iPhone será inevitablemente más caro

    La pintura como archivo afectivo: el artista Fede Taus inaugura exposición en Departamento Jota
    Cultura y entretención

    La pintura como archivo afectivo: el artista Fede Taus inaugura exposición en Departamento Jota

    La Invitación: las claves de una de las mejores comedias del último tiempo

    Monitos a Mano: anuncian el estreno en cines de tres cortos chilenos de animación

    China insiste en que Estados Unidos retire la presión sobre Cuba y critica la “injerencia extranjera” sobre la isla
    Mundo

    China insiste en que Estados Unidos retire la presión sobre Cuba y critica la “injerencia extranjera” sobre la isla

    Ucrania pide una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU tras los ataques de Rusia contra Kiev

    Hamas anuncia la disolución del organismo encargado de la gobernanza en Gaza desde hace dos décadas

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+
    Paula

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+

    “Abdomen de cortisol”: el nuevo disfraz de la cultura de dietas

    Quiet beauty: la tendencia que propone simplificar el skincare