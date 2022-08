SEÑOR DIRECTOR:

Quisiera volver a destacar la importancia de considerar la aplicación de las normas de consumo en el proyecto de ley Fintech, porque se ha propuesto entregar las potestades del Sernac a la CMF en materia de datos. Junto con ello, el proyecto solo contiene referencias genéricas a la aplicación de las normas de consumo, en circunstancias que el ámbito de aplicación es uno de los temas más polémicos y judicializados, al punto que la reforma pro consumidor consideró que son derechos de los consumidores los consagrados en la ley 18.010, y en general, los consagrados en leyes, reglamentos y demás normativas que contengan disposiciones relativas a la protección de sus derechos.

¿Entonces bastará que el proyecto Fintech contemple referencias genéricas a la normativa de consumo o se podrá decir que contiene derechos de los consumidores? Bajo las actuales redacciones subsisten algunas dudas.

Para graficar el punto es posible considerar la perspectiva del sobreendeudamiento. El artículo 17 N establece que debe analizarse la solvencia económica del deudor, utilizando medios oficiales, so pena de incurrir una infracción que podría traducirse en una multa de hasta 88 millones de pesos aprox. De este modo, si no se considera esta disposición podría cuestionarse el acceso a estos medios oficiales, lo que podría crear dudas sobre qué pasaría si no se midiera el riesgo de forma responsable o quién sería competente para conocer de estas infracciones.

En el fondo, se espera que las normas jurídicas contengan reglas de justicia, y este proyecto las considera al abrir el sistema a actores clave que aportarán con más competencia y beneficios para los consumidores; pero también que dé certeza, al establecer reglas claras, pero desde la vereda de los consumidores subsisten algunas dudas. En todo este proceso de tramitación legislativa no han participado ni los expertos, ni el Sernac ni las organizaciones de consumidores. Es fundamental su opinión antes de terminar la discusión de este proyecto.

Francisca Barrientos

Directora departamento Derecho Privado UAH y ex subdirectora jurídica del Sernac