Lo que tienes que saber: domingo 12 de abril

La escalada en la guerra de Irán está viviendo días de tregua. Después de que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara el martes con que “toda una civilización morirá esta noche” si Irán no llegaba a un acuerdo que liberara el estrecho de Ormuz, las conversaciones -que media Pakistán- lograron acordar dos semanas de tregua. Un paréntesis que está lejos de ser estable y que ha dado pie a preguntarse qué ha ganado cada país involucrado en estos 40 días de enfrentamiento. En el caso de EE.UU., nada hace concluir que haya logrado dos de sus objetivos: un cambio en el régimen iraní -aun cuando Israel abatió al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei-, e impedir que el país desarrolle las capacidades para crear un arma nuclear. Tal como exponemos en estas páginas, la guerra ha dañado aún más la credibilidad de Trump, cuya acción en Irán ha provocado duras repercusiones económicas alrededor del mundo, con un precio del petróleo por las nubes y su consecuente efecto en la inflación. Ya lo vimos esta semana en Chile con el último IPC, que arrojó un aumento de un 1% en el último mes.

Con todo, las conversaciones entre los países siguen, aun cuando los últimos ataques de Israel a Líbano las ponen permanentemente en riesgo.

En nuestro país, en tanto, ya se cumple un mes desde que José Antonio Kast asumió la presidencia. Lo hace enfocando esfuerzos en una agenda contra la violencia en colegios, la que priorizó por sobre la Ley de Reconstrucción que anunció el 14 de marzo y que busca darles un envión al crecimiento y a la inversión en el país. Clave en la decisión de aplazar por unos días el ingreso de esta iniciativa fue el ministro del Interior, Claudio Alvarado, cuya influencia ha ido en ascenso.

Se trata del proyecto “ancla” del gobierno, tal como lo describe el titular de la Segpres, José García, en una entrevista que publicamos en esta edición. El exsenador plantea varias definiciones respecto de la normativa miscelánea, que la oposición ya bautizó como “la madre de todas las batallas”. Una de ellas es que la rebaja al impuesto de primera categoría es irrenunciable para La Moneda, lo que abre una incógnita respecto de cómo el gobierno manejará la discusión legislativa, amarrada a este punto que saca ronchas en la izquierda.

Por último, no se puede dejar de mencionar la inaceptable agresión que vivió la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, durante una visita a la Universidad Austral, en Valdivia. Aún no es clara la responsabilidad que tuvo esa casa de estudios en que la secretaria de Estado estuviera retenida por más de dos horas por grupos violentos de estudiantes que terminaron agrediéndola física y verbalmente.