Lo que tienes que saber: domingo 12 de julio

Mientras las senadoras del PS Paulina Vodanovic y Daniella Cicardini se enfrascaban en una discusión cara a cara en pleno hemiciclo del Senado, los senadores del PPD -sigilosamente- cerraban un acuerdo con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para aprobar uno de los puntos claves de la megarreforma: la invariabilidad tributaria.

Si la semana pasada fue el oficialismo el que dio muestra de sus divisiones internas, esta semana la medalla se la llevó la oposición, con una seguidilla de peleas públicas, quitadas de piso, descoordinaciones y reproches privados que evidenciaron cuán divididas están las fuerzas de centroizquierda e izquierda a exactos cuatro meses del inicio del gobierno de José Antonio Kast.

La semana partió con los senadores PS Paulina Vodanovic y Juan Luis Castro y la PPD Loreto Carvajal sentados a la mesa que había convocado la presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez (RN), para buscar un entendimiento político con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el marco de la tramitación de la Ley de Reconstrucción. El PC, la DC y el FA ya habían optado por salir de la instancia. Las descoordinaciones públicas comenzaron el lunes, cuando senadores del Socialismo Democrático anunciaron que impugnarían la norma ante el Tribunal Constitucional, adelantando la decisión que buscaban tomar en conjunto todas las fuerzas opositoras el día jueves, tras una reunión de todas ellas en la sede del PS. En paralelo, las cosas ardían al interior de esa tienda, con las recriminaciones que la senadora Cicardini hizo a la timonel del PS, acusándola de no comunicar lo que estaban conversando con el Ejecutivo respecto de la megarreforma. La revuelta interna echó por tierra un posible acercamiento entre los socialistas y el gobierno, pero reveló también el profundo quiebre que existe en esa tienda respecto de qué rol tomar ante La Moneda. Lo peor vino un día después, cuando frente a las cámaras, Vodanovic y Cicardini se enfrascaron en un rudo intercambio en plena sala del Senado. Cicardini había subido un video a sus redes sociales acusando una “colusión” de la presidenta del PS con el ministro Quiroz, a propósito de sus conversaciones por la megarreforma. Vodanovic respondió con un comunicado, acusando que ello era “falso y desproporcionado”.

Pero ese mismo día los senadores del PPD hicieron noticia anunciando un acuerdo con el gobierno por la Ley de Reconstrucción, que busca entregar gradualidad a la invariabilidad tributaria y complica las opciones de que la norma se lleve al TC al menos por ese tema.

Más allá de las escenas que deja esta semana, queda claro un punto: la oposición vive un quiebre profundo, y ello solo lo ha capitalizado -hasta ahora- La Moneda.