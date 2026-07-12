SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Lo que tienes que saber: domingo 12 de julio

    Eugenia FernándezPor 
    Eugenia Fernández

    Mientras las senadoras del PS Paulina Vodanovic y Daniella Cicardini se enfrascaban en una discusión cara a cara en pleno hemiciclo del Senado, los senadores del PPD -sigilosamente- cerraban un acuerdo con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para aprobar uno de los puntos claves de la megarreforma: la invariabilidad tributaria.

    Si la semana pasada fue el oficialismo el que dio muestra de sus divisiones internas, esta semana la medalla se la llevó la oposición, con una seguidilla de peleas públicas, quitadas de piso, descoordinaciones y reproches privados que evidenciaron cuán divididas están las fuerzas de centroizquierda e izquierda a exactos cuatro meses del inicio del gobierno de José Antonio Kast.

    La semana partió con los senadores PS Paulina Vodanovic y Juan Luis Castro y la PPD Loreto Carvajal sentados a la mesa que había convocado la presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez (RN), para buscar un entendimiento político con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el marco de la tramitación de la Ley de Reconstrucción. El PC, la DC y el FA ya habían optado por salir de la instancia. Las descoordinaciones públicas comenzaron el lunes, cuando senadores del Socialismo Democrático anunciaron que impugnarían la norma ante el Tribunal Constitucional, adelantando la decisión que buscaban tomar en conjunto todas las fuerzas opositoras el día jueves, tras una reunión de todas ellas en la sede del PS. En paralelo, las cosas ardían al interior de esa tienda, con las recriminaciones que la senadora Cicardini hizo a la timonel del PS, acusándola de no comunicar lo que estaban conversando con el Ejecutivo respecto de la megarreforma. La revuelta interna echó por tierra un posible acercamiento entre los socialistas y el gobierno, pero reveló también el profundo quiebre que existe en esa tienda respecto de qué rol tomar ante La Moneda. Lo peor vino un día después, cuando frente a las cámaras, Vodanovic y Cicardini se enfrascaron en un rudo intercambio en plena sala del Senado. Cicardini había subido un video a sus redes sociales acusando una “colusión” de la presidenta del PS con el ministro Quiroz, a propósito de sus conversaciones por la megarreforma. Vodanovic respondió con un comunicado, acusando que ello era “falso y desproporcionado”.

    Pero ese mismo día los senadores del PPD hicieron noticia anunciando un acuerdo con el gobierno por la Ley de Reconstrucción, que busca entregar gradualidad a la invariabilidad tributaria y complica las opciones de que la norma se lleve al TC al menos por ese tema.

    Más allá de las escenas que deja esta semana, queda claro un punto: la oposición vive un quiebre profundo, y ello solo lo ha capitalizado -hasta ahora- La Moneda.

    Más sobre:MegarreformaLey de ReconstrucciónOposiciónPartido SocialistaDaniella CicardiniPaulina Vodanovic

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Irán ataca bases estadounidenses en Omán, Jordania y Qatar en medio de tensión creciente con EE.UU.

    Las siete propuestas del CEP para las empresas públicas chilenas

    Tomás Rau: “Hay una crisis autoinferida de empleo que viene desde hace 41 meses, pero llegó el momento de no echarle la culpa al empedrado”

    Martín Mujica, de AFP Cuprum, y nuevo régimen de inversiones: “Es una propuesta estructuralmente correcta, pero se quedó estrecha respecto a maximizar las pensiones”

    El grupo Indumotora debuta en el negocio inmobiliario con una alianza con Echeverría Izquierdo

    La declaración del vicepresidente de Azul Azul ante la fiscalía: “Michael Clark nunca me dio una orden”

    Lo más leído

    1.
    Si sueñas con Asunción y Budapest

    Si sueñas con Asunción y Budapest

    2.
    El pueblo líquido

    El pueblo líquido

    3.
    Populismo hipócrita

    Populismo hipócrita

    4.
    Educación, mérito y justicia

    Educación, mérito y justicia

    5.
    Pausa de hidratación para el SD

    Pausa de hidratación para el SD

    6.
    Un hombre de la transición

    Un hombre de la transición

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Investigadores chilenos crean una IA para identificar pacientes con mayor riesgo de fallecer durante una hospitalización

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este domingo 12 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este domingo 12 de julio: toda la red está operativa

    Temblor hoy, domingo 12 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 12 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Pronostican lluvias para el sur durante la próxima semana: chubascos afectarían desde Biobío hasta Los Lagos

    Pronostican lluvias para el sur durante la próxima semana: chubascos afectarían desde Biobío hasta Los Lagos

    Así funciona la red de Metro este domingo 12 de julio: toda la red está operativa
    Chile

    Así funciona la red de Metro este domingo 12 de julio: toda la red está operativa

    Temblor hoy, domingo 12 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Diego Pardow: “El ejercicio del poder te da muchas lecciones de humildad”

    Las siete propuestas del CEP para las empresas públicas chilenas
    Negocios

    Las siete propuestas del CEP para las empresas públicas chilenas

    Tomás Rau: “Hay una crisis autoinferida de empleo que viene desde hace 41 meses, pero llegó el momento de no echarle la culpa al empedrado”

    El grupo Indumotora debuta en el negocio inmobiliario con una alianza con Echeverría Izquierdo

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico
    Tendencias

    4 consejos para un uso saludable de las pantallas en niños y adolescentes, según un médico

    Primer fósil de dinosaurio descubierto en la Antártida: esto se sabe de los restos del titanosaurio

    Los casos de cáncer en todo el mundo se dispararán en las próximas décadas, alerta un reciente informe de la OMS

    DT de Suiza estalla por la expulsión ante Argentina: “Fuimos castigados por una regla que es completamente inaceptable”
    El Deportivo

    DT de Suiza estalla por la expulsión ante Argentina: “Fuimos castigados por una regla que es completamente inaceptable”

    La franqueza de Scaloni tras triunfo de Argentina sobre Suiza: “La suerte estuvo de nuestro lado, esa es la realidad”

    Argentina avanza sufriendo, otra vez: desbloquea el cerrojo suizo en el alargue y va por Inglaterra en semifinales

    Debate sobre Inteligencia Artificial llega al Congreso
    Tecnología

    Debate sobre Inteligencia Artificial llega al Congreso

    Apple demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales en su división de hardware

    TCL lanza en Chile el A400 Pro: el televisor tipo cuadro que integra tecnología QD-Mini LED

    La niña que fue vendida por amor: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    La niña que fue vendida por amor: un relato de Jaime Bayly

    Dióscoro Rojas: “Los guachacas estimulamos esa chilenidad en que podemos ser amigos en muchas cosas, en lo que nos une”

    BTS ARMY: la lucha por el Estadio Nacional de las verdaderas guerreras K-pop

    Irán ataca bases estadounidenses en Omán, Jordania y Qatar en medio de tensión creciente con EE.UU.
    Mundo

    Irán ataca bases estadounidenses en Omán, Jordania y Qatar en medio de tensión creciente con EE.UU.

    ¿Una nueva etapa de la guerra? El riesgo de una extensa escalada en Medio Oriente

    Gaspard Estrada, analista político: “Le Pen ha logrado ‘desdemonizar’ al partido y presentarse como una opción de poder, no solo de protesta”

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”
    Paula

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”

    La bióloga marina que usa inteligencia artificial para proteger a las ballenas

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo