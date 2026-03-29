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    Lo que tienes que saber: Domingo 29 de marzo

    Gloria FaúndezPor 
    Gloria Faúndez
    El presidente José Antonio Kast.

    Lo adelantó el propio Presidente José Antonio Kast en las páginas de La Tercera la semana pasada: “Vamos a tomar decisiones difíciles, con transparencia, y no vamos a retroceder”. Poco más de 24 horas después, La Moneda sinceró un alza histórica en el precio de los combustibles debido al conflicto en Irán, la que intentó contener con medidas paliativas como menores precios para la parafina y beneficios para el transporte público. Aunque su propuesta legislativa avanzó en tiempo récord en el Congreso, el plan ha hecho crujir los cimientos del oficialismo -donde varios han expresado su preocupación por la política de shock por la que parece haber apostado La Moneda -y le ha dado un foco de atención a la oposición que en las primeras semanas de gobierno parecía aturdida frente a la instalación de Kast.

    El cuadro general ha acelerado el término de lo que se suele denominar “luna de miel” para un gobierno que recién se asoma a sus tres semanas en el poder y que alude a la paciencia de la ciudadanía para ver el fruto de sus decisiones. Pero a La Moneda parece gustarle el vértigo y -no conforme con su fórmula para enfrentar el alza histórica en el precio de los combustibles (o quizás debido a ella)- notificó en medio de los anuncios que retiraron el patrocinio a la candidatura de la exPresidenta Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU. La exMandataria señaló haber entendido la decisión de Kast y anunció que seguiría adelante con su postulación con el respaldo de Brasil y México.

    En los deméritos del gobierno se sumaron dos flancos esta semana que permanecen en modo suspensivo: el hecho de que la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, esté detrás del paso a retiro de la prefecta general (r) de la PDI Consuelo Peña, al parecer por motivos más personales que profesionales, y que abrió una grieta entre la policía civil y esa cartera que, hasta ahora, no ha podido ser resuelta y el débil debut de la vocera Mara Sedini, quien parece no seguir el ritmo frenético impuesto por el propio gobierno a la agenda. Mención aparte merece el fail del “Estado en quiebra” expuesto en las redes oficiales del Ejecutivo que recibió un llamado de atención de la Contraloría. Por suerte la próxima semana es corta.

    Saludos a todos.

    Más sobre:OpiniónServiciosGloria Faúndez

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