Lo que tienes que saber: Domingo 8 de marzo

Santiago 22 de abril 2025. El candidato presidencial del Partido Republicano Jose Antonio Kast presenta propuestas para enfrentar la crisis de natalidad en Chile, con medidas concretas orientadas a apoyar a las familias y promover la maternidad.

Las tradiciones republicanas que nos distinguen como país y fortalecen nuestras credenciales democráticas fueron amenazadas esta semana luego de que el presidente electo, José Antonio Kast, decidiera poner término a las bilaterales entre las autoridades futuras y la administración de Gabriel Boric.

El propio Kast tiró el mantel durante una cita a solas con el Presidente Boric, a quien conminó a retractarse públicamente a propósito de la trama del cable submarino chino. Ante la negativa del Mandatario, que no parece advertir el confuso manejo que su gobierno ha dado al tema, el republicano abandonó junto a sus ministros La Moneda.

El hecho es inédito: de lado y lado los distintos equipos se acusaron públicamente de faltar a la verdad. Aunque Boric ha hecho llamados a retomar las bilaterales, Kast se ha mostrado incombustible.

La duda es cómo este tira y afloja tensiona la ceremonia de cambio de mando del próximo miércoles 11 y -más preocupante aún- si define el tono del futuro oficialismo y la futura oposición. Algo de eso leerá en las siguientes páginas.

Boric vive sus últimos días en el poder. El suyo fue un gobierno acostumbrado a diversas crisis que año a año enfrentó desafíos electorales en los que en cada oportunidad fue derrotado. El balance -en esta oportunidad- corre por cuenta del ministro del Interior, Alvaro Elizalde, quien destaca las reformas que se llevaron a cabo. El corolario de la gestión del actual gobierno -eso sí- trajo consigo un lapidario informe del Consejo Fiscal Autónomo que reprueba el manejo y los resultados fiscales del gobierno de Boric.

Kast, en tanto, vive sus últimos días como ciudadano de a pie antes de asumir la investidura presidencial. Lo hace con un viaje a Estados Unidos, donde participó en una cumbre con Donald Trump. La duda está en cómo el presidente electo logrará navegar en aguas turbulentas.

El Mandatario norteamericano se hizo un tiempo para recibir a 12 jefes de Estado de América Latina en Miami para establecer una alianza multilateral contra el crimen organizado y la migración. Todo en medio de su ofensiva junto a Israel en contra de Irán que busca redibujar la armadura de poder del Medio Oriente. Buena semana para todos.