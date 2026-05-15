SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Magallanes

    César BarrosPor 
    César Barros
    SALMON - SALMONES - INDUSTRIA SALMONERA - LINEA DE PRODUCCION - SALMONICULTURA - PULSO FOTOGRAFIA DIGITAL - LUIS SERGIO - 20120221 - SALMONERAS - TEM - 11 10 2008 SALMONERAS EN PUERTO MONTT DONDE SE CONCENTRAN LA MAYOR PARTE DE CRIADEROS DE LA MISMA . - CHILE - LUISA SERGIO - LUIS SERGIO LUIS SERGIO

    Los más viejos de ustedes recordarán lo que era Puerto Montt hace 30 años y cuando Puerto Varas era solo una ciudad simpática, pintoresca y linda. Puerto Montt tenía entonces 120.000 habitantes y Puerto Varas 25.000. Hoy la población de Puerto Montt se ha casi triplicado y la de Puerto Varas es el doble. La única razón de este cambio es uno solo: la industria del salmón, la principal exportación no minera de Chile, que es el segundo productor mundial. Pocos rubros hay en que un país pequeño como Chile sea líder mundial. Hoy ya lo reconocemos, y parece que lo apreciamos, pero no ha sido siempre así: el movimiento ecologista extremo tuvo a la industria en cuestionamiento por décadas, sufriendo sobrerregulaciones y una judicialización constante por parte de ONG de distintos pelaje y origen (algunas financiadas desde nuestro principal competidor: Noruega).

    Sin embargo, hay otra región de mayor potencial que la de Los Lagos: la de Magallanes. Que funciona como un país aparte, más conectada a través de Argentina que del propio Chile. Tuvo su periodo de auge a principios del siglo XX con las ovejerías, donde la moneda de circulación corriente era la libra esterlina. Pero esos tiempos pasaron, y la esperanza en proyectos multimillonarios de hidrógeno verde, se han desvanecido. Las Torres del Paine son bellas y lo seguirán siendo. Sus glaciares y fiordos -de difícil acceso- son una hermosura. Pero en base a ovejas y turistas de temporada se ve difícil que Puerto Natales, Punta Arenas (y para qué decir Porvenir) lleguen a tener el desarrollo de Puerto Montt y de Puerto Varas.

    En la isla de Tierra del Fuego, en la zona chilena hay 7.000 habitantes; en la zona argentina, 130.000, lo cual no parece inquietar a ningún gobierno, ni tampoco a nuestras FF.AA. Con una salmonicultura bien desarrollada, y liberada de regulaciones sin sentido (desde lo territorial hasta lo biológico), la Región de Magallanes podría tener un desarrollo como el que vimos en la de Los Lagos. Por sus temperaturas, es posible cultivar salmones sin antibióticos (cosa difícil en otras regiones), compitiendo mano a mano con las industrias noruegas y de las Islas Feroe. La región muestra una mortalidad de ciclo cerrado del 5,9%, muy debajo del 14,2% de Noruega y el 17,7% de Escocía. Pero, el 99,2% de la línea de la costa de Magallanes se encuentra bajo alguna categoría de conservación o bajo alguna solicitud de espacio costero marino de pueblos originarios.

    Si la Región de Los Lagos produce 600.000 toneladas de salmón, Magallanes podría producir incluso el doble. La salmonicultura es generosa entregando empleos, dando vida a multitud de proveedores del más diversos tipos: transporte, alimento, veterinaria, infraestructura. El aumento de la población de Puerto Montt y Puerto Varas se explica por eso: unos pocos trabajan en los centros de cultivo, otros en las plantas de proceso, pero la mayoría trabaja como proveedores de la industria. Sería trágico condenar a Magallanes a vivir solo de las ovejas y del turismo de temporada, cuando con la salmonicultura podría tener un desarrollo cuántico. Punta Arenas duplicando su población, lo mismo Natales y Porvenir. Y lo más increíble es que se puede.

    Por César Barros, economista

    Más sobre:Tierra del FuegoPoblaciónDesarrolloSalmonicultura

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Heridos de gravedad padre e hijo que fueron atacados a tiros en la entrada de su casa en La Florida

    Muere Alfonso Podlech, exfiscal militar condenado por violación a los DD.HH.

    Líbano e Israel acuerdan extender el frágil alto al fuego por 45 días

    Tercer ataque en cinco días marca violenta semana en la Macrozona Sur

    Diputado José Antonio Kast: “La izquierda parece que va perdiendo su poder de movilización, gracias a Dios”

    Andrés Navarro renuncia a la presidencia y al directorio de Salfacorp tras más de 11 años en el cargo

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    “Puede que agentes malintencionados de Chile hayan difundido rumores”: acusa portavoz argentino por el hantavirus

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    En qué comunas de la Región Metropolitana podría llover este fin de semana, según el pronóstico

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Rating del jueves 14 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 14 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Aston Villa vs. Liverpool en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Aston Villa vs. Liverpool en TV y streaming

    Temblor hoy, viernes 15 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 15 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Heridos de gravedad padre e hijo que fueron atacados a tiros en la entrada de su casa en La Florida
    Chile

    Heridos de gravedad padre e hijo que fueron atacados a tiros en la entrada de su casa en La Florida

    Muere Alfonso Podlech, exfiscal militar condenado por violación a los DD.HH.

    Tercer ataque en cinco días marca violenta semana en la Macrozona Sur

    Andrés Navarro renuncia a la presidencia y al directorio de Salfacorp tras más de 11 años en el cargo
    Negocios

    Andrés Navarro renuncia a la presidencia y al directorio de Salfacorp tras más de 11 años en el cargo

    La intensa semana para el cobre: precio sufre su mayor caída en ocho semanas dos días después de llegar a máximos históricos

    CNC realizó su asamblea anual de socios y elección de nuevos consejeros

    El hallazgo de un diente de 59.000 años de antigüedad revela cómo los neandertales trataban las caries, según un estudio
    Tendencias

    El hallazgo de un diente de 59.000 años de antigüedad revela cómo los neandertales trataban las caries, según un estudio

    El emotivo discurso de Vin Diesel sobre Paul Walker en el Festival de Cannes

    NOAA confirma: el fenómeno El Niño llega antes de lo esperado y crece la probabilidad de que sea históricamente intenso

    Joaquín Niemann supera el corte en el PGA Championship, pero se aleja de los líderes tras una difícil jornada
    El Deportivo

    Joaquín Niemann supera el corte en el PGA Championship, pero se aleja de los líderes tras una difícil jornada

    “Puede ser una anciana de 99 años o un chico de 10″: la peculiar frase de Fernando Ortiz para desacreditar a sus críticos

    En Chile no pasa: futbolista argentino fue a buscar a un periodista a la radio, porque no compartió su comentario

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos
    Tecnología

    G-SHOCK Darwin: la nueva colección inspirada en las islas Galápagos

    Review del HP OmniBook 7 Aero: ¿Vale la pena este nuevo “AI PC” ultraliviano?

    Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

    Santiago Posteguillo, bestseller español: “Somos hijos de Julio César, él es quien construye Occidente”
    Cultura y entretención

    Santiago Posteguillo, bestseller español: “Somos hijos de Julio César, él es quien construye Occidente”

    “Es un actor monumental”: película con Daniel Muñoz anuncia estreno en cines

    La Misteriosa Mirada del Flamenco llega al streaming: dónde ver la cinta chilena que triunfó en Cannes

    Líbano e Israel acuerdan extender el frágil alto al fuego por 45 días
    Mundo

    Líbano e Israel acuerdan extender el frágil alto al fuego por 45 días

    Declaran un nuevo brote de ébola en República Democrática del Congo, con unos 265 casos y 65 muertes sospechosas

    Qué dicen sobre la mente de Trump sus ráfagas de posteos nocturnos

    Volver al escenario después de los 60
    Paula

    Volver al escenario después de los 60

    Festival de Cine Europeo 2026: historias sobre identidad, memoria y humanidad

    “Ella me eligió”: la historia de Elena, una gallina rescatada