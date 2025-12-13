Más evidencia y gobernanza: claves para el desafío de la natalidad

Es de público conocimiento que Chile está consolidando una estructura demográfica con más adultos mayores y menos niños. Los países en situaciones similares han implementado políticas para mitigar la caída de la natalidad, pero han tenido resultados modestos, con inversiones costosas. La evidencia es clara: no hay una bala de plata para hacer frente a este desafío, ya que sus causas son diversas y dependen de características locales.

Frente a este escenario complejo, el Centro de Políticas Públicas UC, Espacio Público, el Centro de Estudios Públicos y académicos de la Universidad Católica, destacamos dos aspectos fundamentales como puntos de partida para el diseño de una política en esta materia: más evidencia empírica y más gobernanza.

Aunque Chile cuenta con un Instituto Nacional de Estadísticas que proporciona información relevante en esta materia, no contamos con datos que expliquen las razones detrás de los comportamientos reproductivos. No existe un instrumento que recoja información sobre por qué las personas optan por tener menos hijos, no tenerlos o tenerlos más tarde; tampoco contamos con herramientas para identificar las prácticas y preferencias relacionadas con la vida sexual y reproductiva, como el uso de anticonceptivos e infertilidad. En definitiva, no conocemos en profundidad el fenómeno.

Proponemos crear una encuesta nacional sobre dinámica demográfica y decisiones reproductivas dirigida por el INE. Países como México –con una tasa de fecundidad más alta que nosotros— ya consideran esta información de interés nacional para responder con políticas basadas en evidencia, y Chile no debería quedarse atrás.

Por otro lado, dado que la caída de la natalidad no ha sido prioridad en la agenda política, aún no se ha dado dirección y visión estratégica a nivel nacional. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia debería liderar una política nacional de natalidad y familia, para coordinar las medidas de apoyo y orientar –en coordinación con el sector privado y la sociedad civil— la adaptación de Chile a la nueva estructura demográfica.

Por Florencia Cruz, Centro de Políticas Públicas UC.