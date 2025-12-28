SUSCRÍBETE POR $1100
    Opinión

    Mercados urbanos en auge

    Ricardo Abuauad 
    Ricardo Abuauad
    Foto: Juan Farias /La Tercera Foto: Juan Farias

    Los mercados urbanos están experimentando un notable auge en Chile, después de décadas de deterioro y abandono. Lo que hasta hace poco parecía casi fuera de lugar en el circuito de abastecimiento, hoy se anuncia como estrategia de renovación de barrios.

    Sin duda habría que atribuirle al MUT un lugar central en esta historia. Su arriesgada apuesta que combina el mercado urbano con espacios verdes, oficinas, acceso al metro, comercio -todo con un notable cuidado por el detalle- ha dado frutos, y se ha transformado en un referente que impulsa a sus desarrolladores (y a otros también) a replicar el modelo. La misma Territoria (responsable del edificio de Tobalaba) avanza con Nido Santa Lucía, un Mercado Urbano en Santa Rosa, uno de los lugares más dañados por el estallido, cercano a grandes polos como el Cerro Santa Lucía, el Teatro Municipal y la Biblioteca Nacional. Mención aparte es lo que proponen hacer con el Edificio de la Bolsa, a pasos de ahí, que -sin ser un mercado exactamente- crearía un nuevo polo gastronómico de alto nivel. Territoria estudia también, con diferentes grados de avance, nuevos mercados urbanos para Estoril, Matta, Cerrillos y Renca, mientras que analiza llevar esta idea a Concepción, Valdivia, Viña del Mar y Puerto Varas. En Providencia, el municipio lidera -junto a los mismos operadores de Patio Bellavista-, la recuperación y puesta en valor del histórico Mercado Providencia, de los arquitectos Lira, Larroulet y Tirado, junto al paisajismo de Allard & Partners, logrando primero que Sernatur dejara ese histórico edificio de Cruz y Munizaga de 1942 (cuyo convenio duraba hasta 2047), para luego llevar adelante una cuidada operación que lo situará como polo de la vida del sector. En Concepción, los arquitectos Lopetegui y Arellano, con el apoyo del Gobierno Regional y la Municipalidad, esperan recuperar, luego del incendio, el histórico Mercado Central, manteniendo su obra gruesa, adaptándolo a los nuevos requerimientos, y contribuyendo con ello a la activación del espacio público. En Temuco, una precisa operación del arquitecto Cristián Undurraga propone recuperar el Mercado de Abastos de 1930 luego de su incendio, manteniendo su fachada continua y generando un manto de madera que cubrirá el recinto, todo esto a la espera de una reactivación del proyecto. El Mercado Cardonal de Valparaíso, que necesita sin duda una renovación (lo mismo que el resto de la ciudad), acaba de iniciar la recuperación de su fachada.

    Este interés por los mercados urbanos incluye programas turísticos, culturales, de espacio de encuentro, tal como los conocemos en casi todas las grandes ciudades. Por supuesto, la tarea no estará completa sino hasta que el barrio de los mercados de Santiago, incluyendo el Central (destacado en el ya lejano 2012 por la revista National Geographic como el quinto mejor mercado del mundo, hoy una sombra de lo que era), el Tirso de Molina, la Vega y la Pérgola de las Flores, recupere el rol que debe tener en la ciudad.

    Por Ricardo Abuauad, decano Campus Creativo UNAB y profesor UC

