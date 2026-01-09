SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Mi amiga venezolana y la política que no entra en los foros

    Natalia PiergentiliPor 
    Natalia Piergentili
    Europa Press Europa Press/Contacto/Jimmy Vill

    Mi amiga Ale llegó a Chile con una mochila de sueños pequeños, hechos a fuerza de trabajo y necesidad. Había salido de su país con un objetivo concreto: reunir dinero para pagar el tratamiento de cáncer de su mamá. Primero pasó por Perú, donde la precariedad fue parte del trayecto, y luego llegó acá, a un lugar donde no conocía a nadie y donde las categorías de “derecha” e “izquierda” no forman parte de su vocabulario cotidiano. Su marco de referencia es otro: trabajar, enviar dinero, sostener a los suyos y seguir.

    En Venezuela estudió para ser TENS. En Chile no ha podido convalidar su título. Su instituto no le envía los documentos necesarios porque, al haber salido del país, es considerada una traidora. Así, mientras se discute sobre derecho internacional, sanciones, precio del petróleo o correlación de fuerzas, ella cuida personas mayores. Administra medicamentos, acompaña procesos de deterioro físico, sostiene rutinas que permiten que otros sigan viviendo con dignidad. La alta política se analiza con lupa; su vida, en cambio, se juega en turnos extensos y trabajos que casi nunca aparecen en los discursos.

    En medio de las noticias, de los análisis y de las declaraciones que se miden palabra por palabra, me dijo algo que resume mejor que muchos informes lo que está en juego: “Para nosotros lo que pasa en Venezuela no es una discusión política, es una herida abierta. Son años de familias separadas, de miedo, de no tener lo básico y de ver cómo el poder se puso por encima de la gente. Lo de ahora mueve muchas emociones porque el pueblo ha sufrido demasiado.”

    Habló también de la posibilidad de que la situación derive en nuevas represalias o crisis humanitarias. Y fue clara en algo que rara vez se escucha en los debates más ideologizados: “Decir si esto es bueno o malo no es tan simple. Para muchos no es ni una celebración ni una tragedia inmediata, es incertidumbre. Después de tanto dolor, cualquier cosa que pase genera esperanza en algunos y miedo en otros. Lo único que realmente marcaría que algo va por buen camino es que mejore la vida del pueblo: dignidad, libertad, comida, salud y paz.”

    Mientras acá en Chile se discutía sobre si Venezuela era o no una dictadura ella cuidaba personas mayores, como a mi mamá, a quien asistió durante tres años, la acompañó en su fragilidad, y sostuvo su mano cuando murió. No lo menciono como gesto sentimental, sino como dato concreto: mientras se discuten equilibrios globales, hay personas que sostienen la vida de otros con trabajos invisibles, precarios y, sin embargo, socialmente indispensables.

    Pero esta no es solo la historia de Ale. Ella no es una excepción. Es parte de una diáspora de millones que comparten una misma combinación de agotamiento, incertidumbre y expectativas contenidas. Cuando ese sentimiento se repite de forma masiva, deja de ser anecdótico y pasa a ser un dato político relevante, que incide directamente en la legitimidad de cualquier proceso, transición o salida institucional.

    Tan importantes como son la geopolítica, el derecho internacional y el rol de los organismos multilaterales, no es posible sacar de la ecuación la experiencia vital de las personas. No como un elemento accesorio, sino como una variable estructural. Las personas no viven los conflictos como categorías analíticas; los viven como miedo, rabia, esperanza o cansancio. Y desde ahí construyen juicios que no pueden ser desestimados desde atriles técnicos ni reducidos a meras “percepciones”.

    Si hay quienes sienten alivio, expectativa o incluso satisfacción frente a ciertos hechos, no corresponde juzgarlos únicamente desde marcos normativos o equilibrios diplomáticos, sino comprender qué trayectorias de pérdida, frustración y desgaste explican esas reacciones. Del mismo modo que exigimos rigor para analizar sanciones, mercados o alineamientos estratégicos, deberíamos exigir el mismo rigor para incorporar el clima social real en el que esas decisiones se reciben.

    Por eso, el desafío no es dejar de opinar ni renunciar al análisis. Al contrario: es ampliar la mirada. Integrar la geopolítica, el derecho, los equilibrios estratégicos y también la experiencia vital de quienes han cargado con el costo real de los conflictos. No como concesión simbólica, sino como parte sustantiva del diagnóstico.

    Escuchar esas voces no implica validarlo todo ni suspender el juicio crítico. Implica algo más exigente: reconocer que hay personas que piensan, sienten y razonan desde trayectorias de pérdida, de exilio y de precariedad, y que sus conclusiones —aunque incomoden, aunque no calcen con nuestras categorías, aunque resulten políticamente incorrectas— merecen respeto y consideración.

    Porque una discusión pública que no es capaz de convivir con ese nivel de complejidad termina siendo moralmente cómoda, pero políticamente estéril. Y si de verdad aspiramos a salidas sostenibles, será necesario aceptar que no se construyen solo desde los foros, los tratados y los comunicados, sino también desde el reconocimiento de quienes han vivido la historia en el cuerpo, no en el papel.

    Por Natalia Piergentili, directora de asuntos públicos, Feedback.

    Más sobre:VenezuelaMaduroChileVenezolanosexilio

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast inicia el cierre del diseño de su gabinete tras cita con partidos

    Las razones por las que La Moneda aún no ha inscrito la candidatura de Bachelet a la ONU

    Centro Metropolitano de Sangre se encuentra con stock crítico: donaciones presentan importante baja

    José Antonio Kast se reúne con alcalde Desbordes y manifiesta deseo de que turistas visiten Santiago sin miedo a asaltos

    Protestas en Irán: las claves del complejo momento que vive el régimen de Jamenei bajo la amenaza de Trump

    María Paz Arzola, la carta fuerte para asumir el Mineduc de Kast y su crítica mirada del actual gobierno en la materia

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 8 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    El horario del Metro de Santiago para el viernes, sábado y domingo por los conciertos de Bad Bunny

    Temblor hoy, viernes 9 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 9 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Kast inicia el cierre del diseño de su gabinete tras cita con partidos
    Chile

    Kast inicia el cierre del diseño de su gabinete tras cita con partidos

    Las razones por las que La Moneda aún no ha inscrito la candidatura de Bachelet a la ONU

    Centro Metropolitano de Sangre se encuentra con stock crítico: donaciones presentan importante baja

    “Totalmente incompatible”: Fallo de tribunal ambiental pone en aprietos a mega proyecto portuario en San Antonio
    Negocios

    “Totalmente incompatible”: Fallo de tribunal ambiental pone en aprietos a mega proyecto portuario en San Antonio

    Estudio detecta que más de la mitad de quienes se declaran en quiebra no logra reinsertarse en el sistema financiero

    La guerra de los termopaneles

    Qué tan rápido subieron de peso quienes dejaron de usar Ozempic y otras inyecciones para adelgazar, según un estudio
    Tendencias

    Qué tan rápido subieron de peso quienes dejaron de usar Ozempic y otras inyecciones para adelgazar, según un estudio

    “Estaba pensando hacer cosas malas”: qué reveló Gustavo Petro sobre su llamada con Donald Trump

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Recoleta se anticipa y anuncia a Lucas Romero como refuerzo de la U: dónde se formó y cómo juega el volante paraguayo
    El Deportivo

    Recoleta se anticipa y anuncia a Lucas Romero como refuerzo de la U: dónde se formó y cómo juega el volante paraguayo

    Entrevista con Gianni de Biasi, extécnico de Udinese: “Alexis Sánchez ha tapado muchas bocas en el Sevilla”

    Se acaba la rebelión: Colo Colo zanja diferencias por Alan Saldivia y concreta la venta del zaguero al Vasco da Gama

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Quiénes son Chuwi, los sorprendentes aliados de Bad Bunny que se presentarán en el Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Quiénes son Chuwi, los sorprendentes aliados de Bad Bunny que se presentarán en el Estadio Nacional

    En CD y vinilo llega el “Bar 38 en vivo” de Los Miserables

    Muere a los 82 años Álvaro Peña, leyenda del punk chileno y compañero de Joe Strummer en sus primeros años

    Protestas en Irán: las claves del complejo momento que vive el régimen de Jamenei bajo la amenaza de Trump
    Mundo

    Protestas en Irán: las claves del complejo momento que vive el régimen de Jamenei bajo la amenaza de Trump

    Canciller boliviano dice que existe un “sí rotundo” para un eventual restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Chile este año

    Estados Unidos anuncia la incautación en el Caribe del petrolero ‘Olina’ bajo sospecha de llevar crudo venezolano

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil
    Paula

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena