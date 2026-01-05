SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Migración 2026: regularidad y gobernabilidad

    Juan Pablo RamaciottiPor 
    Juan Pablo Ramaciotti
    Fotos Patricio Banda/Aton Chile Patricio_Banda

    El año 2026 aparece como un momento clave para la política migratoria en Chile. La migración es un fenómeno estructural y persistente, y el país ha enfrentado en pocos años transformaciones profundas en la magnitud y composición de los flujos. La forma en que el Estado responda a este escenario tendrá efectos directos no solo en la situación de la población migrante, sino también en la gobernabilidad, la cohesión social y la capacidad institucional para administrar estos procesos de manera eficaz.

    Uno de los principales problemas que enfrenta hoy la política migratoria es la persistencia de altos niveles de irregularidad. La irregularidad debilita el control estatal sobre los flujos, dificulta la planificación de políticas públicas y genera incentivos para la informalidad laboral y la explotación. Al mismo tiempo, tensiona la provisión de servicios públicos en los territorios de destino y contribuye a la percepción de desorden, alimentando conflictos sociales y desconfianza ciudadana.

    En este contexto, avanzar hacia una migración regular, ordenada y segura debe entenderse como un objetivo de política pública orientado a recuperar capacidad de gestión. Para ello, resulta necesario mejorar y acelerar los mecanismos de regularización dirigidos a personas que ya residen en el país y cumplen con condiciones básicas de arraigo. Lejos de ser una señal de permisividad, la regularización es una herramienta para fortalecer el cumplimiento de la ley, reducir la informalidad y mejorar la trazabilidad de la población extranjera.

    Un segundo desafío central es la convivencia social. La concentración territorial de población migrante, sumada a déficits estructurales en vivienda, salud y educación, ha incrementado la presión sobre servicios públicos locales. Abordar este escenario requiere políticas de integración focalizadas, con énfasis en los territorios más tensionados, evitando respuestas generalistas que no distinguen realidades locales ni capacidades institucionales.

    Asimismo, la integración laboral constituye un componente clave de la gestión migratoria. La persistencia de empleo informal entre personas migrantes no solo precariza sus condiciones de vida, sino que también distorsiona los mercados laborales y reduce la recaudación fiscal. Facilitar la inserción en la economía formal, junto con fiscalización efectiva, es una condición necesaria para reducir estos efectos y ordenar el sistema.

    La discusión migratoria hacia el 2026 exige abandonar enfoques reactivos y avanzar hacia una estrategia de mediano plazo, basada en evidencia y con una clara definición de prioridades. Combatir la desinformación, fortalecer la capacidad del Estado y recuperar la confianza ciudadana son objetivos que no se alcanzan con consignas, sino con políticas consistentes y sostenidas en el tiempo.

    La regularidad migratoria y la convivencia social no son metas abstractas. Constituyen condiciones básicas para una gestión responsable de la migración y para la estabilidad social del país. El desafío para los próximos años será traducir este diagnóstico en decisiones concretas, con criterios técnicos y una mirada de Estado.

    Por Juan Pablo Ramaciotti, director ejecutivo, Centro de Políticas Migratorias

    Más sobre:Discusión migratoriaIrregularidadConvivencia socialIntegración laboral

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Diputado Sánchez reprocha declaración de Boric por Venezuela: “El derecho no existe para perpetuar dictaduras”

    Operación militar en Venezuela genera preocupación en Irán en medio de protestas

    Las opciones que consideró el Banco Central para la tasa de interés en un contexto de menores presiones inflacionarias

    Gobierno de Cuba confirma muerte de 32 connacionales que prestaban servicio en guardia de Maduro en Venezuela

    Valor de la droga incautada en Antofagasta en 2025 equivale a casi el total del presupuesto anual del Ministerio Público

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Lo más leído

    1.
    Con el pie derecho

    Con el pie derecho

    2.
    El patio trasero

    El patio trasero

    3.
    Un presente griego

    Un presente griego

    4.
    Mejores perspectivas para el precio del cobre en 2026

    Mejores perspectivas para el precio del cobre en 2026

    5.
    Venezuela: Entre idealismo y realismo en las relaciones internacionales

    Venezuela: Entre idealismo y realismo en las relaciones internacionales

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Revisa los resultados de la PAES 2025 y cómo realizar la postulación a universidades

    Revisa los resultados de la PAES 2025 y cómo realizar la postulación a universidades

    Temblor hoy, lunes 5 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 5 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Controlan incendio forestal en Puerto Montt: requirió evacuación de Panitao Bajo

    Controlan incendio forestal en Puerto Montt: requirió evacuación de Panitao Bajo

    Diputado Sánchez reprocha declaración de Boric por Venezuela: “El derecho no existe para perpetuar dictaduras”
    Chile

    Diputado Sánchez reprocha declaración de Boric por Venezuela: “El derecho no existe para perpetuar dictaduras”

    Revisa los resultados de la PAES 2025 y cómo realizar la postulación a universidades

    Valor de la droga incautada en Antofagasta en 2025 equivale a casi el total del presupuesto anual del Ministerio Público

    Las opciones que consideró el Banco Central para la tasa de interés en un contexto de menores presiones inflacionarias
    Negocios

    Las opciones que consideró el Banco Central para la tasa de interés en un contexto de menores presiones inflacionarias

    Acciones de las grandes petroleras se disparan tras caída de Nicolás Maduro

    Bolsas mundiales operan estables tras caída de Nicolás Maduro pero acciones de defensa suben con fuerza

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado
    Tendencias

    Lluvia en Santiago: qué comunas tendrán precipitaciones en este día nublado

    Qué es la diabetes tipo 5, un nuevo tipo de esta enfermedad que no respondería a los tratamientos tradicionales

    El misterioso hallazgo en el fondo del océano que desconcertó a los científicos

    José Ignacio Cornejo sigue como el mejor chileno y se ubica octavo tras la segunda etapa del Dakar
    El Deportivo

    José Ignacio Cornejo sigue como el mejor chileno y se ubica octavo tras la segunda etapa del Dakar

    Novak Djokovic sorprende y abandona el sindicato de tenistas que impulsó en 2020

    Fin de ciclo en el Manchester United: Ruben Amorim es despedido por malos resultados en la Premier League

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    Conflicto en Venezuela impide a DiCaprio llegar a Palm Springs para recibir premio internacional
    Cultura y entretención

    Conflicto en Venezuela impide a DiCaprio llegar a Palm Springs para recibir premio internacional

    Fallece a los 46 años Bret Hanna-Shuford, exactor de Broadway y creador de Broadway Husbands

    La niña que cuidaba a sus padres: un relato de Jaime Bayly

    Operación militar en Venezuela genera preocupación en Irán en medio de protestas
    Mundo

    Operación militar en Venezuela genera preocupación en Irán en medio de protestas

    Gobierno de Cuba confirma muerte de 32 connacionales que prestaban servicio en guardia de Maduro en Venezuela

    Nicolás Maduro comparecerá este lunes ante un tribunal en Nueva York: lo que debes saber del caso

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso