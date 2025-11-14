OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    ¿Mover Gendarmería al Ministerio de Seguridad? El verdadero desafío es otro

    Catalina DroppelmannPor 
    Catalina Droppelmann
    ¿Mover Gendarmería al Ministerio de Seguridad? El verdadero desafío es otro Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    En medio del clima electoral de este domingo, la discusión sobre seguridad volvió a instalar con fuerza la idea de trasladar Gendarmería desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad. La propuesta ha circulado como una solución rápida para un problema complejo, pero cambiar una institución de casillero no transforma su funcionamiento real. Además, suele olvidarse que Gendarmería no solo administra cárceles: es la institución responsable de la ejecución de las penas en su conjunto, lo que incluye la supervisión de medidas alternativas y del sistema postpenitenciario.

    Por eso, la pregunta de fondo no es a qué ministerio debe pertenecer, sino qué modelo de gestión penitenciaria necesita Chile para enfrentar los desafíos de seguridad que vienen. La experiencia internacional muestra que las reformas penitenciarias significativas no nacen de movimientos administrativos, sino de procesos de modernización profunda. El Reino Unido es ilustrativo: su transformación descansó en fortalecer la profesionalización, establecer controles externos y consolidar una cultura de integridad.

    En Chile persiste una tensión que dificulta cualquier reforma: la convivencia, dentro de una misma institución, de funciones de custodia junto con tareas de reinserción social y supervisión comunitaria. Esa mezcla debilita la claridad de misión y sobrecarga una estructura ya exigida al límite. La creación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil mostró que es posible ordenar funciones y construir servicios especializados. No se trata de replicar su diseño, sino de recuperar su método: planificación rigurosa y equipos preparados para un trabajo de alta complejidad.

    La formación de los gendarmes es un punto decisivo y hoy resulta insuficiente para las demandas del contexto. El trabajo penitenciario requiere capacidades diversas que no se adquieren en cursos breves; requieren programas extensos, de nivel equivalente a educación superior y basados en competencias. Pero además se necesita una carrera funcionaria acorde a esa lógica: no todos los gendarmes deben desempeñar las mismas funciones ni ser preparados del mismo modo. Un sistema moderno distingue roles y forma a su personal según trayectorias diferenciadas. Nada de esto tendrá impacto duradero si no se instala una cultura de integridad y buen gobierno. Un sistema penitenciario moderno requiere controles internos efectivos, procedimientos claros frente a faltas y mecanismos que aseguren transparencia y responsabilidad en todos los niveles. La integridad no es un eslogan; se sostiene en prácticas y culturas institucionales, e incentivos adecuados que reduzcan espacios de corrupción o cooptación.

    El próximo gobierno enfrentará un desafío ineludible: sin un sistema penitenciario profesional, transparente y bien gestionado, cualquier política de seguridad será frágil. Las cárceles pueden reducir riesgos, pero también pueden amplificarlos si operan sin modernización real. Antes de discutir el ministerio al que debe adscribirse Gendarmería, deberíamos preguntarnos qué transformación institucional estamos dispuestos a emprender. El país necesita un proyecto serio de modernización penitenciaria a la altura de las exigencias actuales de seguridad y del mandato democrático de ejecutar las penas con eficacia, integridad y humanidad.

    Por Catalina Droppelmann, directora ejecutiva del Centro UC Justicia y Sociedad

    Más sobre:GendarmeríaMinisterio de Seguridad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La declaración completa de la peluquera de Vivanco que pone en duda la versión de la Fiscalía en la trama bielorrusa

    Hasta 36° C: Emiten alerta meteorológica por altas temperaturas en cinco regiones del país

    ME-O defiende propuesta de retiro de fondos de las AFP para el 80% de los cotizantes para “terminar la estafa previsional” y que personas se acojan a la PGU

    Comisión revisora AC contra Pardow: defensa de exministro reitera que ya asumió “la responsabilidad política” y este sábado se votará el informe

    Chilevisión tiene nuevo dueño: Paramount venderá el canal a empresario argentino

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    Lo más leído

    1.
    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    2.
    Alcaldes de Chile Vamos que fueron a acto de Kast asisten también al cierre de campaña de Matthei

    Alcaldes de Chile Vamos que fueron a acto de Kast asisten también al cierre de campaña de Matthei

    3.
    Acto de cierre de campaña de Matthei desata nuevo round en Chile Vamos

    Acto de cierre de campaña de Matthei desata nuevo round en Chile Vamos

    4.
    Credicorp: paso de Kast a segunda vuelta ya está internalizado, pero un avance de Kaiser podría corregir a la baja el Ipsa

    Credicorp: paso de Kast a segunda vuelta ya está internalizado, pero un avance de Kaiser podría corregir a la baja el Ipsa

    5.
    The Economist resalta el hito que sería el “giro brusco a la derecha” en las próximas elecciones de Chile

    The Economist resalta el hito que sería el “giro brusco a la derecha” en las próximas elecciones de Chile

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    5 formas de lidiar con una persona que no deja de hablar

    Qué es el río atmosférico, el fenómeno que traerá lluvias de 200 mm en dos regiones del país

    Qué es el río atmosférico, el fenómeno que traerá lluvias de 200 mm en dos regiones del país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    Servicios

    Guía de las elecciones presidenciales y parlamentarias: todo lo que necesitas saber

    Guía de las elecciones presidenciales y parlamentarias: todo lo que necesitas saber

    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    Estos son los horarios de los supermercados para el fin de semana por las elecciones

    Rating del jueves 13 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 13 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    La declaración completa de la peluquera de Vivanco que pone en duda la versión de la Fiscalía en la trama bielorrusa
    Chile

    La declaración completa de la peluquera de Vivanco que pone en duda la versión de la Fiscalía en la trama bielorrusa

    Hasta 36° C: Emiten alerta meteorológica por altas temperaturas en cinco regiones del país

    ME-O defiende propuesta de retiro de fondos de las AFP para el 80% de los cotizantes para “terminar la estafa previsional” y que personas se acojan a la PGU

    Chilevisión tiene nuevo dueño: Paramount venderá el canal a empresario argentino
    Negocios

    Chilevisión tiene nuevo dueño: Paramount venderá el canal a empresario argentino

    Avanza toma de control de El Colorado y Farellones por Mountain Capital Partners

    EE.UU. y Suiza llegan a un acuerdo que reduce los aranceles al 15% para el país europeo

    Las 10 búsquedas que más hacen los chilenos en la previa a las elecciones presidenciales
    Tendencias

    Las 10 búsquedas que más hacen los chilenos en la previa a las elecciones presidenciales

    ¿Las papas son saludables? Esto es lo que dice la ciencia

    Por qué la BBC le pidió disculpas a Donald Trump

    La Croacia de Luka Modric no falla: se convierte en la 30ª clasificada al Mundial 2026
    El Deportivo

    La Croacia de Luka Modric no falla: se convierte en la 30ª clasificada al Mundial 2026

    Las sorpresas que trae la formación de la Roja para el amistoso frente a Rusia

    Con miras en su partido ante la Roja: Perú es goleado por el colista del fútbol ruso

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Norton Maza, el representante chileno en la próxima Bienal de Venecia: “Lo veía como algo muy lejano”
    Cultura y entretención

    Norton Maza, el representante chileno en la próxima Bienal de Venecia: “Lo veía como algo muy lejano”

    Mon Laferte revela que Dua Lipa la invitó a cantar con ella en el Estadio Nacional

    Dave Mustaine, Ride the Lightning de Metallica y una trama de varios capítulos

    Gobierno sueco confirma muertos y heridos arrollados por un bus en un paradero de Estocolmo
    Mundo

    Gobierno sueco confirma muertos y heridos arrollados por un bus en un paradero de Estocolmo

    Trump pide al Departamento de Justicia que investigue a Bill Clinton por sus vínculos con Epstein

    Cómo ve la prensa extranjera las elecciones en Chile: un giro a la derecha, con seguridad y migración dominando el debate

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó
    Paula

    El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp