SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Ni motosierra, ni burbujas: Chile necesita acuerdos y coraje

Iris BoeningerPor 
Iris Boeninger

El Banco Central afirma que el alza del salario nominal y la reducción de la jornada de trabajo impactan negativamente en la economía del país. El Presidente Boric disiente con esta emblemática y autónoma institución. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, señaló posteriormente que el problema fiscal en Chile comenzó en el año 2012. Por su parte, el ex ministro de Hacienda Felipe Larraín, director de Clapes UC, explica con datos que dicha afirmación no es correcta. El Consejo Fiscal Autónomo advierte, además, sobre la base de información técnica, que se incumplirá la meta de balance estructural en tres de los cuatro años del actual gobierno.

La eterna disyuntiva entre la política y la técnica. Toda propuesta que forma parte de un programa de gobierno debe garantizar que se ha evaluado previamente su factibilidad y posibles impactos. La política decide, la técnica sustenta.

La burbuja que encierra a algunos políticos no les permite ver. Y es desde esa espuma, desde donde algunos miran la realidad con superioridad. Y la amputan a su antojo o conveniencia. En estas burbujas en las que algunos eligen estar, todos deben pensar igual. Todos son iguales. Y esa es la gran falacia. En Chile las personas no sienten, ni desean, ni piensan lo mismo, ni tampoco viven con las mismas condiciones: y se debe gobernar para todos. Y en libertad. Desvirtuar la realidad cercena libertades.

El abogado Cristián Valenzuela evoca en una de sus últimas columnas lo poco que dejaron “esos 30 años”. Se refiere a “algunos de oposición” … “fusión curiosa de laguistas, bacheletistas y piñeristas”, que “creen que basta ajustar algunos tornillos para que el motor de los 30 años vuelva a andar”. En “esos 30 años” de democracia -1990 a 2020- Chile redujo la pobreza de 68% a cerca del 10%, disminuyó la inflación del 25-30 % anual a un rango estable del 2-5%. La economía creció a un promedio anual cercano al 6%, manteniendo luego tasas positivas del 3-4%. Un proceso que consolidó estabilidad y progreso social como pocas veces se ha visto en la región. Existía consenso acerca de que, con un crecimiento económico alto, dinámico y sostenido, las demandas de carácter social disminuirían considerablemente.

Ojalá no sea la últimamente alabada y fracasada “motosierra” la que elimine sin previo análisis, y a costos sociales altísimos, los gastos del Estado para recuperar las alicaídas finanzas de Chile.

Sin una buena conjunción entre la política y la técnica, encerrados algunos en burbujas que no permiten ver el todo, será difícil para Chile enfrentar los feroces desafíos que están sobre la mesa. La candidata Jeannette Jara es la continuidad de un gobierno que tiene un rechazo del 60% en áreas tan importantes como la seguridad, la economía, el empleo, la salud, la educación, la vivienda.... Porque un país no se construye con slogans ni con furia: se sostiene en la difícil pero imprescindible alianza entre la verdad de los datos, el coraje de las decisiones, la experiencia y la capacidad de generar consensos para legitimar las leyes necesarias.

Por Iris Boeninger, economista y exembajadora de Chile en Uruguay

Más sobre:TécnicaPolíticaProblema fiscalGastos fiscales

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Sujeto hiere con arma blanca a dos guardias de supermercado en Valdivia: registra 35 detenciones previas

Por impureza detectada: ISP ordena retiro de lotes de medicamento usado para dolores bucales

FNE acusa de colusión a empresas procesadoras de centolla magallánica y pide millonarias multas

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?

Una viuda y un repartidor venezolano: mira el trailer de la nueva serie chilena de Prime Video

Juzgado de Pucón ordena prisión preventiva para conductor ebrio que dio muerte a niña de 11 años

Lo más leído

1.
El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

2.
“Una falta de respeto”: Vallejo critica dichos sobre participación de Presidente Boric en la próxima Asamblea General de la ONU

“Una falta de respeto”: Vallejo critica dichos sobre participación de Presidente Boric en la próxima Asamblea General de la ONU

3.
Dónde y a qué hora ver en vivo la gala del Balón de Oro: estos son los nominados

Dónde y a qué hora ver en vivo la gala del Balón de Oro: estos son los nominados

4.
Cadem: Jara supera a Kast en primera vuelta, pero expectativa presidencial aún favorece al líder republicano

Cadem: Jara supera a Kast en primera vuelta, pero expectativa presidencial aún favorece al líder republicano

5.
Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,1 millones

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,1 millones

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Lorenzo Musetti por la final del ATP de Chengdú

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Lorenzo Musetti por la final del ATP de Chengdú

Sujeto hiere con arma blanca a dos guardias de supermercado en Valdivia: registra 35 detenciones previas
Chile

Sujeto hiere con arma blanca a dos guardias de supermercado en Valdivia: registra 35 detenciones previas

Por impureza detectada: ISP ordena retiro de lotes de medicamento usado para dolores bucales

Juzgado de Pucón ordena prisión preventiva para conductor ebrio que dio muerte a niña de 11 años

FNE acusa de colusión a empresas procesadoras de centolla magallánica y pide millonarias multas
Negocios

FNE acusa de colusión a empresas procesadoras de centolla magallánica y pide millonarias multas

Avanza operación de litio en Salar de Atacama: Corfo ingresa a Contraloría contratos con Codelco y SQM

Juzgado multa a Tarjeta Cencosud Scotiabank por informar erróneamente a clientes en el Boletín Comercial

Cómo un seguro laboral chileno usa IA para apoyar el bienestar emocional de los trabajadores
Tendencias

Cómo un seguro laboral chileno usa IA para apoyar el bienestar emocional de los trabajadores

Por qué el paracetamol podría estar vinculado con el autismo, según el gobierno de Trump

Qué es una conmoción cerebral, la lesión que afectó al actor Tom Holland en el rodaje de Spider-Man

Celebran los Cóndores: autoridades ceden y Chile recibirá a Samoa con 20 mil espectadores en el Sausalito
El Deportivo

Celebran los Cóndores: autoridades ceden y Chile recibirá a Samoa con 20 mil espectadores en el Sausalito

Balón de Oro 2025 se queda en Francia: Ousmane Dembélé vence a Lamine Yamal y se lleva el mayor galardón del año

Repasa los ganadores en la entrega del Balón de Oro 2025

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones
Finde

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Una viuda y un repartidor venezolano: mira el trailer de la nueva serie chilena de Prime Video
Cultura y entretención

Una viuda y un repartidor venezolano: mira el trailer de la nueva serie chilena de Prime Video

La Cancionera llega a Chile: Natalia Lafourcade anuncia presentación en Movistar Arena

Cadena ABC revierte decisión y Jimmy Kimmel ya tiene fecha de regreso a la pantalla

Francia se suma al reconocimiento del Estado palestino y Macron dice que es “la única solución que traerá la paz”
Mundo

Francia se suma al reconocimiento del Estado palestino y Macron dice que es “la única solución que traerá la paz”

Con banderas de animé, las protestas de la generación Z complican al gobierno de Dina Boluarte en Perú

Reconocimiento del Estado palestino: qué significa en la práctica y su impacto en las divisiones diplomáticas globales

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?
Paula

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz