Más de un año de pandemia y los desafíos para las pymes y los emprendedores de Chile siguen siendo gigantescos. Sabemos que las pymes son uno de los pilares más importantes de nuestra economía y nuestra sociedad. Para lograr una reactivación centrada en las necesidades del país y las personas, se requiere que a las pymes les vaya bien. La tarea es desafiante. El nuevo contexto post pandemia se presenta como un escenario adverso, con retos en muchos frentes, entre ellos, instalar las competencias suficientes para competir en la nueva economía digital.

Obviar el camino de la digitalización es una mala decisión. No da lo mismo digitalizarse frente a no hacerlo. Una pyme que se digitaliza puede crecer hasta 5 veces más que una que no lo hace. Emprender este rumbo puede marcar la vida o la muerte de un negocio, independiente del rubro en el que se desempeñe. Porque digitalizarse va mucho más allá de armar un e-commerce, que por cierto es complejo y fundamental para miles de pymes. Iniciarse en el camino de la digitalización es redefinir el modelo de negocio y generar un cambio cultural profundo en la empresa.

A través del “Termómetro de Evolución Digital (TED)”, una herramienta de autodiagnóstico del programa Valor Pyme de Bci, 17.000 pymes de más de 150 rubros en Chile midieron su estado de digitalización entre junio de 2020 y julio de este año. Los resultados son una radiografía reveladora del mundo pyme en nuestro país. Por ejemplo, la muestra nos dice que los emprendedores tienen en general entre 35 y 55 años. Además, solo 1% de las pymes tiene más de 200 empleados; en cambio, 87% tiene 25 colaboradores o menos. 78% vende menos de 60 millones mensuales. En cuanto a digitalización, el indicador mostró que 89% de las empresas tiene un nivel incipiente. Este último dato revela que hay mucho trabajo por hacer.

De acuerdo a la misma encuesta, 50% de las empresas que tienen un nivel “Avanzado Digital” se concentra en la Región Metropolitana. Corresponden en su mayoría a comercios de alimentos y almacenes especializados. ¿Qué pasa con los otros rubros? ¿Qué pasa con las pymes en regiones?

En general, son tres los principales obstáculos que alejan a una pyme del camino de la digitalización. El primero es no ver el proceso como estratégico. Hacer un correcto diagnóstico, entendiendo cuál es la realidad y las brechas presentes es clave para avanzar. Luego está el acompañamiento. Muchas pymes trabajan solas y les cuesta identificar a quiénes acudir cuando quieren comenzar este viaje. Y finalmente está la inversión, tanto en tiempo como en recursos. No es fácil que estas tres variables se puedan materializar, pero cuando lo hacen el camino de la digitalización se abre.

Por lo anterior, todos los programas y las iniciativas que busquen entregar un apoyo real a la digitalización de las pymes deben considerar que estos tres elementos estén presentes. También es deseable que estas soluciones confluyan en un solo lugar, donde el ecosistema de la pyme esté presente. Por experiencia sabemos que nadie tiene una bala de plata para lograr la transformación digital. Por esto, la colaboración entre las organizaciones que giran alrededor de las pymes es esencial. Entidades del Estado, asociaciones gremiales, grandes empresas, bancos y emprendimientos digitales, todos forman parte de la solución. La pandemia nos mostró la realidad de nuestras pymes. El llamado es que el ecosistema a su alrededor se una para contribuir

decididamente a su digitalización para que sus negocios sean sustentables en el largo plazo y compitan con fuerza en la nueva economía digital.

El autor es Líder Valorpyme.cl