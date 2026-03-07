SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Número desconocido

    Óscar ContardoPor 
    Óscar Contardo

    A estas alturas ha quedado bastante claro que el llamado caso del cable chino -el proyecto de tendido de fibra óptica que uniría Chile con Asia- fue otra de las gestiones fallidas de La Moneda que acabó salpicando a autoridades del propio gobierno y exhibiendo ante la opinión pública una mezcla de confusión de roles internos, desprolijidad y chapucería ya largamente evidenciada. El caso que se destapó con la insólita declaración de la embajada de Estados Unidos que anunciaba el retiro de visas a tres funcionarios por haber estado involucrados en un proyecto que a esas alturas ya estaba cancelado, fue avanzando hasta alcanzar el proceso de cambio de mando. Este chasco marca un capicúa del período presidencial que acaba -que arrancó con el viaje a La Araucanía de una ministra del Interior y finaliza con un ministro despojado de su visa de ingreso a Estados Unidos- y también ofrece señales inquietantes de lo que podría llegar a ser la nueva administración que asume el poder el próximo miércoles.

    Para lograr el triunfo en las últimas elecciones, José Antonio Kast tomó distancia de sus declaraciones históricas ultraconservadoras, evitó ciertos temas, mostrándose como un candidato silente y reservado que, bajo la promesa de hacer un “gobierno de emergencia”, recuperaría el orden y ciertos valores patrióticos aparentemente extraviados. Construyó su plataforma sobre las críticas al gobierno actual, acusando a sus autoridades de falta de profesionalismo, ideologización y desidia, que lejos de mejorar las condiciones de vida de las personas, las había empeorado. El mensaje implícito era que, en el caso de llegar al gobierno, Kast estaría libre de todos esos pecados. La fórmula resultó, ganó, pero lo que ha quedado demostrado esta semana con el caso del cable chino es que ni el presidente electo ni el equipo que lo rodea ofrecen ese profesionalismo y eficiencia prometidos. El presidente electo, José Antonio Kast, en lugar de tomar distancia y entender lo que estaba sucediendo en el marco de la Actualidad con mayúsculas en un escenario internacional con una guerra en curso, cuya finalidad no es ni extender la democracia a Irán ni velar por los derechos humanos en ese país, sino el empeño de una superpotencia por asegurarse recursos y energía, intentó sacar provecho de corto plazo. Kast actuó como candidato en campaña y reveló, a través de sus declaraciones, una visión estrecha y mezquina de la situación, impulsando el destelleo ultrón de algunos de sus seguidores en redes sociales, que tienden a dividir al mundo entre zurdos malvados y viciosos que deben ser eliminados, y ellos, un grupo de gente encantadora y virtuosa henchida de valores y amor a la patria. Es decir, abrió cancha para que apareciera con fuerza la mirada habitual de quienes viven como en una película de superhéroes, un estilo muy Trump y muy Milei de convivencia cívica y valoración de la verdad de los hechos y el respeto al adversario.

    Esta semana Kast decidió quebrar la fluidez del traspaso de mando pensando quizás en dar un golpe de autoridad, pero lo que resultó fue otra cosa muy distinta: dejó sembrada la duda sobre si el ultimátum intempestivo al Presidente Boric se trató de una ofrenda para el gobierno estadounidense y desembarazarse, de paso, del apoyo a Michelle Bachelet a la ONU, una alternativa no muy patriótica, o si más bien se trató de un reflujo del período de contienda electoral que ya es pasado, cuando atacar a La Moneda rendía votos. No había necesidad de subrayar de ese modo una crisis que no lo comprometía directamente. Menos aún si iba a ofrecer la explicación que dio, contando que no le atendió al teléfono al presidente en ejercicio -quien lo llamaba para darle pormenores del caso del cable chino- porque no lo tenía agendado y le aparecía un número desconocido. Lejos de ser una excusa atendible, lo que hizo fue sembrar pasto para las burlas que cobraron más fuerza con la irrupción en los medios de una vocera agresiva y desinformada. José Antonio Kast no fue elegido para atacar a un gobierno saliente, cuyas debilidades ya han quedado demostradas, sino para gobernar el país y velar por sus intereses, lo que involucra cuidar las relaciones con los principales socios comerciales, no solo con los que más le simpaticen por el liderazgo circunstancial que tengan en el poder.

    Hay un tipo de conversación doméstica, de narrativa trivial, de minucia y comidillo que consiste en relatar una discusión representándola como un diálogo ocurrido durante un momento de tensión que desató una ruptura o crisis. Es una fórmula que evita toda síntesis de los detalles accesorios, y aspira, explícitamente, a recrear en escala uno a uno el momento de la discusión, una vertiente oratoria que todos hemos escuchado alguna vez -los niños la usan mucho- y que podría describirse como “él me dijo, yo le dije; yo le respondí, él me contestó”. En distintas crisis el gobierno que deja el poder el próximo miércoles cayó en esa narrativa doméstica opaca durante semanas, por torpeza o negligencia. No había perspectiva ni largo plazo, solo pequeñeces esparcidas luego de un desastre cuyos responsables tardaban en aparecer. El caso del cable chino fue el último ejemplo de ese fenómeno del “yo le dije, él me dijo, yo le contesté”, pero con un añadido: quedó de manifiesto que el gobierno que sucederá al actual en La Moneda tampoco es capaz de sobreponerse al escenario de la minucia y la mezquindad, sino que, peor aún, lo usa como trinchera para disparar contra el adversario, desentendiéndose de lo que está en juego y de las circunstancias internacionales, estrujando los tropiezos ajenos sin atender al cuadro completo, al marco global y a los intereses de largo plazo del país, una nación pequeña, una potencia periférica, pero con una noción muy clara de la diferencia que existe entre velar por su conveniencia negociando con franqueza y dignidad, y acatar sin más la voluntad de potencias mayores hasta el sometimiento.

    Más sobre:Óscar ContardoopiniónKastBoricBilateral

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Canciller iraní responsabiliza a Trump por frustrar oferta de desescalada dirigida a sus países vecinos

    Alain Johannes: “Todavía no supero la muerte de Chris Cornell y no me convence que haya sido un suicidio”

    Juan José Campanella: “Nuestros mayores, en vez de ser los sabios de la aldea, ahora son los desechos de la aldea”

    Carolina Arredondo y las críticas al Ministerio de las Culturas: “Esa sensación es muy centralista”

    El esposo mascota: un relato de Jaime Bayly

    Ascienden a nueve los casos confirmados de dengue en Rapa Nui

    Lo más leído

    1.
    El peón que se creyó alfil

    El peón que se creyó alfil

    2.
    ¿La Tercera Guerra Mundial?

    ¿La Tercera Guerra Mundial?

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Quién es Daniel Vorcaro, el dueño de un banco en Brasil acusado del mayor escándalo financiero del último tiempo

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Servicios

    De Coquimbo a O’Higgins: pronostican tormentas eléctricas para cuatro regiones del país

    De Coquimbo a O’Higgins: pronostican tormentas eléctricas para cuatro regiones del país

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a O’Higgins vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso internacional femenino

    Dónde y a qué hora ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso internacional femenino

    Ascienden a nueve los casos confirmados de dengue en Rapa Nui
    Chile

    Ascienden a nueve los casos confirmados de dengue en Rapa Nui

    Kast valora coordinación internacional contra el crimen organizado tras cumbre en EE.UU.

    Kast sostiene reunión bilateral con el presidente de Bolivia en cumbre convocada por Trump en Miami

    Cómo convertir el ahorro en menor gasto: una propuesta institucional
    Negocios

    Cómo convertir el ahorro en menor gasto: una propuesta institucional

    Abrir la puerta, reubicar la vergüenza

    Región de Valparaíso cerró segunda mitad de febrero con un 78% de ocupación hotelera

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?
    Tendencias

    ¿Qué tan cierto es que el agua de chía, popular en las redes sociales, es buena para la salud y para bajar de peso?

    El caso de un perro que abandonaron en el aeropuerto y que fue adoptado por el policía que arrestó a su dueño

    Alex Bollen, autora de Motherdom: “La sociedad nos está fallando a las madres”

    Arturo Vidal y el renacer de Colo Colo ante Audax: “Se valora mucho tras perder el clásico en casa; el golpe fue fuerte”
    El Deportivo

    Arturo Vidal y el renacer de Colo Colo ante Audax: “Se valora mucho tras perder el clásico en casa; el golpe fue fuerte”

    En vivo: las Diablas buscan el boleto al Mundial frente a Japón

    En vivo: la UC busca el liderato de la Liga de Primera en su visita a O’Higgins

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”
    Tecnología

    Cómo funciona Deepstash, la app que se vende como el “TikTok para gente inteligente”

    Desde smartphones con cámaras Leica hasta un scooter todoterreno: 9 novedades que Xiaomi presentó durante el MWC 2026

    Por qué el Galaxy S26 Ultra fue elegido el mejor teléfono del MWC 2026

    Alain Johannes: “Todavía no supero la muerte de Chris Cornell y no me convence que haya sido un suicidio”
    Cultura y entretención

    Alain Johannes: “Todavía no supero la muerte de Chris Cornell y no me convence que haya sido un suicidio”

    Juan José Campanella: “Nuestros mayores, en vez de ser los sabios de la aldea, ahora son los desechos de la aldea”

    Carolina Arredondo y las críticas al Ministerio de las Culturas: “Esa sensación es muy centralista”

    Canciller iraní responsabiliza a Trump por frustrar oferta de desescalada dirigida a sus países vecinos
    Mundo

    Canciller iraní responsabiliza a Trump por frustrar oferta de desescalada dirigida a sus países vecinos

    Conductor paquistaní muere en Dubái luego de que los restos de un misil iraní interceptado cayeran sobre su vehículo

    Explosión en discoteca de Perú deja al menos 33 heridos durante presentación musical

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso
    Paula

    8M: Estos son los Proyectos de ley sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer congelados en el Congreso

    Valeria Farías, directora de Fundación Mujeres Bacanas: “Si una niña no tiene referentes femeninos, es difícil que imagine su futuro”

    El potencial médico oculto detrás de la sangre menstrual