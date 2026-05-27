SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Orden internacional y Middle Powers

    Benjamín SalasPor 
    Benjamín Salas
    Canadá facilita la obtención de su ciudadanía, incluso sin haber puesto un pie en el país: quiénes pueden aplicar Tendencias / La Tercera

    La crisis del orden internacional es una obviedad. Y no me refiero solo a las organizaciones internacionales, que son apenas una parte del problema, sino al cuestionamiento de los consensos básicos que dieron forma al orden posguerra. Los pilares siguen en pie, pero el edificio cruje: hay grietas en los muros, filtraciones en el techo y varios de sus arquitectos parecen más interesados en demolerlo que en repararlo. Entonces, ¿qué hacer?

    Una idea que ha tomado fuerza entre las potencias intermedias (middle powers) es avanzar “por fuera”, mediante mecanismos menos burocráticos y alianzas más flexibles. Algunos lo llaman minilateralismo, otros plurilateralismo, pero la lógica es la misma: coaliciones temáticas entre países afines. Países como Japón, Canadá, Australia, México, y la UE se están coordinando para defender sus intereses.

    Lo hacen porque entienden que la supervivencia del orden internacional liberal es demasiado importante como para dejarla a merced de la rivalidad entre Washington y Beijing. Las organizaciones internacionales se han vuelto crecientemente ineficientes, muchas veces paralizadas por el bloqueo de las grandes potencias, y el resto del mundo no puede quedar atrapado en esa inercia. Los middle powers todavía tienen capacidad de coordinación para sostener, aunque sea parcialmente, un orden liberal hoy amenazado, y está bien que así lo hagan.

    Pero existe un riesgo relevante: que este impulso termine construyendo una institucionalidad paralela, hecha de iniciativas ad hoc superpuestas y clubes de afinidad, que fragmenten la gobernanza global y deriven en un (des)orden internacional. En ese proceso, las instituciones fundacionales como las Naciones Unidas o la OMC podrían debilitarse aún más, pese a que siguen siendo indispensables porque solo allí se sienta el mundo entero. No podemos desertar el edificio principal mientras levantamos extensiones improvisadas al costado.

    Eso no significa que el camino de las potencias intermedias sea equivocado. Al contrario: probablemente es el más pragmático disponible. El minilateralismo es una herramienta eficaz para avanzar intereses nacionales y responder con rapidez a crisis, pero no puede hacerse a costa de las instituciones existentes. Debe hacerse al alero de ellas, con la intención de reformarlas, no de abandonarlas.

    Para países pequeños como Chile, esto es particularmente importante. Los grandes beneficiarios de un orden internacional robusto no son las potencias, sino los países medianos y pequeños. Son las reglas internacionales las que nos dan voz, protección y capacidad de incidencia. El multilateralismo no es altruismo; es supervivencia.

    Tiene pleno sentido trabajar estrechamente con las potencias intermedias, diversificar alianzas y escapar parcialmente del clivaje entre EE.UU. y China. Pero no podemos olvidar que un orden internacional sostenible no puede construirse solo sobre coaliciones ad hoc. Las instituciones siguen siendo indispensables. Dan predictibilidad, estabilidad y continuidad. Y en política internacional, como en arquitectura, los parches pueden contener una emergencia, pero nadie vive para siempre en un andamio.

    Por Benjamín Salas, abogado, colaborador asociado de Horizontal

    Más sobre:Organizaciones internacionalesInstitucionesCoaliciones ad hocMinilateralismo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Al menos siete muertos y 20 heridos en un ataque de Israel contra miembros de Hamas en el norte de Gaza

    Presidentes del Congreso entregan al ministro Arrau plan integral para fortalecer seguridad y respaldo a Carabineros

    Tesorería concreta devoluciones por $2,5 billones en tercera fase de la Operación Renta

    Habrá que levantarse a construir: Candelabro anuncia su primer Caupolicán

    Bernardo Fontaine se instala en las oficinas de Codelco como nuevo presidente del directorio

    Kast apela al buen uso de recursos en ciencias y dice que estamos “en una situación fiscal estrecha, pero eso no nos quita nunca la creatividad”

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    Lluvia en la zona central: qué sectores registrarán precipitaciones hoy, según el tiempo

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    “Solo refleja una ignorancia brutal”: el fuego cruzado entre El Xokas y los historiadores sobre la conquista de América

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Cómo recuperar la microbiota intestinal después de tomar antibióticos, según una gastroenteróloga de Harvard

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Club Olimpia vs. Audax Italiano en TV y streaming

    Temblor hoy, miércoles 27 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 27 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Réplica sísmica de mediana intensidad se percibe en cercanías de Calama

    Réplica sísmica de mediana intensidad se percibe en cercanías de Calama

    Presidentes del Congreso entregan al ministro Arrau plan integral para fortalecer seguridad y respaldo a Carabineros
    Chile

    Presidentes del Congreso entregan al ministro Arrau plan integral para fortalecer seguridad y respaldo a Carabineros

    Kast apela al buen uso de recursos en ciencias y dice que estamos “en una situación fiscal estrecha, pero eso no nos quita nunca la creatividad”

    Exfiscal formalizado por intentar ingresar droga a la cárcel de Alto Hospicio ficha al excéntrico abogado “Vito” Contreras

    Tesorería concreta devoluciones por $2,5 billones en tercera fase de la Operación Renta
    Negocios

    Tesorería concreta devoluciones por $2,5 billones en tercera fase de la Operación Renta

    Bernardo Fontaine se instala en las oficinas de Codelco como nuevo presidente del directorio

    Bencinas frenan su alza y el diésel registrará fuerte caída este jueves

    Cómo obtener el sello postal que conmemora los 100 años de la Casa Matriz de Banco de Chile
    Tendencias

    Cómo obtener el sello postal que conmemora los 100 años de la Casa Matriz de Banco de Chile

    Esta es la cantidad ideal de horas de sueño que se relaciona con un envejecimiento saludable, según un estudio

    Más de 400 sismos en el volcán Longaví: qué significa y qué riesgos tiene, según un geofísico

    En vivo: Audax Italiano busca un triunfo ante Olimpia en Paraguay para clasificar en la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    En vivo: Audax Italiano busca un triunfo ante Olimpia en Paraguay para clasificar en la Copa Sudamericana

    Crystal Palace no despierta del sueño y se lleva la Conference League tras derribar al Rayo Vallecano

    Tribunal de Disciplina cita a comparecer a los protagonistas del bochornoso final del clásico entre la UC y Colo Colo

    El problema no es la IA: es intentar controlar el futuro con leyes del pasado
    Tecnología

    El problema no es la IA: es intentar controlar el futuro con leyes del pasado

    Review de Forza Horizon 6: la evolución más pulida de la saga

    Review Dreame X60 Ultra Complete: probé la aspiradora inteligente más potente del mercado

    Habrá que levantarse a construir: Candelabro anuncia su primer Caupolicán
    Cultura y entretención

    Habrá que levantarse a construir: Candelabro anuncia su primer Caupolicán

    Jungle regresa a Chile con show en el Movistar Arena

    El grupo argentino Tan Biónica vuelve a Chile con show en el Teatro Caupolicán

    Al menos siete muertos y 20 heridos en un ataque de Israel contra miembros de Hamas en el norte de Gaza
    Mundo

    Al menos siete muertos y 20 heridos en un ataque de Israel contra miembros de Hamas en el norte de Gaza

    Encarcelan a la mujer más buscada de Alemania luego de tres décadas eludiendo a la policía

    Petro protesta por el suicidio de un joven colombiano bajo custodia del ICE: “EE.UU. debe reflexionar”

    Berenjenas fritas
    Paula

    Berenjenas fritas

    Hablemos de amor: mi cita con un hombre sin redes sociales

    Valentina Barna y su marca BWild: en búsqueda de una belleza más consciente en Chile