SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Parásitos en el Estado: hablemos de méritos, no de mitos

Juan José LyonPor 
Juan José Lyon
Foto Reinaldo Ubilla Reinaldo Ubilla

Una sola palabra, “parásitos”, bastó para incendiar nuevamente el debate sobre el tamaño y la eficiencia del Estado. Aunque el lenguaje de la provocación rara vez contribuye a una discusión seria, la controversia toca una fibra sensible: la creciente desconfianza ciudadana en cómo se utilizan nuestros impuestos. En América Transparente llevamos años exponiendo con datos el despilfarro y la captura política del aparato público, sobre todo a nivel municipal. Por eso, aunque la generalización es injusta con miles de funcionarios honestos, la pregunta de fondo es legítima. Sin embargo, para responderla, debemos abandonar los mitos y enfocarnos en el problema real.

El primer mito es el de las cifras. Se ha instalado la idea de que este gobierno contrató a “100 mil nuevos funcionarios”. Esto es falso. Los datos del Consejo para la Transparencia y la Dirección de Presupuestos muestran que el aumento real en el último año es cercano a los 9.400 empleados. Gran parte del crecimiento de los últimos años se explica por el traspaso de profesores y personal de salud desde el mundo municipal al Estado central, un mero cambio administrativo. Repetir cifras infladas no es fiscalizar, es desinformar y envenenar un debate que necesita rigor, no eslóganes.

El segundo mito es que “todos ganan sueldos millonarios”. ¿Es el sueldo promedio en el sector público más alto que en el privado? Sí, los datos lo confirman. Pero esta media esconde una realidad profundamente desigual. No es lo mismo un médico especialista en un hospital saturado que un operador político sin funciones claras contratado a honorarios en una municipalidad.

Nuestras investigaciones han demostrado que el verdadero problema no está en el funcionario de carrera, sino en las zonas grises donde la política captura al Estado: las corporaciones municipales que operan con opacidad, los cientos de asesores contratados por “confianza” tras cada cambio de gobierno y algunos directivos con salarios que superan con creces cualquier estándar de mercado. El problema no es el sueldo, sino la ausencia de mérito como criterio para acceder a él.

Y esto nos lleva al populismo, la respuesta más fácil y peligrosa a este diagnóstico. Proponer “despedir a 100 mil funcionarios” como una solución mágica es una irresponsabilidad monumental. ¿A quiénes se despediría? ¿A las enfermeras que nos faltan? ¿A los fiscalizadores que persiguen la evasión fiscal? ¿O se mantendrían los puestos de los amigos del poder?

Esta propuesta es un golpe de efecto que elude la única reforma que importa: la modernización estructural del empleo público. De nada sirve cortar cabezas si mantenemos intacto el sistema que permite el clientelismo. Nuestro Estatuto Administrativo, anclado en los años 80, no promueve el mérito, no evalúa el desempeño y facilita que cada gobierno de turno tome el Estado como un botín.

La verdadera audacia no es pasar una motosierra, sino atreverse a construir un nuevo pacto para la función pública. Un sistema donde se ingrese por concursos transparentes, se ascienda por capacidad demostrada y se desvincule a quien no cumple sus funciones, con un proceso justo.

¿Será imposible por la presión de los gremios? Sin duda es difícil. Pero la parálisis actual se debe más a la falta de convicción política que al poder sindical. Cuando una reforma es técnicamente sólida, se comunica con claridad a la ciudadanía y cuenta con un respaldo transversal, el costo de oponerse a ella de forma intransigente aumenta.

Dejemos de cazar fantasmas y de estigmatizar la función pública. El enemigo no son los funcionarios, sino un sistema que permite y premia el “amiguismo” por sobre la capacidad. La tarea es compleja y requiere coraje político, pero es la única vía para construir un Estado que esté verdaderamente al servicio de la ciudadanía y en el que todos y todas podamos volver a confiar.

Por Juan José Lyon, Fundación América Transparente.

Más sobre:ParásitosestadoEmpleados públicos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Estados Unidos estudia aranceles del 100% contra Nicaragua por violaciones a los Derechos Humanos

Ucrania acusa a Rusia de lanzar cerca de cien drones contra el país y anuncia el derribo de unos 60 aparatos

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

4 formas de reducir el riesgo de padecer Parkinson, el segundo trastorno neurológico más común después del Alzheimer

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

El día en que Lennon y McCartney actuaron por única vez como dúo en un pub

Lo más leído

1.
De multas a destituciones: las primeras sanciones a los 9 mil funcionarios del sector salud sumariados por licencias médicas

De multas a destituciones: las primeras sanciones a los 9 mil funcionarios del sector salud sumariados por licencias médicas

2.
“Si venía del diputado no había ninguna posibilidad de negarse”: las instrucciones de Lavín Jr. para despedir a funcionarios de Maipú

“Si venía del diputado no había ninguna posibilidad de negarse”: las instrucciones de Lavín Jr. para despedir a funcionarios de Maipú

3.
Realizan velatón por menor fallecido tras choque a furgón escolar en Recoleta: colegio suspendió clases

Realizan velatón por menor fallecido tras choque a furgón escolar en Recoleta: colegio suspendió clases

4.
Los dos mejores candidatos para ser ministro de Hacienda del próximo gobierno, según Klaus Schmidt-Hebbel

Los dos mejores candidatos para ser ministro de Hacienda del próximo gobierno, según Klaus Schmidt-Hebbel

5.
Por usurpación de funciones: detienen a civil que persiguió a delincuentes que chocaron furgón escolar en Recoleta

Por usurpación de funciones: detienen a civil que persiguió a delincuentes que chocaron furgón escolar en Recoleta

Portada del dia

⚡¡Últimos días Cyber! Accede al mejor precio de 2025🗳️ 📰

Digital + LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

Review del Huawei Pura 80 Ultra: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

Review del Huawei Pura 80 Ultra: ¿Vale la pena? Probamos su cámara, rendimiento y batería

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

4 formas de reducir el riesgo de padecer Parkinson, el segundo trastorno neurológico más común después del Alzheimer

4 formas de reducir el riesgo de padecer Parkinson, el segundo trastorno neurológico más común después del Alzheimer

Servicios

Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Anuncian segunda fecha de Soda Stereo en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

Anuncian segunda fecha de Soda Stereo en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

Dónde ver la película de 31 Minutos Calurosa Navidad en el streaming

Dónde ver la película de 31 Minutos Calurosa Navidad en el streaming

Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud
Chile

Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Carabineros detiene a dos involucrados en accidente de furgón escolar que dejó a un niño de 10 años muerto

Lagos Weber critica decisión del Presidente Boric de ir al choque con Kast: “Nos genera un ruido, nos distrae”

Los cambios que hizo Fonasa para conquistar a aseguradoras en licitación de su nueva modalidad y el juicio de expertos
Negocios

Los cambios que hizo Fonasa para conquistar a aseguradoras en licitación de su nueva modalidad y el juicio de expertos

Precios de los fletes marítimos registran en octubre su menor nivel desde 2023

Despidos por necesidad de la empresa suben por sexto mes consecutivo en agosto y suman 337 mil en el año

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago
Tendencias

Prevén la llegada de lluvia y nieve a la Región Metropolitana: cuándo vuelve el frío a Santiago

4 formas de reducir el riesgo de padecer Parkinson, el segundo trastorno neurológico más común después del Alzheimer

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

“Después dicen que son hermanos; eso jamás”: histórico argentino estalla contra el público chileno en el Mundial Sub 20
El Deportivo

“Después dicen que son hermanos; eso jamás”: histórico argentino estalla contra el público chileno en el Mundial Sub 20

Champions League: los grandes partidos que animan la tercera fecha de la Fase de Liga

“Es diferente a Múnich”: Jürgen Klopp compara Argentina con Senegal a la hora de explicar su manejo de grupo como DT

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago
Finde

Día del Churrasco 2025: cinco sangucherías infalibles para celebrarlo en Santiago

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 18 y 19 de octubre

3 playas con aguas turquesas y arenas blancas para unas vacaciones en República Dominicana

El día en que Lennon y McCartney actuaron por única vez como dúo en un pub
Cultura y entretención

El día en que Lennon y McCartney actuaron por única vez como dúo en un pub

La Hora de la Desaparición llega al streaming: dónde ver una de las mejores cintas de terror de 2025

Así lucirá el actor que dará vida a Sylvester Stallone en nueva película

Estados Unidos estudia aranceles del 100% contra Nicaragua por violaciones a los Derechos Humanos
Mundo

Estados Unidos estudia aranceles del 100% contra Nicaragua por violaciones a los Derechos Humanos

Ucrania acusa a Rusia de lanzar cerca de cien drones contra el país y anuncia el derribo de unos 60 aparatos

El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, entra en prisión tras su condena a cinco años de cárcel

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad
Paula

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales

Gloria Mamani Vilches: La joven experta