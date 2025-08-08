SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Parisi ¿por qué?

Diana Aurenque Por 
Diana Aurenque
Parisi ¿por qué? Aton Chile

El ascenso de Parisi en las últimas encuestas nos recuerda su 3er lugar en las elecciones del 2021 –en pleno juicio por una multimillonaria deuda por pensión de alimentos-. El éxito tiende a explicarse por un discurso antipolítico, contra toda elite, y por un énfasis en la eficiencia tecno-económica (como Trump o Milei). Sin embargo, especialmente para las mujeres, esto resulta insólito –más aún tras sus últimos dichos sobre “multar” a las mujeres que no se realicen test preventivos o lo de “enchular a la vieja”-. Aunque sorprenda, pareciera ser que uno de los grandes capitales políticos de Parisi se funda precisamente en el despliegue mediático y cuidadosamente exagerado de una forma de masculinidad que conecta, en distintos niveles, con emociones e imaginarios fuertemente arraigados en nuestra identidad nacional.

En términos psicopolíticos, por ej., Kast y Parisi encarnan figuras afectivas muy distintas. Mientras que Kast representa al padre conservador, una figura moral y autoritaria, Parisi se escenifica “solo” hombre, como sujeto libre y exitoso –más hijo que padre-. En un país de “guachos” y “madres” como el nuestro (Montecinos) esto es relevante. Porque el rol paterno tiene poca impronta; confundido con autoritarismo o patronazgo, recién se asienta gracias a leyes cada vez más estrictas en protección de los hijos y las mujeres. Por supuesto, estas leyes han significado una protección fundamental de sus derechos, pero para nadie es sorpresa que, en un Estado garantista, existen casos de alta complejidad en los que se abusa de garantías legales –con falsas denuncias, ardua judicialización, elevados costos, etc-. Así, no parece descabellado que la “soltura” de Parisi tenga un eco afectivo en la población, sobre todo, masculina.

Ahora bien, sostener que existen preferencias políticas en torno a emociones o imaginarios no significa “ningunear” a nadie; tampoco cuestionar la legitimidad democrática de estas preferencias. Más bien se trata de recordar lo que hemos aprendido de las ciencias cognitivas, la psicología o la antropología evolutiva, a saber, que la racionalidad del animal que somos se funda siempre en un suelo emocional. Bajo cada “razón” que justifica una u otra elección hay también algún afecto (resentimiento, miedo, etc.) pujando.

Baltazar Gracián hace varios siglos recomendaba tener cuidado en las formas con las que los políticos buscan destacar; pues mientras hay quienes destacan por medio de la virtud –decía- hay los que “echan por lo paradoxo”, o sea, optan por el escándalo y la irreverencia; algo que disfraza vanidad como valentía. Cuando se eligen, dirá Gracián, “en materias políticas, (es) ruina de los estados”. La escenificación masculina de Parisi no es mera estrategia comunicacional, sino que responde a un vacío histórico de autoridad paterna. Pero también a una indiferencia cómplice frente a emociones soterradas –de hombres y mujeres- y sobre las cuales ninguno de los y las candidatas quiere hablar.

Por Diana Aurenque, directora Centro Estudios de Ética Aplicada Universidad de Chile

Más sobre:Parisimujeresmasculinidad

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Alcalde de La Florida, electo en cupo UDI, aparece en actividad del Partido Republicano en apoyo a Kast

Policía da muerte a tirador en Universidad de Emory en Atlanta: un oficial resultó herido

“No infringió norma alguna”: Los antecedentes con los que la defensa de Ethan Guo busca el sobreseimiento y que el piloto deje la Antártica

Trump anuncia reunión con Putin: será el 15 de agosto en Alaska

Embajador de EE.UU. en Israel cita el bombardeo de Dresde para defender la ofensiva de Netanyahu en Gaza

El 11% de los detenidos en inédito operativo de la PDI y Carabineros son extranjeros

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

Aumento en actividad sísmica obliga a decretar alerta amarilla en complejo volcánico Laguna del Maule

3.
Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

Lluvia “sobre lo normal”: cuándo volverán las precipitaciones a la Región Metropolitana

4.
Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

Por donación de Leonardo Farkas: Desafío Levantemos Chile inicia entrega de casas a afectados por megaincendio en Quilpué

5.
Quién es y cómo fue localizado el empresario que fue secuestrado en Quilicura

Quién es y cómo fue localizado el empresario que fue secuestrado en Quilicura

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Un gigante a baja altura: registran un avión C‑17 Globemaster realizando peligrosa maniobra en plena ciudad

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Micrófono abierto capta el disgusto de Mundaca contra consejeros regionales

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Spotify confirma aumento del precio de sus planes desde septiembre: revisa los nuevos valores

Servicios

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este sábado

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este sábado

El nuevo prefijo para identificar las llamadas de spam o no deseadas

El nuevo prefijo para identificar las llamadas de spam o no deseadas

Rating del jueves 7 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 7 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Alcalde de La Florida, electo en cupo UDI, aparece en actividad del Partido Republicano en apoyo a Kast
Chile

Alcalde de La Florida, electo en cupo UDI, aparece en actividad del Partido Republicano en apoyo a Kast

“No infringió norma alguna”: Los antecedentes con los que la defensa de Ethan Guo busca el sobreseimiento y que el piloto deje la Antártica

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este sábado

Jara se reúne con trabajadores del puerto de San Antonio y dice que “empujará” un royalty portuario
Negocios

Jara se reúne con trabajadores del puerto de San Antonio y dice que “empujará” un royalty portuario

Fuerte salto de acciones de SQM empuja a la Bolsa de Santiago a máximos históricos

Empresas Hites cierra una de sus tiendas en Concepción y firma lo atribuye a “su plan estratégico”

“Una IA experta a nivel doctorado”: así es GPT-5, la nueva versión de ChatGPT
Tendencias

“Una IA experta a nivel doctorado”: así es GPT-5, la nueva versión de ChatGPT

Qué se sabe de la orden de Trump que permitiría al ejército de EEUU combatir a los carteles de la droga extranjeros

Estuvo desaparecido 28 años y encontraron su cuerpo en un glaciar que se estaba derritiendo

La iniciativa que reunirá a 40 mujeres para correr su primera media maratón
El Deportivo

La iniciativa que reunirá a 40 mujeres para correr su primera media maratón

Joaquín Niemann tiene un estreno para el olvido en el LIV de Chicago y Mito Pereira renace en la primera ronda

Palestino sigue en la pelea de arriba: abre la fecha derrotando a un Iquique cada vez más complicado

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

De Los Jaivas a Los Tres: cómo será y qué lanzamientos tendrá el Día del Vinilo en Chile
Cultura y entretención

De Los Jaivas a Los Tres: cómo será y qué lanzamientos tendrá el Día del Vinilo en Chile

Festival Red Stage presenta line up con 1915 y Yorka

El escritor colombiano Tomás González es el ganador del Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas 2025

Policía da muerte a tirador en Universidad de Emory en Atlanta: un oficial resultó herido
Mundo

Policía da muerte a tirador en Universidad de Emory en Atlanta: un oficial resultó herido

Trump anuncia reunión con Putin: será el 15 de agosto en Alaska

Embajador de EE.UU. en Israel cita el bombardeo de Dresde para defender la ofensiva de Netanyahu en Gaza

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista
Paula

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?

¿Existe el secreto para vivir más y feliz?