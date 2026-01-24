SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Pataletas progresistas

    Paula Escobar ChavarríaPor 
    Paula Escobar Chavarría

    El quiebre en el progresismo por la ley Naín-Retamal ha seguido escalando. Cuñas van, cuñas vienen, invitaciones que se retiran, ausencias, sillas vacías… El Socialismo Democrático se enfureció, con razón, por las críticas por haber apoyado dicha ley, por parte de sus socios FA y el PC, que la negaron, aunque estaba en la lista de los mil legados.

    La presidenta del PS (que antes dijo que intentaría acercarse al PC), organizó este viernes un encuentro solo con la centroizquierda: PPD, Partido Liberal, Radical y FRVS, dejando fuera al Frente Amplio (FA) y al Partido Comunista (PC). Estos últimos, a su vez, también se molestaron mucho con esta actitud de sus actuales socios. “Esos partidos en declive”, los llamó el diputado frenteamplista Jaime Sáez.

    El presidente Boric, el mismo viernes, los llamó al orden, a todos, pidiendo que “estén a la altura”.

    Pero no hubo caso. El diseño de alianza de este gobierno -primero, los anillos; luego, las dos coaliciones- cruje por todos lados y no se ve mucho futuro común post 11 de marzo. La declaración después del encuentro fue reveladora en tal sentido: un certificado de defunción a la coalición que nunca fue.

    Y mientras el presidente electo, José Antonio Kast, mostraba su gabinete -en el que subrayó que contaban con dos exministros de la presidenta Bachelet, Rincón y Campos-, la centroizquierda e izquierda se han tratado de este modo por la prensa. Mientras Kast habla de su gabinete de “unidad”, el progresismo parece dedicado a pelearse, con riesgo de diluirse y achicarse aún más.

    ¿Y qué se están disputando hoy? Hasta donde se puede comprender, este distanciamiento, o desapego intencionado tiene como eje definir “dos oposiciones”. Que habrá, como han dicho algunos liderazgos del sector, una oposición más dialogante y constructiva -más no sumisa-, y otra (¿ex Apruebo Dignidad?) mucho más severa, más en la tesis de negar la sal y el agua.

    Pero el problema es ese: que la izquierda y centroizquierda, en vez de hacer su travesía en el desierto, como corresponde tras una derrota histórica y categórica en la última presidencial, están centrando su debate político e ideológico -o sus desplantes- en diferenciarse por “qué tipo de oposición serán”. Es decir, el tipo de reacción, pero no la propuesta alternativa a la visión del gobierno del Partido Republicano y su ideario. Patalear, enfurecerse, criticar, como base de un proyecto político, ¿a quién puede atraer? No a quienes votaban antes por ellos, ciertamente. Es una Not-Propuesta la que hoy les consume su energía política y comunicacional. Pensar que se reconquistará electorado ofreciendo trifulcas y distintas gamas de colores para oponerse a Kast es no ver la realidad.

    Esto es sintomático y revelador de una crisis de ideas, porque uno de los problemas de las izquierdas en el mundo es, justamente, dedicarse a solo reaccionar frente a las derechas radicales y no proponer nada claro, concreto, tangible.

    Al parecer, estas pataletas por quiénes van a qué reunión, cuántas oposiciones habrá, revela que todos se están quedando pegados en la primera de las etapas del duelo: la negación. Al menos deben obligarse a dar el siguiente paso del duelo, hasta asumir la pérdida y llegar a la aceptación de la nueva realidad, que es lo único que permite cambiar y renovarse.

    Para ello, por cierto deben abocarse más bien a contestar varias preguntas: ¿En qué se equivocaron? ¿Fue un error de diagnóstico sobre la sociedad chilena? ¿Fue una mala comprensión del caudal de votos que sacaron? ¿Qué proponen mejor y distinto que Kast?

    Dentro de este análisis, que debe ser descarnado y al hueso, por cierto deben perfilar cuáles son las legítimas y sanas diferencias que existen dentro del progresismo, que permitan además ir atrayendo, con un abanico más amplio, a electores que perdieron o nunca tuvieron.

    La derecha radical -en todos su tonos- gana terreno, eso es un hecho, y en Davos se vio la envergadura de la disrupción global que está causando. Pero no se ganan mentes y corazones reclamando, atacando, burlándose o insultando. Los progresistas, los liberales, los que no comulgan con ese tipo de ideas y liderazgos deben actualizar su propuesta para una nueva era.

    Nadie lo ha hecho mejor, en tal sentido, que Mark Carney, el primer ministro de Canadá, justamente en Davos. En 17 minutos se convirtió en la explicación mejor y más robusta, más nítida y hasta conmovedora, de cuál es la alternativa a esta ideología en boga. Y de por qué es importante que haya una alternativa fuerte para defender la democracia, el pluralismo, los derechos humanos y la sostenibilidad del medioambiente.

    Mientras Kast ya prácticamente logró asimilar a la derecha tradicional, y se mueve para copar parte del centro, la centroizquierda y la izquierda no pueden dispararse en los pies jugando a, en vez de agrandarse, achicarse. En tamaño y, peor aún, en ambición.

    Nadie pide el nivel de Carney, pero que al menos hagan un esfuerzo político y comunicacional mayor que solo pelearse y competir por cómo responderán a la agenda que dicte el gobierno de Kast.

    Más sobre:Ley Naín-RetamalprogresismoFrente AmplioBoricJosé Antonio KastKastderrota electoral

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Hablar con los muertos: un relato de Jaime Bayly

    La mancha humana: un relato de Irene Vallejo

    Tormenta de nieve y hielo en EE.UU.: Más de 13.000 vuelos han sido cancelados y miles de habitantes están sin electricidad

    Carmen Gloria Larenas: “Hoy hay más diversidad social en el público del Teatro Municipal”

    El regreso de My Chemical Romance, un fenómeno sin fecha de vencimiento

    SML entrega nuevos cuerpos e identifica a la totalidad de las víctimas fatales por incendios forestales en Biobío

    Lo más leído

    1.
    Apocalipsis ahora

    Apocalipsis ahora

    2.
    Un gabinete económico “atrevido”

    Un gabinete económico “atrevido”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    Piden evacuar sector de Calama por crecida del río Loa

    Piden evacuar sector de Calama por crecida del río Loa

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Real Madrid en TV y streaming

    Becas, útiles escolares y apoyo alimentario: las ayudas que dará Junaeb en las zonas afectadas por incendios

    Becas, útiles escolares y apoyo alimentario: las ayudas que dará Junaeb en las zonas afectadas por incendios

    SML entrega nuevos cuerpos e identifica a la totalidad de las víctimas fatales por incendios forestales en Biobío
    Chile

    SML entrega nuevos cuerpos e identifica a la totalidad de las víctimas fatales por incendios forestales en Biobío

    Indagan muerte de niño de tres años en residencia de Mejor Niñez tras accidente en piscina

    Fiscalía confirma identificación de todas las víctimas fatales por incendios forestales en el Biobío

    La última columna de Francisco Pérez Mackenna: “La virtud de las ideas”
    Negocios

    La última columna de Francisco Pérez Mackenna: “La virtud de las ideas”

    Foja cero

    Un gabinete económico “atrevido”

    Cómo China se ha infiltrado en el Ejército de Taiwán en medio de las presiones para obtener su control, según reportes
    Tendencias

    Cómo China se ha infiltrado en el Ejército de Taiwán en medio de las presiones para obtener su control, según reportes

    Lluvia y tormentas eléctricas podrían volver a la Región Metropolitana este día

    Por qué Donald Trump dice que China es “una amenaza” para Groenlandia

    Fin a la histórica barrera geográfica del básquetbol: vuelve Sokol de Antofagasta
    El Deportivo

    Fin a la histórica barrera geográfica del básquetbol: vuelve Sokol de Antofagasta

    Final de la Supercopa: Gary Medel va por el primer título de su historia a nivel de clubes

    Vuelve el campeonato: zoom a los 16 equipos de la Liga de Primera

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Hablar con los muertos: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Hablar con los muertos: un relato de Jaime Bayly

    La mancha humana: un relato de Irene Vallejo

    Carmen Gloria Larenas: “Hoy hay más diversidad social en el público del Teatro Municipal”

    Tormenta de nieve y hielo en EE.UU.: Más de 13.000 vuelos han sido cancelados y miles de habitantes están sin electricidad
    Mundo

    Tormenta de nieve y hielo en EE.UU.: Más de 13.000 vuelos han sido cancelados y miles de habitantes están sin electricidad

    Lo que se sabe hasta el momento de la muerte de un hombre en Minnesota por parte de ICE

    Trump arremete contra autoridades de Minnesota tras nuevo tiroteo de agentes migratorios en Mineápolis

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur