SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Piñera: ¿patrimonio o pieza de museo?

    Valentina VerbalPor 
    Valentina Verbal
    Piñera: ¿patrimonio vivo o pieza de museo? Marcelo Segura Millar

    Las vacaciones de verano suelen presentarse como un tiempo propicio para la lectura. Se recomienda aprovechar estos días porque, se presume, disponemos de más tiempo y, en consecuencia, de la posibilidad de abordar asuntos que exigen mayor profundidad que los habituales, marcados por el ritmo del trabajo. Pero el verano no solo invita a la reflexión individual. También podría constituir una oportunidad para que las fuerzas políticas hagan un alto en el camino y examinen con serenidad su desempeño. En el caso de la centroderecha, representada por Chile Vamos, una parte sustantiva de ese examen debería referirse al lugar que ocupa Sebastián Piñera en su ideario.

    Un punto de partida de esta reflexión se refiere al significado que se le atribuye a la palabra “legado”. En su acepción más elemental, un legado supone la transmisión de un bien, de algo que se considera valioso. Pero más relevante aún es advertir que dicho bien se estima valioso porque puede ser utilizado en el presente. En breve, parafraseando a Marc Bloch, un legado no solo nos ayuda a comprender el pasado del cual proviene, sino, sobre todo, a iluminar el presente que habitamos. Desde esta perspectiva, un legado histórico debería constituir un patrimonio vivo; algo que se aplica y se proyecta en el presente, y no simplemente una pieza de museo que se admira, pero que no incide en la práctica.

    Sin embargo, no resulta evidente que la centroderecha haya asumido como propio el legado de Piñera. En otras palabras, no es difícil advertir la siguiente paradoja: aunque algunos dirigentes le han rendido sentidos homenajes, no se aprecia en Chile Vamos en su conjunto una acción política inspirada en ese legado. Un ejemplo de ello se observa cuando se afirma que la “centroderecha debe superar el piñerismo”. El problema es que, bajo esa etiqueta, no suele entenderse el legado histórico de Piñera, sino algo mucho más superficial: el conjunto de personas que colaboraron en sus gobiernos. En otras ocasiones, el término se reduce a su capacidad de gestión, que, siendo relevante, no constituye el núcleo más significativo de su legado.

    ¿Cuál es, entonces, ese núcleo? Aunque en buena medida lo conocemos, conviene recordarlo. En primer lugar, la defensa inequívoca de la democracia liberal y el rechazo a los autoritarismos, cualquiera sea su signo político. En segundo término, la promoción de una libertad integral, no reducida a su dimensión económica, sino extendida también a sus expresiones civiles, políticas y sociales. Y, por último, la convicción de que un Estado subsidiario debe, en auxilio de quienes más lo necesitan, apoyarse en la cooperación público-privada. Todo ello podría sintetizarse en una idea central: el Estado no debería adoptar un rol paternalista, ni en el plano moral ni tampoco en el económico.

    Si este es el legado de Sebastián Piñera, la reflexión no debería orientarse a superarlo, sino a asumirlo con coherencia y proyectarlo en el presente. Y acaso sean las propias exigencias del presente las que vuelven todavía más necesaria la reivindicación de ese legado.

    Por Valentina Verbal, Horizontal

    Más sobre:PiñeraChile Vamoscentroderechalegado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Segundo error en 24 horas: gendarme libera a reo enviado a prisión preventiva en tribunal de Viña del Mar

    Gobierno suspende vacaciones de altos mandos de Gendarmería y presenta denuncia ante Fiscalía tras liberación por error de reos

    Disolución de partidos: Demócratas asume el dictamen y FRVS acudirá al Tricel

    Boric tilda de “criminal” el bloqueo de EE.UU. a Cuba tras anuncio de envío de ayuda humanitaria a la isla

    Remuneración debió ser en pesos y no dólares: Contraloría ordena reintegrar parte del sueldo del exembajador Gazmuri en Venezuela

    Director Blanco y Negro dice que efecto positivo de rebaja tributaria “no está reflejado en el precio” de la oferta de Mosa

    Lo más leído

    1.
    ¿Dónde está la plata? ¡Te están robando a ti!

    ¿Dónde está la plata? ¡Te están robando a ti!

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Segundo error en 24 horas: gendarme libera a reo enviado a prisión preventiva en tribunal de Viña del Mar
    Chile

    Segundo error en 24 horas: gendarme libera a reo enviado a prisión preventiva en tribunal de Viña del Mar

    Gobierno suspende vacaciones de altos mandos de Gendarmería y presenta denuncia ante Fiscalía tras liberación por error de reos

    Disolución de partidos: Demócratas asume el dictamen y FRVS acudirá al Tricel

    Director Blanco y Negro dice que efecto positivo de rebaja tributaria “no está reflejado en el precio” de la oferta de Mosa
    Negocios

    Director Blanco y Negro dice que efecto positivo de rebaja tributaria “no está reflejado en el precio” de la oferta de Mosa

    Bolsa de Santiago cierra con fuerte baja arrastrada por caída en acciones de SQM y Wall Street

    Comercio acusa falta de claridad por la Ley de Plásticos de un Solo Uso

    Cómo grupos terroristas y de odio están reclutando niños a través de videojuegos
    Tendencias

    Cómo grupos terroristas y de odio están reclutando niños a través de videojuegos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Qué se sabe de la presunta incursión de drones de un cartel de México en el espacio aéreo de EEUU

    Colegio de Entrenadores sentencia el debut de Esteban Paredes como DT de Santiago Morning: “Se espera que cumplan las bases”
    El Deportivo

    Colegio de Entrenadores sentencia el debut de Esteban Paredes como DT de Santiago Morning: “Se espera que cumplan las bases”

    Paqui Meneghini compara su proceso con el de Gustavo Álvarez en la U y le manda un recado a los hinchas azules

    Otra vez cesante: Atlético Mineiro anuncia la salida de Jorge Sampaoli después de solo cinco meses en el cargo

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad
    Tecnología

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    Goat: La Cabra que Cambió el Juego, la cinta animada de básquetbol inspirada en el caso real de un deportista
    Cultura y entretención

    Goat: La Cabra que Cambió el Juego, la cinta animada de básquetbol inspirada en el caso real de un deportista

    Medio estadounidense destaca a la cinta chilena Matapanki y se alista para el Festival de Berlín

    Declaran monumento histórico a patrimonio de Federico Assler, Nemesio Antúnez, Gracia Barrios y José Balmes

    Senado argentino avala la reforma laboral: ¿qué propone y por qué causa el rechazo de los sindicatos?
    Mundo

    Senado argentino avala la reforma laboral: ¿qué propone y por qué causa el rechazo de los sindicatos?

    Trump recibirá el 7 de marzo en Miami a varios presidentes latinoamericanos para una cumbre regional

    Cuba confirma la llegada de dos buques mexicanos con ayuda humanitaria en plena crisis de desabastecimiento

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse
    Paula

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles