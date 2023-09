Por fin el contexto

SEÑOR DIRECTOR:

Me parece muy interesante la manera con que Óscar Guillermo Garretón enfoca la conmemoración de los 50 años (4 de septiembre). Pese a la polarización que se ha generado, es positivo que por primera vez se haya analizado el contexto de la situación que llevó al término de la democracia el 11 de septiembre de 1973. Hasta ahora, “un silencio tácito cubría lo ocurrido antes del bombardeo a La Moneda, o sea, el período de la UP y su gobierno”. En efecto, “discutir la UP y no solo lo que comenzó después de ella es un gran aporte de esta conmemoración de medio siglo”. Así, ahora estamos mejor preparados para extraer las lecciones que nuestro pasado “nos deja para iluminar futuros mejores”.

Miguel A. Vergara Villalobos