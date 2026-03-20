Primeros días: fisonomía de un gobierno

Han transcurrido diez días desde que José Antonio Kast asumió y parecen más por la actividad que él y su gabinete han desplegado a lo largo de Chile, encarnando aquello del gobierno de emergencia. La sensación es de vértigo y transmite el sentido de urgencia que hay en el equipo de gobierno.

La seguridad es prioridad y las acciones en el ámbito policial, judicial y fronterizo se suceden, con el liderazgo de los ministros de Interior, Seguridad Pública y Defensa, más autoridades regionales. La reconstrucción de viviendas es otro foco, con el protagonismo del ministro Poduje. La necesidad de reactivar la economía y la urgencia de crear empleos y al mismo tiempo recomponer las cuentas fiscales tienen de cabeza a los ministros de Hacienda, Economía y sectores productivos. El Presidente Kast y la ministra de Educación inauguraron el año escolar en el Liceo Augusto D’Halmar el primer día, en un guiño a la educación pública escolar.

El equipo de gobierno parece estar operando con un concepto de “Hub”, que reúne a varias carteras en una tarea común, traspasando fronteras burocráticas para hacer trabajar juntos a distintos ministerios tras el logro de un objetivo. Estos centros tienen liderazgos ministeriales y el Presidente se desplaza entre ellos y por las regiones para marcar énfasis, fijar plazos y conectar a la vez con la ciudadanía que contempla con interés lo que percibe como un gobierno al servicio de la gente.

Los ministros del Interior y de la Secretaría General de la Presidencia tienen a su vez la importante misión de incorporar al mundo político a estas decisiones, liderando el comité político, que incluye también a Hacienda, Segegob, Desarrollo Social y Defensa, incorporando ocasionalmente a otros ministros y por cierto a los dirigentes de los partidos políticos que apoyan al gobierno. Ejerciendo su rol colegislador, el gobierno ha decretado urgencias a 20 proyectos de ley, incluyendo el que tipifica como delito el ingreso clandestino al país, el que restringe acceso a beneficios a migrantes ilegales y la reforma constitucional que incorpora a Gendarmería a las fuerzas de orden, dependiendo del Ministerio de Seguridad que encabeza la lucha contra el narcotráfico asegurando así que su personal no sea sindicalizado por ser una institución armada.

El ministro de Hacienda Jorge Quiroz ha instruido a los ministerios una rebaja pareja del 3% del gasto que rendirá 3 mil millones de dólares y otros mil millones en rebajas diversas. Prepara además rebajas tributarias puntuales para fomentar el crecimiento y financiar la reconstrucción. Requiere habilidad y sintonía fina, pero a la vez mano firme para sostener que la oportunidad del ajuste fiscal es ahora.

El gobierno de Kast está marcando la agenda y demostrando una diferencia abismante con el de Boric, que terminó despilfarrando recursos públicos hasta vaciar las arcas fiscales.

Por Luis Larraín, presidente del Consejo asesor de Libertad y Desarrollo