Proyectos de ley de un gobierno feminista

SEÑOR DIRECTOR

El gobierno no deja de dar buenas noticias que marcan un antes y un después en nuestra cultura y en nuestra historia: más ministras que ministros en el gabinete; la ministra de la Mujer y la Equidad de Género en el comité político; una mujer presidenta de la CMF; en busca de una mujer para presidir Codelco; el anuncio del ministro de Hacienda Mario Marcel -en el encuentro Red Activa de LT-Pulso y ChileMujeres- de paridad en todas las empresas públicas (no solo empresas SEP y no solo 60/40); entre muchas otras medidas.

Sin embargo, estos días he visto con preocupación una lista que ha circulado en distintos medios de comunicación con los 75 proyectos de ley para implementar el programa de gobierno. Preocupación, porque en ella no están las dos reformas legales que un gobierno feminista debiese priorizar, por ser las dos principales discriminaciones hacia las mujeres explícitas de nuestras leyes.

La primera es la necesidad de derogación de la sociedad conyugal del Código Civil -y su sustitución por un régimen legal matrimonial nuevo-, por impedir a la mujer administrar la sociedad y sus bienes propios. Si bien la reforma o la derogación de la sociedad conyugal no está en el programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric, en el Encuentro Red Activa, la ministra de la Mujer y la EG, Antonia Orellana, precisó que sí será uno de los proyectos de ley que impulsarán.

La segunda, la reforma al artículo 203 del Código del Trabajo, que impone a las empresas con 20 o más mujeres contratadas la obligación de tener o pagar salas cunas, que trae desigualdad de derechos para las mujeres (porque no todas tienen derecho a sala cuna) y costos asociados solo a la maternidad. Así, el costo para una organización de contratar al padre de una niña o un niño menor de dos años es cero; pero el de contratar a la madre de ese mismo niño o niña es el valor de la sala cuna. Esta norma desincentiva la contratación de mujeres, favorece la informalidad laboral y aumenta la brecha salarial.

Desconozco si la lista de los 75 proyectos de ley nació del mismo gobierno o de los medios de comunicación. Mis intentos por averiguarlo fueron infructuosos. Pero independiente de su origen, es importante que el gobierno extienda a la ley el ímpetu que ha demostrado en las oportunidades y alcanzar ¡por fin! la tan anhelada igualdad de derechos para las mujeres de nuestro país.

Francisca Junemann

Abogada y presidenta ejecutiva de Fundación ChileMujeres