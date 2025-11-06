OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    Opinión

    ¿Qué hicimos mal?

    Carlos OminamiPor 
    Carlos Ominami
    Johannes Kaiser y José Antonio Kast.

    Reflexionando sobre el auge de la extrema derecha en Europa, Daniel Innerarity se pregunta ¿qué hicimos mal? El ejercicio es pertinente para Chile en donde, sería absurdo negarlo, la extrema derecha ha concitado un importante respaldo popular y aparece favorita para ganar la elección presidencial. Su respuesta aplica también en nuestro caso: su ascenso “no es por su capacidad estratégica ni porque hayan formulado unas ideas especialmente atractivas, sino por desidia y torpeza de los demás”. En efecto, Kast y Kaiser no abren horizontes ni generan nuevas esperanzas. Son los abanderados de los miedos frente a las inseguridades incubadas durante las dos últimas décadas.

    En esto, las responsabilidades son compartidas, entre derecha, centro e izquierda. Desde la perspectiva del Socialismo Democrático el balance autocrítico debe incluir: la tardanza en asumir la gravedad de la inseguridad, el descontrol migratorio, la caída del crecimiento económico, el abuso de poder de parte de algunos, las faltas a la probidad.

    La lista se podría extender. La falta mayor radica, sin embargo, en la debilidad para defender el legado de la transición y de los cuatro sucesivos gobiernos de la Concertación que constituyen el mejor período de nuestra historia republicana con cualquier criterio que se lo mida: reducción de la pobreza, estabilidad política, crecimiento económico. Esos logros fueron posibles por la capacidad de constituir alianzas amplias y la generación de acuerdos transversales.

    La extrema derecha se alimenta del desprecio de la política. No advertimos a tiempo el desprestigio creciente de la política. No reaccionamos frente a la desnaturalización de los acuerdos presentados como una práctica malsana, oscura, como una “cocina” que opera a escondidas de la sociedad.

    La búsqueda de acuerdos no implica renunciar a las convicciones propias. La ciudadanía debe conocer las posiciones de cada cual. Otra cosa es la necesaria negociación para alcanzar acuerdos. El Presidente Mitterand decía, con razón, que podría aplicar el 100% de su programa cuando tuviera el 100% de los votos. El fin de la política es hacer posible la convivencia pacífica entre personas que tienen valores e intereses muy distintos. Sin acuerdos, como sostenía Hannah Arendt, se termina inevitablemente en la dominación de unos sobre otros. La negociación es justamente el instrumento a través del cual se construyen los acuerdos. Para ello, las partes deben necesariamente ceder lo que no implica claudicar ni menos rendirse. Un pacto legítimo es el que se suscribe a la luz del día entre fuerzas que mantienen sus principios, pero ceden para posibilitar el acuerdo.

    El gobierno del Presidente Boric ha terminado valorando la importancia de los acuerdos. Sus principales logros como la reforma de las pensiones, la jornada de 40 horas o el aumento del salario mínimo se sustentaron en acuerdos transversales. Enseñanza importante de tener presente frente a los riesgos de agudización de la polarización que nos amenazan.

    Por Carlos Ominami, presidente de la Fundación Chile21

    Más sobre:Extrema derechaValor de los acuerdosKast y KaiserPolítica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Una mujer calcinada y otros restos descuartizados: qué se sabe del hallazgo de dos cuerpos en un predio de San Vicente

    GTA 6 retrasa su lanzamiento a noviembre de 2026: esta es la nueva fecha oficial

    Congreso de Perú declara persona “non grata” a la presidenta de México e intensifica la tensión bilateral

    Cencosud tuvo pérdidas en el tercer trimestre ante gastos de nuevo plan estratégico pero en el año ganancias suben 26%

    Ganancias de CMPC anotan fuerte baja por menores precios de celulosa

    El cobre, la principal exportación de Chile, ahora es considerado un mineral crítico para Estados Unidos

    Lo más leído

    1.
    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    2.
    Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

    Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

    3.
    A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

    A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

    4.
    Kaiser por respaldos en segunda vuelta: “No estamos dispuestos a sacrificar la confianza de la ciudadanía por un puesto en un gobierno”

    Kaiser por respaldos en segunda vuelta: “No estamos dispuestos a sacrificar la confianza de la ciudadanía por un puesto en un gobierno”

    5.
    Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

    Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Con qué candidatura Presidencial tienes más afinidad? ¡Descubre tu Match!
    Match Electoral

    ¿Con qué candidatura Presidencial tienes más afinidad? ¡Descubre tu Match!

    GTA 6 retrasa su lanzamiento a noviembre de 2026: esta es la nueva fecha oficial

    GTA 6 retrasa su lanzamiento a noviembre de 2026: esta es la nueva fecha oficial

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Servicios

    Revisa si tu cuenta fue reportada al SII por el tope de 50 transferencias bancarias

    Revisa si tu cuenta fue reportada al SII por el tope de 50 transferencias bancarias

    Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

    Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

    Una mujer calcinada y otros restos descuartizados: qué se sabe del hallazgo de dos cuerpos en un predio de San Vicente
    Chile

    Una mujer calcinada y otros restos descuartizados: qué se sabe del hallazgo de dos cuerpos en un predio de San Vicente

    ANP, Federación de Medios y gremio rechazan intento de fiscal de acceder a información de celulares de periodistas

    Solicitud de desafuero de Orrego será resuelta por la Corte de Apelaciones de Santiago

    Cencosud tuvo pérdidas en el tercer trimestre ante gastos de nuevo plan estratégico pero en el año ganancias suben 26%
    Negocios

    Cencosud tuvo pérdidas en el tercer trimestre ante gastos de nuevo plan estratégico pero en el año ganancias suben 26%

    Ganancias de CMPC anotan fuerte baja por menores precios de celulosa

    El cobre, la principal exportación de Chile, ahora es considerado un mineral crítico para Estados Unidos

    GTA 6 retrasa su lanzamiento a noviembre de 2026: esta es la nueva fecha oficial
    Tendencias

    GTA 6 retrasa su lanzamiento a noviembre de 2026: esta es la nueva fecha oficial

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025

    Al Betis de Manuel Pellegrini le alcanza con una ráfaga para vencer al Lyon y encaramarse en la Europa League
    El Deportivo

    Al Betis de Manuel Pellegrini le alcanza con una ráfaga para vencer al Lyon y encaramarse en la Europa League

    La batalla del Iquique Pro ya tiene sus finalistas

    El estratégico plan de los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025: más de 10 mil estudiantes repletaron las sedes

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo
    Finde

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

    “Mi flow es eterno, ya no es legendario”: Daddy Yankee regresa al reggaetón junto a Bizarrap
    Cultura y entretención

    “Mi flow es eterno, ya no es legendario”: Daddy Yankee regresa al reggaetón junto a Bizarrap

    La Feria del Libro de Maipú celebra 20 años y suma presentaciones para este fin de semana

    Carlos Geniso, productor de AC/DC en Chile: “Con las entradas estamos dentro del rango, no estamos excediendo”

    Congreso de Perú declara persona “non grata” a la presidenta de México e intensifica la tensión bilateral
    Mundo

    Congreso de Perú declara persona “non grata” a la presidenta de México e intensifica la tensión bilateral

    Cómo se desmoronó el sueño de Neom, la ciudad futurista de Arabia Saudita

    Israel comenzará a reducir sus fuerzas de reserva en Gaza, según funcionarios

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía
    Paula

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

    Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años