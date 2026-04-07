SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Quedarse en los conceptos

    Yanira ZúñigaPor 
    Yanira Zúñiga
    Frase "Estado en quiebra" complica al Gobierno.

    A propósito de la controversia sobre la expresión “Estado en quiebra”, el Presidente Kast insinuó que no conviene enfocarse (“quedarse”) en los conceptos. La vocera de Gobierno reprodujo luego la misma consigna: “No nos vamos a quedar en la discusión de un concepto”. Estas declaraciones no parecen casuales. Esconden una doctrina: los conceptos serían un artefacto intelectual inútil, algo que enreda un debate político en lugar de aclararlo. ¿Por qué no quedarse en el plano de lo llano, simple e intuitivo? ¿Por qué preferir los conceptos si podemos sustituirlos por ideas sencillas y flotantes, funcionales a los deseos y expectativas de hablantes y oyentes?

    Hay múltiples razones, individuales y sociales, para aferrarse a los conceptos, con la misma porfiada voluntad con la que un náufrago se aferra a una tabla de salvación. En primer lugar, los conceptos permiten crear orden ahí donde solo hay facticidad inconmensurable. Ellos evitan el caos mental. Tienen funciones cognitivas. Sirven, como reza un dicho español, para “tener una cabeza bien amueblada”. Permiten encasillar y dar consistencia a las distintas partes de un mundo complejo. Los conceptos integran redes de relaciones y redes de sentido. De ahí que un concepto nunca exista solo y fuera de una concepción del mundo.

    En segundo lugar, los conceptos cumplen también funciones colectivas. Ordenan la realidad social y se comportan como puentes entre lo cognitivo y lo institucional. A través de ellos vinculamos ciertos hechos (v. gr. un asesinato) con determinadas consecuencias político-jurídicas (v. gr. un juicio o una pena). Dotados como están de un grado aceptable de unidad estructural y de estabilidad histórica, los conceptos confieren previsibilidad y objetividad a las decisiones adoptadas al interior de una comunidad política.

    Vaciar de contenido un concepto, volverlo extremadamente elástico o sustituirlo por otras nociones menos estables o robustas puede implicar desarmar o corroer las bases de un engranaje institucional. Corromper los conceptos, por consiguiente, es el primer paso para corromper o corroer las instituciones. Veamos lo ocurrido en EE.UU. Donald Trump ha declarado sin empacho alguno que, para eludir la exigencia institucional de contar con aprobación legislativa para desplegar acciones armadas fuera de su país, ha preferido utilizar la fórmula “operaciones militares” en lugar del concepto “guerra”.

    Es peligroso degradar los conceptos o equipararlos con las meras intuiciones o percepciones. Si bien en una democracia, cada persona puede adscribir y defender libremente cualquier creencia, eso no implica que todas las ideas sean igualmente válidas o que los conceptos sean per se maleables. Tras los conceptos hay tradiciones de pensamiento bien asentadas que les dotan a aquellos de una especie de presunción de validez cultural. Para derrotarla, racionalmente hablando, se requiere bastante más que una idea mañanera, un eslogan ocurrente o una percepción personal.

    Por Yanira Zúñiga, Profesora Instituto de Derecho Público Universidad Austral de Chile

    Más sobre:Estado en quiebraRealidad socialOrdenInstituciones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Enel Distribución aumentará su capital en US$390 millones para pagar deudas y enfrentar nuevas inversiones

    Trump acepta suspender ataques contra Irán por dos semanas, pero condiciona tregua a la apertura del estrecho de Ormuz

    Detienen a tres adolescentes armados tras irrumpir en liceo de Temuco y amenazar a la comunidad escolar

    Captores exigían $100 millones a familiares: rescatan a extranjero secuestrado en Santiago

    Exejecutivo del Hogar de Cristo asumirá como gerente general de la Cámara Chilena de la Construcción

    Presidente de Consorcio repasa la historia de la compañía y su vínculo con ella por la celebración de los 110 años

    Lo más leído

    1.
    La trampa de la coyuntura: Chile en sala de espera

    La trampa de la coyuntura: Chile en sala de espera

    2.
    El eterno retorno del fuego amigo

    El eterno retorno del fuego amigo

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    Servicios

    A qué hora juega Christian Garin vs. Alexander Zverev y dónde ver el Masters de Montecarlo

    A qué hora juega Christian Garin vs. Alexander Zverev y dónde ver el Masters de Montecarlo

    A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jiri Lehecka y dónde ver el Masters de Montecarlo

    A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jiri Lehecka y dónde ver el Masters de Montecarlo

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Millonarios por la Copa Sudamericana

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Millonarios por la Copa Sudamericana

    Detienen a tres adolescentes armados tras irrumpir en liceo de Temuco y amenazar a la comunidad escolar
    Chile

    Detienen a tres adolescentes armados tras irrumpir en liceo de Temuco y amenazar a la comunidad escolar

    Captores exigían $100 millones a familiares: rescatan a extranjero secuestrado en Santiago

    A qué hora juega Christian Garin vs. Alexander Zverev y dónde ver el Masters de Montecarlo

    Enel Distribución aumentará su capital en US$390 millones para pagar deudas y enfrentar nuevas inversiones
    Negocios

    Enel Distribución aumentará su capital en US$390 millones para pagar deudas y enfrentar nuevas inversiones

    Exejecutivo del Hogar de Cristo asumirá como gerente general de la Cámara Chilena de la Construcción

    Presidente de Consorcio repasa la historia de la compañía y su vínculo con ella por la celebración de los 110 años

    Por qué Reino Unido no permitió la entrada del rapero Kanye West: “Su presencia no sería beneficiosa”
    Tendencias

    Por qué Reino Unido no permitió la entrada del rapero Kanye West: “Su presencia no sería beneficiosa”

    Cuándo y cómo será el regreso de Artemis II a la Tierra, después de haber explorado la Luna

    Cómo el tipo de trabajo que tienes puede aumentar el riesgo de padecer demencia, según investigaciones

    Alto nivel, pero sin poder alcanzar una final: el presente de Alexander Zverev, rival de Christian Garin en Montecarlo
    El Deportivo

    Alto nivel, pero sin poder alcanzar una final: el presente de Alexander Zverev, rival de Christian Garin en Montecarlo

    Un bus barra y cientos de autos: los detalles del masivo ingreso de los hinchas de Boca Juniors al Claro Arena

    “No hay otro club aquí que me haga sentir lo mismo”: los testimonios de hinchas chilenos que alentarán a Boca ante la UC

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2
    Tecnología

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    OpenAI compra el show de tecnología favorito de Silicon Valley

    El medio siglo de Apple

    BTS arrasa en la preventa de sus shows en Chile y suma tercera fecha en el Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    BTS arrasa en la preventa de sus shows en Chile y suma tercera fecha en el Estadio Nacional

    La canción de su obra que a David Bowie nunca le gustó y que después terminó cantando como parodia

    Guernica: el grito eterno de Pablo Picasso convertido en símbolo y hoy en la polémica

    Trump acepta suspender ataques contra Irán por dos semanas, pero condiciona tregua a la apertura del estrecho de Ormuz
    Mundo

    Trump acepta suspender ataques contra Irán por dos semanas, pero condiciona tregua a la apertura del estrecho de Ormuz

    La Casa Blanca dice que Trump responderá a la propuesta de Pakistán de extender dos semanas su ultimátum a Irán

    Líder de extrema derecha de Reino Unido dice que Trump ha ido “demasiado lejos” con últimas amenazas a Irán

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando
    Paula

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando

    Caminatas para deshinchar, la nueva tendencia de bienestar

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo