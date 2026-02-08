SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Receta para el fracaso

    Claudio Sapelli Por 
    Claudio Sapelli
    Receta para el fracaso

    Detrás del fracaso del gobierno del Presidente Boric está una manera de “aproximarse al mundo” muy diferente a la de gobiernos precedentes. En los gobiernos de la Concertación y de Sebastián Piñera predominaban en el ejercicio del poder personas que consideraban a la ciencia como una empresa racional, en donde el consenso científico no es arbitrario, sino que existen razones cognitivas para sostenerlo. Sin embargo, en el gobierno que está terminando predominan quienes rechazan la racionalidad de la ciencia y consideran sus resultados frutos del poder, la cultura, o algún otro factor ajeno al conocimiento. A estos últimos se les llama hoy postmodernos, pero tienen una larga historia en la filosofía de la ciencia, llamados “relativistas” o “subjetivistas”: creen que no hay una realidad objetiva y que cada uno, por lo tanto, puede comprender el mundo “a su manera”, sin aceptar a la ciencia como fuente de conocimiento.

    Las visiones subjetivas de la realidad (la existencia de potencialmente tantas “verdades” como personas hay) fue una de las corrientes de pensamiento que tuvo peso entre quienes escribieron la Constitución rechazada en el plebiscito de septiembre de 2022. Eso justificaba que debiera haber casi una Constitución por grupo, ya que todas sus “verdades” debían ser contenidas en ella.

    Pero si uno cuestiona la ciencia en favor de una interpretación 100% subjetiva de la realidad, está cuestionando todo aquello que ha sido descubierto, desarrollado y construido sobre la base de principios científicos. Parece absurdo que uno afirme que la ciencia no es la aproximación válida para entender la realidad cuando está escribiendo en un computador, con un celular en la mano, etc. ¿Tendremos que pensar que llegamos a construir todo esto por mera casualidad? ¿O no será una demostración de que la ciencia es útil y en general sirve para entender la realidad? Creo que resulta evidente que cuestionar su validez es una receta para el fracaso.

    Un ejemplo de este problema se puede ver en el método de enseñanza que predomina hoy en Chile, bajo la premisa de que el profesor no debe ejercer autoridad en el aula, y lo único que se debe enseñar es a que cada uno exprese su subjetividad. Nada objetivo existe para enseñarles habiendo descartado la objetividad de las ciencias. No es sorpresa que, así, quienes egresan tengan dificultades en interactuar con la realidad y por lo tanto no puedan desempeñar adecuadamente una multiplicidad de tareas.

    El sistema educativo en Chile está capturado por una corriente pedagógica que no es más que la aplicación a la pedagogía de las creencias con que ha gobernado el presente gobierno. Si bien el gobierno se va, las visiones subjetivistas entre los pedagogos continuarán siendo un impedimento para el aprendizaje de los alumnos.

    Por Claudio Sapelli, Faro UDD

    Más sobre:Presidente Boriccienciasistema educativo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El socialista António José Seguro es el nuevo presidente de Portugal tras ganar por amplia mayoría la segunda vuelta electoral

    De “señal potente de EE.UU.” a “consolidación de una extrema derecha”: parlamentarios abordan visita de Marco Rubio a asunción de Kast

    Delincuentes protagonizan fugaz asalto a tienda de telefonía en Mall Plaza Norte: es el segundo en dos meses

    Capturan en Colombia a dos líderes de la banda delictual “La Empresa”: ambos son requeridos en Chile

    Embajador de EE.UU. por Visa Waiver: “No hay razones para sacar a Chile del programa”

    Excarcelan a Juan Pablo Guanipa, colaborador de María Corina Machado, tras más de ocho meses preso en Venezuela

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Servicios

    Incendio forestal en Maule motiva evacuación de sector Cumbres de Numpay

    Incendio forestal en Maule motiva evacuación de sector Cumbres de Numpay

    Bomberos combate incendio forestal cerca del Parque de los Reyes en Santiago

    Bomberos combate incendio forestal cerca del Parque de los Reyes en Santiago

    Senapred actualiza Alerta Temprana Preventiva por tormentas eléctricas en el norte grande

    Senapred actualiza Alerta Temprana Preventiva por tormentas eléctricas en el norte grande

    De “señal potente de EE.UU.” a “consolidación de una extrema derecha”: parlamentarios abordan visita de Marco Rubio a asunción de Kast
    Chile

    De “señal potente de EE.UU.” a “consolidación de una extrema derecha”: parlamentarios abordan visita de Marco Rubio a asunción de Kast

    Delincuentes protagonizan fugaz asalto a tienda de telefonía en Mall Plaza Norte: es el segundo en dos meses

    Capturan en Colombia a dos líderes de la banda delictual “La Empresa”: ambos son requeridos en Chile

    Asociación de Aseguradores informa suspensión transitoria de venta del SOAP a la espera de nueva póliza por Ley Jacinta
    Negocios

    Asociación de Aseguradores informa suspensión transitoria de venta del SOAP a la espera de nueva póliza por Ley Jacinta

    Quién es el poderoso empresario español que detuvo su salida del país tras el triunfo de Kast

    Los flancos legales que el expresidente de Clínica Las Condes, Alejandro Gil, espera cerrar en abril

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio
    Tendencias

    Cuánto ejercicio debes hacer en la semana para controlar la presión arterial, según un reciente estudio

    Por qué Ámsterdam prohibió la publicidad de carne en la vía pública

    Qué se sabe sobre el posible regreso al tenis de Serena Williams

    Christian Garin se baja del ATP de Buenos Aires y da luces de su futuro en el circuito
    El Deportivo

    Christian Garin se baja del ATP de Buenos Aires y da luces de su futuro en el circuito

    Triunfazo del Betis sobre el Atlético de Madrid: Pellegrini se toma revancha en la casa de Simeone

    Con un polémico penal en el final: Manchester City remonta en la agonía ante Liverpool y sigue como escolta de Arsenal

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX
    Tecnología

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX

    IA: por qué la fusión de SpaceX y xAI busca llevar los data centers fuera del planeta Tierra

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Por qué Bad Bunny no cobrará por su show en el Super Bowl LX
    Cultura y entretención

    Por qué Bad Bunny no cobrará por su show en el Super Bowl LX

    El golpe que duró tres días: un relato de Jaime Bayly

    Annemarie Jacir, directora palestina: “Es fundamental que empecemos a hablar de nuestros traumas, de nuestro pasado”

    El socialista António José Seguro es el nuevo presidente de Portugal tras ganar por amplia mayoría la segunda vuelta electoral
    Mundo

    El socialista António José Seguro es el nuevo presidente de Portugal tras ganar por amplia mayoría la segunda vuelta electoral

    Excarcelan a Juan Pablo Guanipa, colaborador de María Corina Machado, tras más de ocho meses preso en Venezuela

    Irán amplía casi ocho años más de condena a la Nobel de la Paz Narges Mohammadi

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?
    Paula

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra