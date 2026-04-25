SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Recuperar la historia para encontrar la esencia

    Robert MorrisonPor 
    Robert Morrison
    El Parque de los Gasómetros

    La realización de TMPRL en el Parque Los Gasómetros no fue una decisión al azar, sino la respuesta a una necesidad imperante en Chile: la urgencia de encontrar nuevos venues que llenen el vacío que existe y que escapen de los circuitos tradicionales. Esta iniciativa se debe, además, a la gran disposición de Gasco, que ha tenido una gran visión y un enorme trabajo de rescate, recuperación y renovación del espacio.

    Esta idea nació el año pasado bajo la premisa de que para avanzar teníamos que salir de nuestra burbuja y observar con atención lo que ocurre en los polos de vanguardia global. En esa búsqueda de aliados que compartieran esta visión, FOMO y DAME fueron vitales. Ellos aportaron la sensibilidad necesaria para proponer espacios fuera de los centros convencionales, hasta que llegaron al Parque de Los Gasómetros.

    El lugar conectó de inmediato con una arquitectura industrial que dialogaba con lo que todos buscábamos: una curatoría que transita por el techno de Detroit, los sonidos industriales de altos BPMs, el minimal y el house de alta calidad. Bajo este criterio, las referencias fueron la cultura que sostiene a proyectos emblemáticos como Berghain, Dekmantel, Stone Techno o Circo Loco. La idea no fue imitarlos, sino replicar el rigor de sus escenas independientes, donde la creatividad y la búsqueda de sonidos honestos son el motor y no el accesorio.

    El recibimiento del público fue fenomenal, porque detectaron que el evento tenía alma. No se sintió como una producción masiva más, sino como un espacio con identidad, donde la música era el eje central. Este ambiente se consiguió gracias al espíritu que desde el origen nos ha movilizado, logrando una atmósfera de libertad y respeto, donde la expresión personal es la norma y el juicio queda fuera.

    Al recuperar un espacio arquitectónico histórico, también logramos recuperar la esencia de la cultura underground: esa conexión genuina con la música y el momento, algo que hoy suele perderse. La puesta en escena y estética industrial no fue meramente decorativa, sino una instalación funcional que permitió al asistente conectar con la nobleza de los materiales y la potencia del sonido.

    Por Robert Morrison, gerente general Street Machine Chile.

    Más sobre:MúsicaLT SábadoTMPRLFestival de músicaTechnoParque de los GasómetrosMúsica electrónicaRobert Morrison

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Reseña de libros: de Fernando Aramburu a Gordon Matta-Clark

    ¿Es blanco o es negro? El recurrente y extenuante debate sobre Michael Jackson

    Ana Victoria Quintana: “Las autoridades anteriores dejaron solas a las policías, las desarmaron moralmente”

    Andrés Longton: “El respaldo de Renovación Nacional al gobierno no se mide solo con una u otra declaración, se mide en los votos”

    El complejo engranaje de Steinert con su equipo

    Foo Fighters enfrenta sus fantasmas y firma su disco más visceral en años

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Qué pasa en tu cerebro cuando consumes marihuana, según estudios recientes

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Investigador chileno simuló un terremoto 6.7 en la Falla de San Ramón: esto fue lo que pasó

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Qué comer y qué evitar para reducir el riesgo de padecer Parkinson, según investigaciones

    Servicios

    Día del Hot Dog 2026: estas son las promociones para disfrutar este viernes

    Día del Hot Dog 2026: estas son las promociones para disfrutar este viernes

    Comienza el tercer plazo para enviar la declaración de renta: revisa las fechas de devolución

    Comienza el tercer plazo para enviar la declaración de renta: revisa las fechas de devolución

    Rating del jueves 23 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 23 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Ana Victoria Quintana: “Las autoridades anteriores dejaron solas a las policías, las desarmaron moralmente”
    Chile

    Ana Victoria Quintana: “Las autoridades anteriores dejaron solas a las policías, las desarmaron moralmente”

    Andrés Longton: “El respaldo de Renovación Nacional al gobierno no se mide solo con una u otra declaración, se mide en los votos”

    El complejo engranaje de Steinert con su equipo

    Sonda vende su participación en Solex a británica Naviam Global
    Negocios

    Sonda vende su participación en Solex a británica Naviam Global

    Cenco Malls coloca bonos por UF 2,5 millones, con spreads históricamente bajos

    Eyzaguirre dice que exención del IVA “es veneno” y que hipoteca reversa sirve para no eliminar contribuciones a adultos mayores

    Soy médico y hacer este ejercicio de solo 2 minutos al día puede aumentar tu longevidad
    Tendencias

    Soy médico y hacer este ejercicio de solo 2 minutos al día puede aumentar tu longevidad

    Qué es la bacteria Escherichia coli, presente en la hamburguesa del niño chileno que falleció por una infección

    Fenómeno El Niño: la Organización Meteorológica Mundial confirma cuándo podría llegar y qué tan intenso será

    El negativo historial de Gago en clásicos que busca revertir frente a la UC
    El Deportivo

    El negativo historial de Gago en clásicos que busca revertir frente a la UC

    Presidente de la Federación Atlética de Chile le responde a Martina Weil: “Tenemos una deuda con los deportistas”

    Hugo Catrileo y sus expectativas en el Maratón de Santiago: “Voy a pelear los primeros puestos”

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile
    Tecnología

    Xiaomi lanza su nuevo ecosistema de hogar inteligente en Chile

    Top 5 de celulares: estas son las marcas de teléfonos más vendidas en el mundo según IDC

    Curso de programación gratis: Samsung abre inscripciones en Chile

    Reseña de libros: de Fernando Aramburu a Gordon Matta-Clark
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Fernando Aramburu a Gordon Matta-Clark

    ¿Es blanco o es negro? El recurrente y extenuante debate sobre Michael Jackson

    Foo Fighters enfrenta sus fantasmas y firma su disco más visceral en años

    Paco Cerdà, escritor español: “Hay que estar alerta ante la contramemoria: hoy se reescribe el pasado en TikTok y YouTube”
    Mundo

    Paco Cerdà, escritor español: “Hay que estar alerta ante la contramemoria: hoy se reescribe el pasado en TikTok y YouTube”

    Reino Unido critica a EE.UU. por Malvinas

    Richard Lapper: “Esta parece ser una de las elecciones más complejas e inciertas de Lula”

    Eugenia Mamani Choque: la lengua, el canto, el tejido
    Paula

    Eugenia Mamani Choque: la lengua, el canto, el tejido

    Belleza en tensión: el discurso avanza, la presión se mantiene

    Una cuna vacía en medio de la maternidad