Parque de los Gasómetros tendrá por primera vez una fiesta electrónica

Por primera vez, el Parque de los Gasómetros será utilizado para un evento de música electrónica. En el complejo industrial, con más de 100 años de historia, se celebrará la fiesta TMPRL. El evento se realizará el 18 de abril en el recinto ubicado en Antofagasta 3424, Estación Central.

DAME, F.O.M.O y Street Machine son las empresas encargadas de la producción y curaduría musical de la fiesta. “El objetivo es recuperar espacios industriales con valor patrimonial para transformarlos en plataformas de expresión contemporánea, vinculando la memoria urbana con nuevas formas de habitar la ciudad”, detalla un comunicado de prensa.

La iniciativa busca fusionar la infraestructura patrimonial con la experiencia del evento. Por ello, se utilizarán los gasómetros y las naves de metal y ladrillo como parte central de la celebración.

12.02.18 VISTA AEREA GASOMETROS ESTACION CENTRAL, DESDE EDIFICIO BEAUCHEFF 1325 FOTOS:SEBASTIAN BROGCA/LA TERCERA Sebastian Brogca

En el apartado musical, la fiesta tendrá una orientación hacia el techno de Detroit, el minimalismo y el house de alta fidelidad. Habrá artistas internacionales y talentos nacionales. Como parte de la experiencia, también contará con intervenciones visuales, arte lumínico y propuestas audiovisuales.

Las entradas se podrán comprar por Puntoticket desde el 17 de febrero a las 12:00 horas. El valor de la primera venta general es de 25 mil pesos y asciende hasta los 42 mil en la última.