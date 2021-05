Relación con el alcalde Aguilera

SEÑOR DIRECTOR

El jueves en La Tercera se publicó un reportaje titulado “El complejo futuro de Aguilera en San Ramón y el traspié en su intento de expansión en la zona sur”. Allí, como concejales recientemente electos en la comuna de La Pintana, se nos menciona como parte de las redes del alcalde Aguilera.

Al respecto queremos señalar que no conocemos, no hemos hablado, ni nos hemos reunido con el señor Miguel Ángel Aguilera. No somos parte de ninguna red, ni tenemos ningún tipo de vínculo con el procesado alcalde.

Lamentamos que en la elaboración del reportaje no se nos haya consultado para chequear esta información.

Como concejales electos democráticamente con las primeras mayorías comunales, lamentamos este error y pedimos que se aclare a sus lectores nuestra nula relación con el narcotráfico.

Scarlet Rohten Quilodrán

Carla Gatica Galdámez

Simón Bolívar Seguel