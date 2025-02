Responsabilidad en el trabajo

SEÑOR DIRECTOR:

Quienes trabajamos, sabemos que en la gran mayoría de los casos necesitamos de proveedores, ya sea de insumos o de servicios. Cuando estos fallan o no cumplen, no los usamos como excusa para no cumplirle a nuestros clientes finales.

Cuando el Presidente se exime absolutamente de lo ocurrido el 25 de febrero y culpa a la empresa privada, nos da dos preocupantes mensajes: primero, nos recalca que nunca ha trabajado fuera del servicio público; el otro es que si el líder del Poder Ejecutivo no se considera parte de un problema que afectó a casi toda la población del país, normaliza que no es necesario responsabilizarse de errores, problemas o situaciones complejas cuando son parte de estas.

Nicolás Pérez Y.