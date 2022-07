SEÑOR DIRECTOR:

Con bastante razón ha despertado cierto temor la norma de la propuesta constitucional que señala que los propietarios objeto de un acto expropiatorio por parte del Estado tendrán derecho a que se les indemnice por el “justo precio” del bien expropiado. El texto así redactado, qué duda cabe, establece un factor de incertidumbre en la materia, e implica un claro debilitamiento del derecho de propiedad.

Pero no es solo esta norma. Existen otras disposiciones que, de forma aún más velada, ponen en peligro el derecho de propiedad, encubriendo limitaciones intensas. Uno de los casos más flagrantes es el del artículo 48 de la propuesta, la cual dispone que “trabajadores y trabajadoras, a través de sus organizaciones sindicales, tienen derecho a participar en las decisiones de la empresa”. No cabe ninguna duda de que es deseable que los trabajadores puedan participar en decisiones importantes, pero que ello debe entenderse a la luz del rol que naturalmente cumplen en una relación laboral. Salvo en un mundo ideal en donde se concilien a la perfección el crecimiento de la empresa con el interés de los trabajadores en orden a mejorar las condiciones laborales, es evidente que los intereses de ambas partes no necesariamente convergen a la perfección. Por de pronto, el riesgo será un factor que probablemente tendrá muy en cuenta el empleador, no así el trabajador, quien naturalmente abogará por mejorar sus remuneraciones y condiciones laborales, a pesar del riesgo.

Se abre entonces, un importante flanco en el ámbito decisional inherente al propietario, quedando poco espacio para que la ley acote la incertidumbre producida, desde que el mandato al legislador en este ámbito solo dice relación con aspectos que se refieren más a la forma en que se deberá asegurar la participación del trabajador en instancias de decisión empresarial, que al fondo. El derecho de propiedad, nuevamente sale debilitado.

Alejandro Silva

Ramiro Méndez

Abogados