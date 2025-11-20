BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Seguridad y política exterior: un vínculo necesario

    Marisol PeñaPor 
    Marisol Peña
    Seguridad y política exterior: un vínculo necesario Diego Martin

    Los candidatos a la Presidencia de la República, que competirán en la segunda vuelta electoral el próximo 14 de diciembre, no difieren en plantear que los desafíos en materia de seguridad constituyen uno de los principales retos que Chile enfrenta para los próximos años.

    Cuando se piensa en la seguridad, nos concentramos en el incremento creciente de la delincuencia que todos los días cobra nuevas víctimas, pero que, además, actúa con inusitada violencia y renovados métodos.

    A lo anterior se une un grave diagnóstico de la realidad carcelaria del país que se caracteriza por la sobrepoblación de los recintos y por un modus vivendi que ha mostrado la penetración de la droga y de los contactos con el crimen organizado.

    Siendo cierto todo lo anterior, el tema de la seguridad es mucho más vasto y omnicomprensivo. Tiene que ver con mantener las capacidades estratégicas del país en un mundo globalizado demostrando que somos capaces de hacernos respetar y que, adicionalmente, somos creíbles. Mantener tales capacidades, así como generar nuevas oportunidades, supone nuestra activa participación en los foros multilaterales y en los mecanismos de cooperación internacional, frenando cualquier amenaza a nuestra estabilidad como las que provienen del narcotráfico, del crimen organizado y de la expansión de nuevas armas como las químicas.

    Un país inseguro es uno en el que nadie quiere invertir ni menos apostar.

    En momentos en que los candidatos a la Presidencia se encuentran afinando sus programas de gobierno, conviene detenerse en la propuesta de diseñar una institucionalidad que conjugue los esfuerzos de la política exterior con los que derivan de la seguridad, dada su estrecha conexión.

    Para esos efectos, proponemos reemplazar el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), contemplado en el Capítulo XII de la Constitución, por un Consejo Nacional de Política Exterior y Seguridad, siguiendo el diseño imperante en países como Brasil, Colombia y Estados Unidos. Se trataría de un órgano asesor del Presidente de la República en la formulación de políticas y estrategias vinculadas a la política exterior como a la seguridad externa e interior del Estado que debiera reunirse, al menos una vez al año y cada vez que sea convocado por el jefe de Estado.

    A diferencia del Cosena, no sólo estaría integrado por los titulares de los tres poderes del Estado más el Contralor General de la República, sino que además por los ministros del Interior y Seguridad pública, Hacienda, Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional. La presencia de los más altos mandos militares y policiales, así como del Director Nacional de Inteligencia, sería requerida para asesorar sólo con derecho a voz.

    No bastan, entonces, las medidas efectistas, sino que deben repensarse los arreglos institucionales que permitan la proyección de las políticas exterior y de seguridad a través del tiempo.

    Por Marisol Peña, Centro de Justicia Constitucional UDD

    Más sobre:Seguridadpolítica exteriorcrimen organizadoCosena

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    COP30: Controlado el incendio desatado en el pabellón central en Belém

    Homicidio calificado: condenan a 16 y 10 años de cárcel a exmarinos que propinaron mortal golpiza a Milton Domínguez

    Bitcoin cae a mínimos de seis meses ante dudas sobre recorte de tasas en EE.UU.

    Presidente de Bolivia elimina el Ministerio de Justicia y declara el fin de la “persecución política”

    Kast refuerza su disposición a reunirse con Parisi de cara al balotaje y aborda vinculación a Araya en trama bielorrusa

    Bci sube el sueldo mínimo de sus trabajadores a poco más de $1 millón bruto

    Lo más leído

    1.
    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    Festival de Viña 2026 tendrá a Pet Shop Boys, Juanes, Gloria Estefan, Mon Laferte y Pablo Chill-E

    2.
    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    Con destino a Colombia y Perú: sale del país vuelo chárter con 69 extranjeros expulsados

    3.
    Estrategia de segunda vuelta de Quiroga divide al comando de Jara

    Estrategia de segunda vuelta de Quiroga divide al comando de Jara

    4.
    A 25 días de la segunda vuelta: oficialismo endurece las críticas contra Boric y la gestión de su gobierno

    A 25 días de la segunda vuelta: oficialismo endurece las críticas contra Boric y la gestión de su gobierno

    5.
    “Así nos trataron todos”: Parisi se refiere a polémicos dichos de jefe de campaña de Jara sobre el PDG y su hermana

    “Así nos trataron todos”: Parisi se refiere a polémicos dichos de jefe de campaña de Jara sobre el PDG y su hermana

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Tragedia en Torres del Paine: quiénes eran los 5 turistas fallecidos

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Cuál es el video más visto de YouTube del mundo y por qué su creador no se convirtió en millonario

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    Tragedia en Torres del Paine: cómo es el exigente e impredecible Circuito O

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    ¿Lluvia en Santiago? Esto dice el pronóstico sobre el sistema frontal en la Región Metropolitana

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Sence ofrece cursos gratuitos de capacitación en la Región Metropolitana: revisa cómo postular

    Sence ofrece cursos gratuitos de capacitación en la Región Metropolitana: revisa cómo postular

    Confirman más de 460 marcas participantes en el Black Friday 2025: ¿Cuándo empieza el evento?

    Confirman más de 460 marcas participantes en el Black Friday 2025: ¿Cuándo empieza el evento?

    Homicidio calificado: condenan a 16 y 10 años de cárcel a exmarinos que propinaron mortal golpiza a Milton Domínguez
    Chile

    Homicidio calificado: condenan a 16 y 10 años de cárcel a exmarinos que propinaron mortal golpiza a Milton Domínguez

    Kast refuerza su disposición a reunirse con Parisi de cara al balotaje y aborda vinculación a Araya en trama bielorrusa

    Embajador Brandon Judd por críticas de Boric a Trump: “Lo que hace es dañar al pueblo chileno”

    Bitcoin cae a mínimos de seis meses ante dudas sobre recorte de tasas en EE.UU.
    Negocios

    Bitcoin cae a mínimos de seis meses ante dudas sobre recorte de tasas en EE.UU.

    Bci sube el sueldo mínimo de sus trabajadores a poco más de $1 millón bruto

    Ray Dalio, referente mundial de las inversiones, asegura que hay una burbuja por la IA, pero no llama al pánico

    Cuál es el Récord Guinness que rompió 31 Minutos durante la avant premiere de ‘Calurosa Navidad’
    Tendencias

    Cuál es el Récord Guinness que rompió 31 Minutos durante la avant premiere de ‘Calurosa Navidad’

    Por qué Cristiano Ronaldo asistió a una cena con Donald Trump y Elon Musk en la Casa Blanca

    Qué se sabe de la investigación por corrupción que preocupa a Ucrania en medio de la guerra con Rusia

    Crece la polémica: Estudiantes desmiente a la AFA por inédito título otorgado al Rosario Central de Holan y Di María
    El Deportivo

    Crece la polémica: Estudiantes desmiente a la AFA por inédito título otorgado al Rosario Central de Holan y Di María

    Chupete se coloca el buzo: Humberto Suazo es confirmado como el nuevo técnico de San Luis

    Vuelco en la Primera B: le devuelven la licencia de clubes a San Marcos de Arica

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber
    Finde

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Feria D-COPAS: el panorama que promete ser imperdible para los amantes del vino

    Festival Nube 2025: consigue entradas gratis para la fiesta de la imaginación y la creatividad

    Muere Gary ‘Mani’ Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream
    Cultura y entretención

    Muere Gary ‘Mani’ Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream

    De estrellas internacionales a fenómenos urbanos: quién es quién en el cartel del Festival de Viña 2026

    Cómo acercarse a un terremoto llamado Gabriela Mistral: libro reúne su poesía publicada en vida

    COP30: Controlado el incendio desatado en el pabellón central en Belém
    Mundo

    COP30: Controlado el incendio desatado en el pabellón central en Belém

    Presidente de Bolivia elimina el Ministerio de Justicia y declara el fin de la “persecución política”

    Human Rights Watch acusa a Israel de estar cometiendo crímenes contra la humanidad en Cisjordania

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”
    Paula

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios

    No basta con pagar, hay que hacerlo correctamente: los efectos prácticos del Registro de Deudores