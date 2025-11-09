OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    Opinión

    Sitios prioritarios: el riesgo de declarar antes de regular

    Pilar HazbunPor 
    Pilar Hazbun
    04/11/2025 - MAISA ROJAS - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    La creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y del nuevo Sistema Nacional de Áreas Protegidas vino a complementar la institucionalidad ambiental, prometiendo ser un organismo clave en el resguardo de la biodiversidad en Chile. Pero, la forma en que el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) está llevando a cabo su implementación deja mucho que desear: la gran mayoría de los reglamentos se encuentra pendiente, habiendo vencido los plazos y, pese a no existir reglamento que fija el procedimiento y criterios para declarar sitios prioritarios, el Ministerio inició una consulta para reconocer 99 sitios —4 millones de hectáreas— bajo la nueva ley.

    Según la ley SBAP, los sitios prioritarios se definen con criterios técnico-científicos; se declaran por decreto supremo del MMA; y un reglamento del mismo Ministerio fijará el procedimiento y los criterios, los que deberán contemplar participación de comunidades y autoridades. El artículo 8° transitorio, a su vez, ordena al MMA dictar un decreto supremo para determinar los sitios prioritarios definidos en la Estrategia Nacional de Biodiversidad que pasarán a regirse por la nueva ley. Pero no es razonable interpretar esta última norma en forma aislada del reglamento exigido, dado los efectos jurídicos involucrados. En ese sentido, la crítica que se ha planteado no es un mero capricho. El MMA elaboró unas “Bases Metodológicas” que no cumplieron con las exigencias mínimas exigidas por la ley.

    Además, más allá de la cuestión de legalidad y procedimental involucrada, llama la atención que se intenta minimizar por la autoridad los efectos jurídicos que implica la declaración de un sitio prioritario bajo la nueva ley. La ministra de Medio Ambiente ha descartado que esté prohibido realizar actividades productivas en los sitios prioritarios. Si bien estos últimos no son áreas protegidas, la declaratoria de un sitio como prioritario hace mucho más engorroso el uso de esos terrenos. Cualquier actividad que se busque desarrollar en uno de ellos, requiere de un Estudio de Impacto Ambiental, se prohíbe la alteración física de cualquier humedal que sea sitio prioritario y se establecen nuevas infracciones. Pero lo más complejo, es que estos sitios podrían ser objeto de instrumentos de conservación de la biodiversidad, respecto de los cuales la ley exige medidas de compensación mucho más restrictivas. Además, si se aplica un plan de manejo para ecosistemas amenazados, esto podría afectar incluso a proyectos o actividades que ya cuentan con Resolución de Calificación Ambiental.

    Este actuar de la autoridad, no sólo ensombrece el proceso de instalación de una nueva institucionalidad, sino que genera una nueva fuente de incertidumbre regulatoria, que, de no mediar ajustes o derechamente la suspensión del procedimiento hasta la dictación del reglamento, terminará resolviéndose ante la Contraloría o en los Tribunales.

    Por Pilar Hazbun, coordinadora de asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo

    Más sobre:Medio ambienteProyectosInversión

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trama bielorrusa: defensas alistan exposiciones para contrarrestar imputaciones del Ministerio Público

    Este lunes continúa formalización de gendarmes que integraban red de tráfico de drogas en cárcel de Alto Hospicio

    Jara llama al Senado a aprobar acusación contra juez Ulloa: “Chile merece un Estado transparente y honesto”

    Ministro Cordero alista viaje a La Araucanía tras seguidilla de atentados incendiarios en la zona

    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    Investigan hallazgo de cadáver de una mujer en carretera que une las comunas de Freire y Villarrica

    Lo más leído

    1.
    Cómo el factor Kaiser desordenó el tablero en la derecha para el 16/N

    Cómo el factor Kaiser desordenó el tablero en la derecha para el 16/N

    2.
    ¿Qué autos manejan los candidatos presidenciales?

    ¿Qué autos manejan los candidatos presidenciales?

    3.
    PS rechaza difusión de afiche de senador De Rementería en donde llama a votar por candidatura de Karol Cariola en Valparaíso

    PS rechaza difusión de afiche de senador De Rementería en donde llama a votar por candidatura de Karol Cariola en Valparaíso

    4.
    Kaiser tras emplazamiento de Jara por la PGU: “Los que han empobrecido a nuestro país son los comunistas con los frenteamplistas”

    Kaiser tras emplazamiento de Jara por la PGU: “Los que han empobrecido a nuestro país son los comunistas con los frenteamplistas”

    5.
    Tragedia en La Reina: Fiscalía dice que imputado por triple homicidio actuó con alevosía y tribunal decreta su prisión preventiva

    Tragedia en La Reina: Fiscalía dice que imputado por triple homicidio actuó con alevosía y tribunal decreta su prisión preventiva

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El caso del joven argentino que viajó a Rusia a estudiar y terminó en combate en la guerra en Ucrania

    El caso del joven argentino que viajó a Rusia a estudiar y terminó en combate en la guerra en Ucrania

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    “Justicia para KitKat”: el robotaxi que mató a un gato y desató un debate sobre los vehículos sin conductor

    “Justicia para KitKat”: el robotaxi que mató a un gato y desató un debate sobre los vehículos sin conductor

    Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

    Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

    Servicios

    Conciertos de Dua Lipa en Chile: Metro extenderá servicios hasta la medianoche

    Conciertos de Dua Lipa en Chile: Metro extenderá servicios hasta la medianoche

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes Limache por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes Limache por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta de Vigo vs. Barcelona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Celta de Vigo vs. Barcelona en TV y streaming

    Trama bielorrusa: defensas alistan exposiciones para contrarrestar imputaciones del Ministerio Público
    Chile

    Trama bielorrusa: defensas alistan exposiciones para contrarrestar imputaciones del Ministerio Público

    Este lunes continúa formalización de gendarmes que integraban red de tráfico de drogas en cárcel de Alto Hospicio

    Jara llama al Senado a aprobar acusación contra juez Ulloa: “Chile merece un Estado transparente y honesto”

    Cómo se encuentra Chile ante la nueva fiebre del oro global
    Negocios

    Cómo se encuentra Chile ante la nueva fiebre del oro global

    El desafío energético del boom de los data centers

    El conflicto que divide a los socios de Movitec, la empresa que ganó en la trama bielorrusa

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot
    Tendencias

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    “Justicia para KitKat”: el robotaxi que mató a un gato y desató un debate sobre los vehículos sin conductor

    El caso del joven argentino que viajó a Rusia a estudiar y terminó en combate en la guerra en Ucrania

    Boca vence a River con Paulo Díaz como protagonista de la gran polémica del Superclásico
    El Deportivo

    Boca vence a River con Paulo Díaz como protagonista de la gran polémica del Superclásico

    ¿Error de cálculo o falta? La polémica que tiene a Paulo Díaz como protagonista en el Superclásico entre Boca y River

    Con un final caliente: el Betis de Pellegrini deja escapar el triunfo en su visita al Valencia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    Cantante Alanys Lagos acusa intento de encerrona durante viaje a Copiapó
    Cultura y entretención

    Cantante Alanys Lagos acusa intento de encerrona durante viaje a Copiapó

    Massive Attack cierra Fauna 2025 con una memorable presentación junto a Liz Fraser y apoyo a Palestina

    Banda británica Massive Attack asiste a partido de Palestino antes de su show en el Fauna Primavera

    Canciller ruso rompe el silencio después de las alarmas que encendió su ausencia
    Mundo

    Canciller ruso rompe el silencio después de las alarmas que encendió su ausencia

    Rodrigo Paz posesiona a su primer gabinete en Bolivia y le pide “trabajar 24/7″

    Se desarrolla IV Cumbre Celac-UE en Colombia con notorias ausencias de líderes y referencias a ataques de EE.UU. en el Caribe

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM
    Paula

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego