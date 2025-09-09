SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

Soft power, el poder invisible

Roberto CamhiPor 
Roberto Camhi
Florence Lo

Durante una visita reciente a China como parte de una delegación de emprendedores de Argentina y Chile, invitados por la Fundación Cruzando, me llamó la atención la forma en la que se desarrolló el programa de reuniones y visitas que tuvo lugar durante casi dos semanas. De manera sistemática y profesional, cada actividad era documentada y amplificada a través de las redes y medios disponibles, con un trato digno de una delegación presidencial.

No se trataba solo de hospitalidad: en cada ciudad que visitamos un equipo nos recibía con protocolo, fotos grupales frente a banderolas institucionales, recorridos guiados por hitos locales, entrevistas para medios oficiales e invitaciones a dejar testimonio en cámara. Este patrón, de origen milenario y que se repite con precisión milimétrica, refleja algo mucho más profundo que una cortesía diplomática. En China, todo está diseñado para construir y proyectar narrativa, tanto hacia afuera como hacia adentro.

Esto responde a una estrategia conocida como soft power, o poder blando, un concepto popularizado por Joseph Nye, cofundador de la teoría del neoliberalismo de las relaciones internacionales, que se refiere a la capacidad de un país para influir en otros no mediante la coerción o el dinero, sino a través de su cultura, valores, prestigio y redes de cooperación. China ha adoptado esta idea, pero con características propias. Para el Partido Comunista, mostrar al mundo una imagen amable, abierta, moderna y respetada es clave para fortalecer su legitimidad interna. Pero no solo el Estado central participa en esta estrategia.

Las provincias, municipios y zonas económicas especiales también compiten por visibilidad y validación, sabiendo que una buena imagen puede atraer inversión extranjera, turismo, hermanamientos internacionales y mayor asignación de recursos desde el centro. En un país tan vasto y con altos niveles de centralización, el posicionamiento simbólico de cada región es parte de su desarrollo real.

Lo que podría parecer una simple puesta en escena tiene un valor político y económico concreto. Se trata de señales de apertura, confianza y modernización que ayudan a construir reputación y atraer oportunidades. Y, desde luego, todo esto se documenta, se publica y se archiva: tanto en plataformas chinas como WeChat y Weibo, como en medios estatales que replican los encuentros como prueba de que China mantiene relaciones armoniosas y mutuamente beneficiosas con América Latina.

Este énfasis en la ritualidad también se explica por el peso del confucianismo en China. Los actos simbólicos (礼, ) no son gestos vacíos, sino mecanismos de afirmación del orden, jerarquía y armonía. Mostrar respeto, recibir bien, formalizar los vínculos, repetir ciertos protocolos: todo eso tiene sentido dentro de un marco cultural donde la forma es también fondo. Los extranjeros no son solo observadores; son parte activa de un guion diplomático donde su presencia y testimonio ayudan a fortalecer el relato de un país respetado y conectado con el mundo.

Comprender esto no implica desconfianza ni cinismo, pero sí una mirada informada. Analizar esta estrategia no significa adherir a las políticas internas del régimen comunista ni a su modelo político, con el cual Occidente -y yo- mantiene fundadas diferencias, pero en materia de comunicación, ritualidad y proyección de imagen, China ha sabido desarrollar un poder blando que resulta, al menos, digno de observación.

En China, lo simbólico es estratégico. Cada paso está pensado, y el visitante pasa a formar parte de una narrativa que busca proyectar poder sin imponerlo. Y en un mundo donde la percepción es capital, el soft power —a veces invisible para el ojo occidental— se convierte en una herramienta silenciosa pero muy efectiva de influencia. ¿Tendremos algo que aprender en Occidente de esta política de Estado?

*El autor de la columna es fundador de Mapcity y Apanio, advisor y director de startups, autor de “Piensa al revés”, “Hackea tu Mente” y “TÚ”.

Más sobre:OpiniónChina

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad

Ethan Guo entrega donación a Fundación Nuestros Hijos y llama a entregar más información sobre cáncer infantil

Anglo y Teck esperan tener la aprobación de los accionistas y de Canadá para la fusión, pero no se aventuran con China

Tras ser aprobada en la comisión de Salud: senador Gahona hace reserva de constitucionalidad a proyecto de eutanasia

El peso que tendrá Chile en el negocio de cobre del nuevo gigante de la minería mundial Anglo Teck

Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Lo más leído

1.
Laura Albornoz en la mira: parlamentarios exigen que la vocera de Jeannette Jara salga del directorio de ENAP

Laura Albornoz en la mira: parlamentarios exigen que la vocera de Jeannette Jara salga del directorio de ENAP

2.
Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

3.
Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

4.
Gobierno lamenta renuncia de Francisco Vidal a TVN y refuta críticas de Kast sobre falta de pluralismo: “Su principal asesor es panelista en el canal”

Gobierno lamenta renuncia de Francisco Vidal a TVN y refuta críticas de Kast sobre falta de pluralismo: “Su principal asesor es panelista en el canal”

5.
Así fue el debut en la música del estadio Claro Arena: Lionel Richie y una batalla campal contra el frío

Así fue el debut en la música del estadio Claro Arena: Lionel Richie y una batalla campal contra el frío

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Marraqueta con palta: ¿lleva sal o limón? Los secretos del desayuno chileno que se hizo viral

Hasta 26 °C: este será el día de “calor de verano” en Santiago, según el tiempo

Hasta 26 °C: este será el día de “calor de verano” en Santiago, según el tiempo

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Servicios

A qué hora ver el partido de Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias

A qué hora ver el partido de Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias

Dónde y a qué hora ver el partido de Ecuador vs. Argentina por las Eliminatorias

Dónde y a qué hora ver el partido de Ecuador vs. Argentina por las Eliminatorias

Dónde y a qué hora ver a Bolivia vs. Brasil por las Eliminatorias en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Bolivia vs. Brasil por las Eliminatorias en TV y streaming

Ethan Guo entrega donación a Fundación Nuestros Hijos y llama a entregar más información sobre cáncer infantil
Chile

Ethan Guo entrega donación a Fundación Nuestros Hijos y llama a entregar más información sobre cáncer infantil

A qué hora ver el partido de Perú vs. Paraguay por las Eliminatorias

Tras ser aprobada en la comisión de Salud: senador Gahona hace reserva de constitucionalidad a proyecto de eutanasia

Anglo y Teck esperan tener la aprobación de los accionistas y de Canadá para la fusión, pero no se aventuran con China
Negocios

Anglo y Teck esperan tener la aprobación de los accionistas y de Canadá para la fusión, pero no se aventuran con China

El peso que tendrá Chile en el negocio de cobre del nuevo gigante de la minería mundial Anglo Teck

Soft power, el poder invisible

Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?
Tendencias

Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

“Estamos profundamente dolidos”: cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Esta cámara es una buena alternativa si no quieres pagar por un servicio de monitoreo y protección de hogares

En Argentina se siguen burlando del mal rendimiento de la Roja en las Eliminatorias
El Deportivo

En Argentina se siguen burlando del mal rendimiento de la Roja en las Eliminatorias

Alexis Sánchez es presentado en Sevilla recordando la reacción de Lamine Yamal a su fichaje

La U solicita la suspensión de la Supercopa: “Pareciera ser que la única intención es que fracasemos internacionalmente”

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

David Garrett: el regreso del virtuoso del violín al Teatro Municipal de Santiago
Cultura y entretención

David Garrett: el regreso del virtuoso del violín al Teatro Municipal de Santiago

“Se vienen cosas pronto”, el homenaje de Vicente Cifuentes a la música chilena

Muere a los 42 años Allen Blickle, baterista fundador de la banda de metal Baroness

Israel ataca a altos dirigentes de Hamás en la capital de Qatar
Mundo

Israel ataca a altos dirigentes de Hamás en la capital de Qatar

Los influencers de Sinaloa también caen en la guerra entre narcos

Maduro vuelve a adelantar la Navidad al 1 de octubre para fomentar la economía “la alegría y la felicidad”

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad
Paula

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer