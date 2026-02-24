SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Tiranía consentida

    Yanira ZúñigaPor 
    Yanira Zúñiga
    Tiranía consentida

    Durante la campaña electoral de 2023, el entonces candidato Javier Milei se refirió al artículo 14 bis de la Constitución argentina -norma que garantiza los derechos laborales y previsionales- como “un cáncer” que había que extirpar. El ahora Presidente Milei está a punto de lograr la aprobación de una reforma legal que recorta drásticamente un grupo considerable de esos derechos laborales, con el pretexto de modernizar la estructura productiva e incentivar el crecimiento económico. Dicha reforma ha generado una creciente ola de protestas ciudadanas.

    Más de alguien se extrañará del divorcio entre el Presidente argentino y la ciudadanía que lo eligió. Después de todo, si el Presidente Milei se apresta a cumplir lo prometido, ¿de qué (y por qué) se quejan los argentinos? Esa pregunta es abordada en una suerte de experimento social, realizado por Sergio Rodríguez (“Sergio en la calle”), un influencer trasandino. En los videos que postea regularmente en diversas plataformas se lo ve entrevistando a transeúntes, indagando sus opiniones políticas, e invitándolos a dar razón de sus dichos o creencias. En unas redes sociales colonizadas por la evasión, la caricatura o la hostilidad, dicho ejercicio es tan refrescante como ilustrativo. El intercambio entre Sergio y sus casuales entrevistados revela que las preferencias de los electores -la mayoría, votantes de Milei- no siempre son el fruto de una elección racional. Más que un cálculo reflexivo destinado a maximizar el beneficio (individual o colectivo) esperado, sus entrevistados invocan como motivaciones de sus preferencias políticas un cóctel efervescente de emociones. Muchos apelan a la necesidad de un cambio político. A pocos parece haberles preocupado, al momento de votar por Milei, qué dirección tomaría este cambio. Bastaba con que las promesas del libertario aplacaran el hartazgo, la rabia o la desconfianza, o fueran una ilusión seductora, no importa si “demasiado buena para ser cierta” o una apuesta muy arriesgada.

    Confrontados con los magros o contraproducentes resultados del gobierno de Milei, los entrevistados de Sergio son renuentes a reconocer un error. Insisten en racionalizar su voto, hasta que su costo se vuelve muy alto o no puede externalizarse (algo parecido ocurre en EE.UU., donde votantes de Trump han sufrido las consecuencias de la acción del ICE en parientes o cercanos).

    ¿Por qué consentimos la tiranía? La pregunta es pertinente, pero no original. En el Discurso sobre la servidumbre voluntaria, escrito en 1574, Étienne de La Boétie decía que la tiranía se basa en dos cosas: el yugo o el engaño. Dado el auge de los autoritarismos de origen democrático, la conversación sobre cómo y por qué consentimos en ser tiranizados debiera multiplicarse. Para comenzar esa conversación, convendría abandonar la imagen de un pueblo sabio, tan explotada en el discurso político. Después de todo, la sabiduría no es condición de la democracia. La responsabilidad sí lo es, en cambio.

    Por Yanira Zúñiga, profesora Instituto de Derecho Público, Universidad Austral de Chile

    Más sobre:Javier MileiTiraníaderechos laboralesTrumpICE

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Portabilidad numérica en 2025 alcanza su nivel más bajo desde 2020

    Este es el retrato oficial del Presidente electo José Antonio Kast

    Falabella alcanza resultados históricos en 2025

    Lluvias estivales provocan anegamientos, evacuación de personas y una veintena de viviendas afectadas en Antofagasta y Atacama

    EE.UU. fuerte, próspero y respetado: el mensaje que entregaría Trump en el discurso del Estado de la Unión

    Squella acusa al gobierno de “mentir” respecto al conocimiento de la aprobación del cable submarino con China y pide comisión investigadora

    Lo más leído

    1.
    Contraloría: lupa a la toma de razón de la permisología

    Contraloría: lupa a la toma de razón de la permisología

    2.
    A un año del 25F: transición energética con seguridad de suministro

    A un año del 25F: transición energética con seguridad de suministro

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Tomás Barrios hoy en el Chile Open

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. Qarabag por la Champions League

    Este es el retrato oficial del Presidente electo José Antonio Kast
    Chile

    Este es el retrato oficial del Presidente electo José Antonio Kast

    Lluvias estivales provocan anegamientos, evacuación de personas y una veintena de viviendas afectadas en Antofagasta y Atacama

    Squella acusa al gobierno de “mentir” respecto al conocimiento de la aprobación del cable submarino con China y pide comisión investigadora

    Portabilidad numérica en 2025 alcanza su nivel más bajo desde 2020
    Negocios

    Portabilidad numérica en 2025 alcanza su nivel más bajo desde 2020

    Falabella alcanza resultados históricos en 2025

    A un año del 25F: transición energética con seguridad de suministro

    Esto es lo que el alcohol le hace a cada parte de tu cuerpo, según la ciencia
    Tendencias

    Esto es lo que el alcohol le hace a cada parte de tu cuerpo, según la ciencia

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años

    Caso Nancy Guthrie: el sospechoso se acercó a su casa antes de la noche de su desaparición, según reportes

    Los hermanos Nicolás y Diego Jarry caen en la primera ronda de dobles del BCI Seguro ChileOpen 2026
    El Deportivo

    Los hermanos Nicolás y Diego Jarry caen en la primera ronda de dobles del BCI Seguro ChileOpen 2026

    En vivo: Huachipato busca avanzar en la Libertadores ante Carabobo de Venezuela

    Champions League: Bodo/Glimt noruego da el gran golpe y elimina al último finalista Inter de Milán

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Arredondo y Undurraga abordan polémica del Pase Cultural en reunión bilateral
    Cultura y entretención

    Arredondo y Undurraga abordan polémica del Pase Cultural en reunión bilateral

    “Este pana que en 2015 vendía arepas en la feria”: viaje al origen del comediante venezolano Esteban Düch

    “Lo vamos a pasar todos bien”: Asskha Sumathra desdramatiza la presión por su debut en Viña

    EE.UU. fuerte, próspero y respetado: el mensaje que entregaría Trump en el discurso del Estado de la Unión
    Mundo

    EE.UU. fuerte, próspero y respetado: el mensaje que entregaría Trump en el discurso del Estado de la Unión

    Ucrania marca el cuarto año de la invasión rusa a gran escala con homenajes a los fallecidos y actos conmemorativos

    Tras desacuerdos con Balcázar premier peruano se alista a juramentación del gabinete

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva
    Paula

    Hablemos de amor: él me recordó que sigo viva

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer