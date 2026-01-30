SUSCRÍBETE POR $1100
    Opinión

    Ucrania: sobrevivir al invierno bajo el terror energético ruso

    Yurii DiudinPor 
    Yurii Diudin

    Por Yurii Diudin, embajador de Ucrania en Chile

    Tal vez cueste imaginarlo desde Chile, donde enero es sinónimo de verano. Pero en Ucrania, en pleno hemisferio norte, el invierno no solo trae temperaturas extremadamente bajas. Este año, trae también oscuridad, silencio y miedo. Rusia ha decidido convertir el frío en un arma de guerra.

    En los días más crudos de enero, mientras el termómetro cae por debajo de cero, Rusia intensificó su campaña de terror energético. Misiles de crucero, misiles balísticos y drones han golpeado deliberadamente la infraestructura crítica de Ucrania. No se trata de daños colaterales ni de objetivos militares: se trata de una estrategia calculada para dejar a millones de civiles sin electricidad, calefacción ni agua potable, sumiendo ciudades enteras en la penumbra y el frío.

    Desde octubre del año pasado hasta el 15 de enero de 2026, se han documentado 256 ataques aéreos contra instalaciones energéticas y sistemas de calefacción en todo el país. Once centrales hidroeléctricas han sido atacadas de forma directa, junto con centrales térmicas y más de un centenar de subestaciones eléctricas. Cada uno de estos ataques tiene un objetivo claro: quebrar la vida cotidiana, castigar a la población civil y erosionar la resistencia de un país entero.

    Las consecuencias son humanas y profundas. Familias enteras pasan días sin luz, agua ni calefacción. Niños hacen sus tareas a la luz de una vela. Personas mayores enfrentan temperaturas extremas sin los servicios básicos. Hospitales, colegios y jardines infantiles funcionan al límite, dependiendo de generadores de emergencia. Y, aun así, Ucrania resiste.

    Nuestros trabajadores del sector energético son héroes silenciosos. Hombres y mujeres que, bajo riesgo constante, trabajan día y noche para restablecer el suministro eléctrico en condiciones extremas. Lo hacen sabiendo que el agresor ruso utiliza una táctica particularmente cruel: atacar nuevamente las instalaciones mientras se realizan labores de rescate y reparación. Reparar, reconstruir, resistir -una y otra vez- se ha convertido en parte de nuestra rutina diaria.

    Frente a esta realidad, Ucrania moviliza todos sus recursos. Pero ningún país puede enfrentar solo un terrorismo energético de esta magnitud. Por eso, en estos momentos críticos, la solidaridad internacional adquiere un valor vital.

    Agradecemos profundamente a nuestros socios europeos y norteamericanos y muchos otros por la ayuda que no solo calienta hogares, sino también corazones.

    Como ha señalado recientemente el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Andrii Sybiha, la respuesta al terrorismo invernal ruso debe ser más unidad y más solidaridad. No se trata únicamente de donaciones materiales, sino de una convicción compartida: Rusia no logrará su objetivo de quebrarnos.

    En este espíritu nació la iniciativa benéfica “Calor desde Polonia hacia Kyiv”, impulsada por la ONG Stand with Ukraine. Con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania y de nuestras embajadas en todo el mundo esta campaña concreta se ha expandido para otros países, orientada a proveer generadores, sistemas de respaldo energético y equipamiento esencial para escuelas, hospitales y refugios.

    Chile conoce el valor de la solidaridad frente a la adversidad. Un país que ha enfrentado algunos de los terremotos más grandes del mundo y que hoy combate incendios forestales devastadores, sabe que, en los momentos límite, la ayuda oportuna salva vidas. Confiamos en que Chile puede y quiere ser parte de este esfuerzo solidario.

    Hacemos un llamado a las autoridades chilenas para considerar la posibilidad de brindar asistencia humanitaria urgente a Ucrania, especialmente en equipamiento energético prioritario. Invitamos también a los círculos empresariales y a las organizaciones benéficas, tanto nacionales como locales, a sumarse a estas iniciativas mediante donaciones o apoyo logístico.

    La Embajada de Ucrania en Chile trabaja activamente para canalizar esta ayuda y transformarla en apoyo concreto para quienes hoy más lo necesitan. La información sobre las campañas y las formas de contribuir está disponible en nuestras redes sociales oficiales Facebook y a través del Congreso Mundial de Ucranianos.

    En este invierno brutal, cada generador cuenta. Cada aporte es una fuente de calor. Cada gesto solidario es una vida protegida.

    Estoy convencido de que, gracias al apoyo urgente y eficaz de nuestros amigos y socios, el terror invernal no logrará quebrar la voluntad del pueblo ucraniano. Seguimos luchando por nuestra libertad, nuestra soberanía y nuestra integridad territorial.

    ¡Gloria a Ucrania!

