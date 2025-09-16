SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

UN80 y la supervivencia del orden mundial

Antonia UrrejolaPor 
Antonia Urrejola
FILE PHOTO: Tourists walk past the United Nations Headquarters in New York, March 24, 2008. At left is the U.N. General Assembly building and at right is the U.N. Secretariat building. REUTERS/Mike Segar/File Photo Mike Segar

La Asamblea General de la ONU debatirá próximamente la Iniciativa UN80, propuesta de reforma del secretario general para optimizar mandatos y recursos, aumentando así su incidencia global. Esta iniciativa trasciende lo administrativo; enfrenta el desafío existencial del multilateralismo actual y por ello merece especial atención

Los logros de la ONU son innegables: previene millones de muertes infantiles mediante vacunación, asiste a más de cien millones de desplazados, mantuvo la paz mundial durante décadas críticas y desarrolló un amplio marco normativo de derechos humanos. La descolonización de 80 territorios, avances en igualdad de género y erradicación de enfermedades testimonian su impacto transformador. Sin embargo, UN80 parte de un diagnóstico inquietante: décadas de mandatos acumulativos y más de 40.000 resoluciones generaron un sistema fragmentado con funciones duplicadas. El 85% de financiación voluntaria limita la flexibilidad presupuestaria y su capacidad de respuesta.

Las ineficiencias no son solo administrativas, sino políticas. El Consejo de Seguridad, diseñado para 1945, no refleja la realidad multipolar de 2025. La gobernanza económica internacional tampoco reconoce que las economías emergentes representan la mayor parte del crecimiento global, dominada por potencias vencedoras de una guerra concluida hace 80 años.

Estos factores explican que la ONU pierda capacidad ante problemas como la invasión de Ucrania, el genocidio en Gaza, la crisis climática, pandemias globales, desigualdad creciente, autoritarismo ascendente y la transformación del poder global por influjo de las nuevas tecnologías.

La humanidad necesita más que nunca del multilateralismo: un sistema internacional basado en reglas y principios, resultado del diálogo equitativo de naciones. La paradoja es evidente: nunca antes la humanidad requirió tanto del multilateralismo, y nunca antes las instituciones multilaterales parecieron tan inadecuadas.

El fracaso de UN80 no sería simplemente otra reforma fallida, sino que amenazaría el colapso del proyecto multilateral que define el orden mundial desde 1945. En su lugar, existen condiciones para la emergencia de bloques geopolíticos, bilateralismo transaccional y un mundo donde la fuerza vuelve a ser el último árbitro.

Para Chile y la mayoría de naciones, esto representa no solo principios sino necesidad práctica y existencial. Países como el nuestro hallan en sistemas multilaterales, especialmente Naciones Unidas, el único espacio para influir en decisiones globales que afectan sus intereses.

La Iniciativa UN80, aunque imperfecta, resulta indispensable. El multilateralismo no es lujo ideológico, sino necesidad práctica. En un mundo de desafíos globales, ningún país, por poderoso que sea, puede actuar solo.

Desde la perspectiva histórica y los desafíos actuales, como dijo Hammarskjöld sobre la ONU, la Iniciativa UN80 no pretende “llevarnos al cielo, sino salvarnos del infierno”. Esta perspectiva justifica plenamente el compromiso de Chile.

Por Antonia Urrejola, ex ministra de Relaciones Exteriores

Más sobre:MultilateralismoNaciones UnidasReforma a la ONU

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Tricel ratifica inhabilidad de Cathy Barriga para ejercer cargos públicos por cinco años

Corte Suprema rechaza recursos y respalda polémico proyecto Dominga

Jaime Vadell es el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2025

Detienen a dos policías peruanos por ingreso de ketamina a través de Chacalluta

Comunidad Palestina de Chile emplaza al gobierno a pasar a “acciones concretas” tras informe de investigadores de la ONU que acusa a Israel de genocidio

Trump posterga por tres meses prohibición de TikTok en Estados Unidos

Lo más leído

1.
Demócratas cuestiona fallo del Tricel que deja fuera de carrera a Rincón: “Se adopta un criterio contrario al del Servel”

Demócratas cuestiona fallo del Tricel que deja fuera de carrera a Rincón: “Se adopta un criterio contrario al del Servel”

2.
La dura embestida de Rincón contra Vodanovic tras fallo del Tricel que la dejó fuera de carrera senatorial por el Maule

La dura embestida de Rincón contra Vodanovic tras fallo del Tricel que la dejó fuera de carrera senatorial por el Maule

3.
Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

Cámara vota reforma que regula dietas y pone fin a financiamiento de oficinas de expresidentes de la República

4.
Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

5.
SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo

SII presenta querella contra empresarios de origen indio por millonario fraude en venta de perfumes de lujo

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

La parte de los críticos: Robert Redford en sus mejores películas

La parte de los críticos: Robert Redford en sus mejores películas

Este teléfono cuesta menos de $300.000 y su batería rinde dos días

Este teléfono cuesta menos de $300.000 y su batería rinde dos días

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Servicios

De cuánto es la multa por no instalar la bandera chilena en los días obligatorios

De cuánto es la multa por no instalar la bandera chilena en los días obligatorios

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

Rating del lunes 15 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 15 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Tricel ratifica inhabilidad de Cathy Barriga para ejercer cargos públicos por cinco años
Chile

Tricel ratifica inhabilidad de Cathy Barriga para ejercer cargos públicos por cinco años

Detienen a dos policías peruanos por ingreso de ketamina a través de Chacalluta

Imputados por robo en Labocar quedan en tránsito luego de que Fiscalía apelara al rechazo de la prisión preventiva

Corte Suprema rechaza recursos y respalda polémico proyecto Dominga
Negocios

Corte Suprema rechaza recursos y respalda polémico proyecto Dominga

Trump posterga por tres meses prohibición de TikTok en Estados Unidos

Nestlé adelanta salida de su presidente y Pablo Isla asume en octubre

La parte de los críticos: Robert Redford en sus mejores películas
Tendencias

La parte de los críticos: Robert Redford en sus mejores películas

Este teléfono cuesta menos de $300.000 y su batería rinde dos días

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Deslucido estreno: dos penales de Mbappé permiten la remontada de Real Madrid ante Marsella en la Champions
El Deportivo

Deslucido estreno: dos penales de Mbappé permiten la remontada de Real Madrid ante Marsella en la Champions

Con un encuentro incluido: la divertida respuesta del Mono Sánchez tras la frase del Presidente Boric

“El rugby tiene cosas que enseñarle al fútbol”: la nueva locura de Luis Enrique en el PSG que abre el debate

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Jaime Vadell es el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2025
Cultura y entretención

Jaime Vadell es el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2025

Incluye una “versión insólita”: Fito Páez sorprende en su sesión Tiny Desk

El Estudio: cómo una sátira a Hollywood se convirtió en la mejor comedia de 2025

Comunidad Palestina de Chile emplaza al gobierno a pasar a “acciones concretas” tras informe de investigadores de la ONU que acusa a Israel de genocidio
Mundo

Comunidad Palestina de Chile emplaza al gobierno a pasar a “acciones concretas” tras informe de investigadores de la ONU que acusa a Israel de genocidio

Trasladan de urgencia al hospital al expresidente brasileño Jair Bolsonaro

Fiscalía de Utah dice que buscará la pena de muerte para Tyler Robinson, acusado de asesinar a Charlie Kirk

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos
Paula

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse