Una mala pasada

SEÑOR DIRECTOR:

El Presidente Boric lo vuelve a hacer. En una gira que declaró importante para dar certezas de Chile como un país estable social y económicamente, rinde homenaje a Baltasar Garzón “por su compromiso y defensa de los Derechos Humanos” en el contexto de los 50 años del Golpe.

Al parecer, el Mandatario se da un gusto ideológico, pero olvida un par detalles que un jefe de Estado no puede obviar en este tipo de viajes: el ex juez ha estado en contra de Chile y a favor de Bolivia en los diferendos que se han litigado, siendo que su propio canciller, Alberto van Klaveren, defendió a Chile en dicha instancia y ha expresado que Garzón no se basó en argumentos de derecho internacional. Pero lo peor, es que se trata de alguien que fue sacado de sus funciones por actos de corrupción, en momentos que su propio gobierno sufre de la misma enfermedad. En conclusión, el Presidente Boric no pasa la prueba en su primera gira por el viejo continente.

Gustavo Sanhueza

Senador y jefe de Bancada Senadores UDI