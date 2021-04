Vamos a los cambios

SEÑOR DIRECTOR

Ayer el ministro Felipe Ward anunció una nueva mesa de diálogo por la vivienda y la ciudad liderada por el Minvu. Es sorprendente que ante la urgencia que tenemos en nuestras ciudades en materia de vivienda, movilidad y espacios públicos, entre muchos otros aspectos, nuevamente volvamos atrás y empecemos por los diagnósticos.

Sería bueno que las autoridades pudieran revisar todos los documentos que han sido realizados por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, el propio Minvu, universidades, ONG, entre otros actores, con propuestas concretas para nuestras ciudades y mejorar el acceso a la vivienda.

El acuerdo técnico está en todas esas propuestas, lo que necesitamos es el acuerdo político para implementar los cambios. La planificación urbana es una práctica política técnicamente asistida, por lo cual es urgente avanzar, no en más diagnósticos, sino en hacer los cambios. Los tiempos de ciudad no coinciden con los tiempos políticos, por lo cual si nos quedamos en los diagnósticos y las propuestas no avanzaremos nunca para generar cambios.

Luis Fuentes

Instituto de Estudios Urbanos UC

Centro de Desarrollo Urbano Sustentable