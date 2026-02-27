SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Viña: lo sagrado y el espectáculo

    María José NaudonPor 
    María José Naudon
    AGENCIAUNO VICTOR HUENANTE

    No deja de sorprender que, ante la controversia por la rutina de Kramer en Viña, Carlos Peña haya interpretado la molestia como una reacción incomprensible o incluso incoherente. Su tesis, simplificando, es clara: lo ocurrido no sería un problema de respeto, sino más bien la expresión de una transformación previa del catolicismo que, como consecuencia, habría diluido lo sagrado. Si la propia Iglesia ha acercado la liturgia a formas culturales más accesibles —si la volvió cercana y fácil—, entonces no habría razón para incomodarse cuando esas expresiones cruzan al territorio del espectáculo.

    La lectura resulta tentadora, pero descansa sobre una simplificación relevante: asumir que aquello que se vuelve cercano o culturalmente accesible pierde necesariamente su densidad simbólica e invita, por lo mismo, a ser trivializado. Adaptarse no significa renunciar a lo esencial. Por el contrario, la adaptación ha sido, históricamente, una forma de preservación. Alterar el núcleo sería otra cosa: una transformación sustantiva, no una adaptación.

    El problema, entonces, no parece ser la evolución de la liturgia, sino la trivialización y, en último término, la banalización del show en cuestión. La trivialidad rebaja el peso de las cosas, la banalidad diluye la responsabilidad. En esa lógica se inscribe la ligereza con la que humorista alude, no solo a su experiencia “parroquial”, sino a los abusos cometidos al interior de la Iglesia. Esta última, es una herida profunda, moral e institucional y convertirla en recurso retórico o en pieza de ironía, es una dramática banalización.

    También resulta discutible la oposición implícita que Peña establece entre emoción y autenticidad religiosa. La columna parece asumir que la dimensión emocional conduce necesariamente a la superficialidad, mientras que una liturgia más tradicional, supongamos más racional y difícil, encarnaría una religiosidad más genuina. La tradición cristiana está atravesada por experiencias afectivas intensas: la mística, el fervor, el canto y la belleza han sido vías legítimas de encuentro con lo sagrado. San Agustín habla del “corazón inquieto”, recordando que la fe no es solo asentimiento intelectual, sino una experiencia que involucra la totalidad de la persona. Identificar lo afectivo con superficialidad desconoce la estructura misma de la experiencia religiosa. La dimensión emocional no es una concesión moderna ni un síntoma de banalización; forma parte constitutiva de la fe, que ha movilizado siempre inteligencia y emoción a la vez.

    Lo que está en juego, entonces, no es una disputa menor sobre canciones ni sensibilidades heridas. Es una pregunta más incómoda: ¿qué lugar concedemos hoy a lo sagrado en el espacio público? En sociedades donde la lógica del espectáculo todo lo absorbe, esta pregunta resulta fundamental. Lo común no se sostienen solo en normas e instituciones, sino en códigos compartidos que permiten reconocer límites, incluso cuando estos no están escritos. Cuando esos códigos se erosionan, la libertad no crece; se estrecha la comprensión. Entonces la discusión deja de ser sobre la Iglesia o sobre un comediante, para convertirse en una pregunta más profunda sobre qué tipo de espacio común estamos construyendo.

    Por María José Naudon, abogada.

    Más sobre:ViñaKramerIglesia Católica

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Minsal informa que letalidad del hantavirus aumentó levemente este periodo estival y reporta hallazgo de nuevo mosquito

    Denuncian robo de dos motores fuera de borda del Club de Regatas Valparaíso

    El libreto de Kast para el 11-M: alojará en Cerro Castillo y evalúa su primera actividad

    El simbólico último inicio escolar de Boric se realizará en Juan Fernández

    Las razones tras los ataques de Pakistán a Afganistan que llevan a la región a un escenario incierto

    A Massachusetts: Orellana es invitada a curso “liderazgo ejecutivo” en Harvard

    Lo más leído

    1.
    Soberanía y decisiones estatales

    Soberanía y decisiones estatales

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Gorillaz vuelve a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Gorillaz vuelve a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios?

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer: revisa si te corresponde el monto de febrero

    Rating del jueves 26 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 26 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Minsal informa que letalidad del hantavirus aumentó levemente este periodo estival y reporta hallazgo de nuevo mosquito
    Chile

    Minsal informa que letalidad del hantavirus aumentó levemente este periodo estival y reporta hallazgo de nuevo mosquito

    Denuncian robo de dos motores fuera de borda del Club de Regatas Valparaíso

    El libreto de Kast para el 11-M: alojará en Cerro Castillo y evalúa su primera actividad

    Tras cifras sectoriales, expertos prevén un bajo Imacec para enero
    Negocios

    Tras cifras sectoriales, expertos prevén un bajo Imacec para enero

    Anglo Teck a paso firme: FNE aprueba fusión de compañías que las situará como el tercer productor de cobre en Chile

    La UE pone en marcha el acuerdo con Mercosur pese al rechazo de Francia y Polonia

    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar
    Tendencias

    Qué está pasando entre Pakistán y Afganistán: las claves de una nueva escalada militar

    ¿Tomar agua tibia realmente puede ayudarte a bajar de peso y tener beneficios? Esto dicen los científicos

    Esta respuesta en una entrevista de trabajo podría dejarte fuera del proceso, según una especialista en empleo

    La batalla táctica de Macul: las pizarras de Fernando Ortiz y Paqui Meneghini para el Superclásico entre Colo Colo y la U
    El Deportivo

    La batalla táctica de Macul: las pizarras de Fernando Ortiz y Paqui Meneghini para el Superclásico entre Colo Colo y la U

    Con Paulo Díaz en la mira: hinchas de River Plate explotan contra los jugadores en la despedida de Marcelo Gallardo

    Manuel Pellegrini y Darío Osorio conocen sus rivales: revisa las llaves de los octavos de final de la Europa League

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Pastor Rocha: el comediante que desafía la fe evangélica y que cierra una semana del humor en Viña que fue de menos a más
    Cultura y entretención

    Pastor Rocha: el comediante que desafía la fe evangélica y que cierra una semana del humor en Viña que fue de menos a más

    Yandel cruza perreo y orquesta en experimento sinfónico que hace bailar a la Quinta Vergara

    El cantante español Antoñito Molina gana la Competencia internacional de Viña 2026

    Las razones tras los ataques de Pakistán a Afganistan que llevan a la región a un escenario incierto
    Mundo

    Las razones tras los ataques de Pakistán a Afganistan que llevan a la región a un escenario incierto

    China recomienda a sus ciudadanos que salgan de Irán “lo antes posible” por las tensiones en la región

    Operaciones de sabotaje rusas en Europa: Advierten que Moscú estaría enviando migrantes a través de túneles

    Un libro para PlantLovers
    Paula

    Un libro para PlantLovers

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango